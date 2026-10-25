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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी5 लोगों की फैमिली के लिए कितना बड़ा गीजर सही? जान लें फायदे की बात

5 लोगों की फैमिली के लिए कितना बड़ा गीजर सही? जान लें फायदे की बात

सर्दियों के लिए नया गीजर खरीदने जा रहे हैं. तो साइज चुनने में जल्दबाजी बिल्कुल न करें. गलत साइज का गीजर जहां हर महीने आपका बिजली बिल बढ़ा देगा. 5 लोगों के परिवार के लिए कौन-सा गीजर है बेस्ट जान लें.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 25 Oct 2026 07:53 PM (IST)
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  • गीजर क्षमता परिवार, उपयोग के तरीके पर निर्भर है।
  • बाल्टी को 15-25, शावर के लिए 25-35 लीटर गीजर।
  • 5-स्टार BEE रेटिंग, खारे पानी हेतु टाइटेनियम टैंक चुनें।
  • 5-7 साल वारंटी, थर्मल कट-ऑफ सेफ्टी फीचर जांचें।

अक्टूबर का महीना लगभग खत्म होने की कगार पर है. अब सुबह शाम हवा में हल्की ठंड भी महसूस की जा सकती है. कई लोगों ने अपने घरों में गीजर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. तो जिन लोगों के घर में गीजर नहीं है वह लोग नया गीज़र लाने की सोच रहे हैं. अगर आप भी सर्दियों में अपने घर में नया गीज़र खरीदने का प्लान कर रहे हैं.

तो पहले आपको यह जान लेना जरूरी है कि आपके परिवार के हिसाब से किस साइज का यानी कितने लीटर कैपेसिटी का गीजर सही रहेगा. कई बार लोग गलत कैपेसिटी वाला गीजर ले आते हैं और जिसके चलते बिजली खपत ज्यादा होती है. अगर आपके परिवार में 5 सदस्य हैं तो फिर समझ लीजिए कि कितने लीटर वाला गीजर आपकी फैमिली के लिए एकदम सही रहेगा.

5 लोगों के परिवार के लिए कितने लीटर गीजर सही?

अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं. तो आपके लिए इंस्टेंट गीजर के बजाय स्टोरेज टैंक वाला गीजर ही सबसे बढ़िया काम करेगा. लेकिन यह कितने लीटर का होना चाहिए यह पूरी तरह से आपके नहाने के तरीके पर निर्भर करता है. अगर आपके घर में सभी लोग बाल्टी और मग से नहाना पसंद करते हैं. तो 5 लोगों की फैमिली के लिए 15 लीटर से लेकर 25 लीटर तक की कैपेसिटी वाला स्टोरेज गीजर एकदम सही रहेगा. 

दरअसल गीजर में पानी काफी तेज गर्म होता है और बाल्टी में ठंडा पानी मिलाकर इस्तेमाल करने से एक बार के गर्म पानी में तीन से चार लोग आराम से नहा सकते हैं. वहीं अगर आपके घर के बाथरूम में शावर का इस्तेमाल ज्यादा होता है और लोग लंबे समय तक शॉवर के नीचे खड़े होकर नहाते हैं. तो आपको कम से कम 25 लीटर से 35 लीटर वाला गीजर चाहिए. शावर में पानी लगातार बहता ह  इसलिए छोटे टैंक का गर्म पानी सिर्फ 10 मिनट में ही खत्म हो जाता है.


5 लोगों की फैमिली के लिए कितना बड़ा गीजर सही? जान लें फायदे की बात

अपने घर के हिसाब से कौन-सा चुनें?

अक्सर 5 लोगों के परिवार में 15 लीटर और 25 लीटर वाले गीजर को लेकर सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन रहता है. इसे आप अपने परिवार के डेली रूटीन से समझ सकते हैं. मान लीजिए आपके घर में सुबह ऑफिस और स्कूल जाने की भागदौड़ रहती है और 5 लोगों को एक के बाद एक तुरंत नहाना होता है. तो 25 लीटर वाला गीजर ही घर लाएं. इसमें बार-बार गीजर ऑन करके पानी गर्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. 

लेकिन अगर घर में दो लोग सुबह जल्दी नहाते हैं और बाकी सदस्य थोड़ी देर बाद या दोपहर में नहाते हैं. तो 15 लीटर का गीजर भी आपका काम बहुत अच्छे से चला देगा.इससे आपको गीजर खरीदते वक्त शुरुआती कीमत में भी बचत होगी और छोटा टैंक होने की वजह से पानी भी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा. वहीं किचन में बर्तन धोने के लिए अलग से 3 या 5 लीटर का छोटा इंस्टेंट गीजर लगवाना ज्यादा सही होता है.


5 लोगों की फैमिली के लिए कितना बड़ा गीजर सही? जान लें फायदे की बात

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गीजर खरीदते वक्त इन बातों पर ध्यान दें

सही साइज चुनने के साथ-साथ गीजर के कुछ फीचर्स को देखना भी आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है. सर्दियों में घर का सबसे ज्यादा बिजली बिल गीजर की वजह से ही आता है. इसलिए हमेशा 5-स्टार BEE रेटिंग वाला गीजर ही खरीदें. इसमें हाई-डेंसिटी इंसुलेशन की मोटी परत होती है जो एक बार पानी गर्म होने के बाद उसे घंटों तक ठंडा नहीं होने देती. इससे गीजर को बार-बार ऑन नहीं करना पड़ता और बिजली की अच्छी-खासी बचत होती है. 

इसके अलावा अगर आपके इलाके में खारा पानी यानी हार्ड वॉटर आता है तो नार्मल स्टील टैंक वाले गीजर के बजाय ग्लास-लाइंड या टाइटेनियम कोटिंग वाले टैंक का चुनाव करें. खारे पानी की वजह से नॉर्मल टैंक और हीटिंग एलिमेंट में बहुत जल्दी जंग लग जाता है और गीजर दो-तीन साल में ही लीक होने लगता है. इसके साथ ही खरीदने से पहले इनर टैंक पर कम से कम 5 से 7 साल की वारंटी और थर्मल कट-ऑफ जैसा सेफ्टी फीचर जरूर चेक कर लें.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं और फिलहाल टेक बीट संभाल रहे हैं. इससे पहले वह स्पोर्ट्ज़विकी और क्रिकएडिक्टर में सब एडिटर, इनशॉर्ट्स में हिंदी कंटेट स्पेशलिस्ट और ज़ी हिंदुस्तान और ज़ी राजस्थान में काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कई क्रिकेट मैच कवर किए हैं और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग भी होस्ट की है.

न्यूज़ और खेल के साथ नीलेश की दिलचस्पी गीत लेखन में भी है. पिछले साल उनके लिखे एक गीत को बॉलीवुड सिंगर अर्नब दत्ता की आवाज़ में रिलीज़ किया गया. पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुरैना के अंबाह पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से डिजिटल जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा किया है.
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Published at : 25 Oct 2026 07:41 PM (IST)
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