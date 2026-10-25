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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसर्दियों के लिए AC पैक करने से पहले जरूर कर लें ये 5 काम, नहीं तो नुकसान में रहेंगे

सर्दियों के लिए AC पैक करने से पहले जरूर कर लें ये 5 काम, नहीं तो नुकसान में रहेंगे

ठंड आते ही क्या आप भी AC का स्विच बंद करके उस पर कवर चढ़ाने जा रहे हैं? आपकी यह जल्दबाजी अगली गर्मियों में हजारों का फटका लगा सकती है. सर्दियों में AC पैक करने से पहले 5 जरूरी काम निपटाने होते हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 25 Oct 2026 06:39 PM (IST)
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  • एसी को सर्दियों के लिए बंद करने से पहले लापरवाही जेब पर भारी पड़ सकती है।
  • फिल्टर साफ कर एसी को नमी सुखाने फैन मोड पर ज़रूर चलाएं।
  • आउटडोर यूनिट साफ कर, चूहे रोकने को दीवार के छेद बंद करें।
  • मेन पावर बंद कर रिमोट से बैटरियां तुरंत ज़रूर निकालें।

अक्टूबर का महीना खत्म होने को है और सुबह-शाम हल्की ठंड ने दस्तक दे दी है. मौसम में आए इस बदलाव के साथ ही अब ज्यादातर घरों में AC का इस्तेमाल बंद होने लगा है. अब अगले 4 से 5 महीनों तक AC की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसलिए लोग इसे कवर से ढककर पैक करने की तैयारी कर रहे हैं. लेकिन अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं. वे AC का स्विच बंद करते हैं और सीधे उसके ऊपर कवर चढ़ा देते हैं. 

आपकी यही छोटी सी लापरवाही अगली गर्मियों में आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है. दरअसल महीनों तक बंद पड़े रहने के दौरान AC के अंदर नमी, धूल और कचरा जमा रह जाता है, जो इसके महंगे पार्ट्स को अंदर ही अंदर गला सकता है. जब आप अगले सीजन में AC चालू करते हैं, तो कूलिंग न होने से लेकर गैस लीकेज तक की दिक्कतें सामने आती हैं. इसलिए पैक करने से पहले यह तीन काम जरूर पूरे कर लें. नुकसान से बचे रहेंगे.

फिल्टर की धुलाई करें और अंदर की नमी सुखाएं

AC को लंबे समय के लिए बंद करने से पहले उसका पहला और सबसे जरूरी काम अंदर की नमी और धूल को पूरी तरह साफ करना है. जब हम पूरी गर्मी AC चलाते हैं तो उसकी कूलिंग कॉइल्स और ड्रेन पाइप में पानी की बूंदें और नमी जमा रह जाती है. अगर आप गीले AC पर ही सीधा कवर चढ़ा देंगे, तो अंदर फंगस, बदबू और जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है. 

इससे बचने के लिए सबसे पहले AC का फ्रंट पैनल खोलकर उसके एयर फिल्टर बाहर निकालें और उन्हें पानी से अच्छी तरह धोकर धूप में सुखा लें. फिल्टर वापस लगाने के बाद अपने AC को तुरंत बंद न करें बल्कि उसे करीब एक से दो घंटे के लिए सिर्फ फैन मोड पर चलाकर छोड़ दें. फैन मोड में कंप्रेसर काम नहीं करता और सिर्फ पंखा चलता है, जिससे AC के अंदर के सारे हिस्से और पाइप पूरी तरह सूख जाते हैं. इससे सर्दियों भर अंदर सीलन नहीं बनती.


सर्दियों के लिए AC पैक करने से पहले जरूर कर लें ये 5 काम, नहीं तो नुकसान में रहेंगे

आउटडोर यूनिट की सफाई 

अक्सर लोग कमरे के अंदर लगे इनडोर यूनिट को तो चमका देते हैं, लेकिन छत और बालकनी में रखे आउटडोर यूनिट को पूरी तरह भूल जाते हैं. जबकि धूप, बारिश, धूल-मिट्टी और पक्षियों की गंदगी की सबसे ज्यादा मार इसी बाहरी हिस्से पर पड़ती है. पैक करने से पहले आउटडोर यूनिट को एक सूखे कपड़े और ब्रश से साफ करें या फिर कम प्रेशर वाले पानी से उसकी जाली में फंसी मिट्टी को बाहर निकाल दें. 


सर्दियों के लिए AC पैक करने से पहले जरूर कर लें ये 5 काम, नहीं तो नुकसान में रहेंगे

कवर लगाते वक्त इन बातों का रखें ध्यान

जब पानी पूरी तरह सूख जाए तभी उस पर कवर लगाएं. कवर चुनते वक्त यह ध्यान रखें कि वह पूरी तरह से एयरटाइट प्लास्टिक का न हो बल्कि ऐसा हो जिसमें से थोड़ी हवा पास हो सके जिससे अंदर नमी न रुके. साथ ही आउटडोर यूनिट के पाइप जहां से दीवार के अंदर जा रहे हैं. वहां के छेद को अच्छी तरह से सील कर दें. सर्दियों में अक्सर चूहे और गिलहरी ठंड से बचने के लिए AC के अंदर घुस जाते हैं और अंदर की वायरिंग कुतरकर बड़ा नुकसान कर देते हैं.

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मेन पावर स्विच ऑफ करें 

सफाई और कवर चढ़ाने के बाद तीसरा सबसे अहम काम बिजली के कनेक्शन और रिमोट से जुड़ा है. बहुत से लोग केवल रिमोट से AC बंद कर देते हैं और उसका मेन पावर स्विच यानी MCB ऑन ही छोड़ देते हैं. महीनों तक इस्तेमाल न होने की स्थिति में भी अगर मेन स्विच चालू रहता है, तो वोल्टेज के उतार-चढ़ाव से AC की महंगी PCB प्लेट जलने का डर बना रहता है. इसलिए AC का प्लग निकाल दें और उसकी डेडिकेटेड MCB को नीचे गिरा दें. 

रिमोट से तुरंत निकाल लें बैटरियां

इसके अलावा जो गलती लगभग हर घर में होती है, वह है रिमोट के अंदर सेल छोड़कर रख देना. चार-पांच महीने तक बंद पड़े रहने के दौरान रिमोट की बैटरियां अक्सर लीक हो जाती हैं. बैटरी से निकलने वाला सफेद केमिकल रिमोट के स्प्रिंग और अंदर के सर्किट को पूरी तरह खराब कर देता है, जिससे अगले सीजन में आपको नया रिमोट खरीदना पड़ता है. इसलिए रिमोट से दोनों सेल निकालकर अलग रख दें और फिर बेफिक्र होकर AC को पैक करें.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं और फिलहाल टेक बीट संभाल रहे हैं. इससे पहले वह स्पोर्ट्ज़विकी और क्रिकएडिक्टर में सब एडिटर, इनशॉर्ट्स में हिंदी कंटेट स्पेशलिस्ट और ज़ी हिंदुस्तान और ज़ी राजस्थान में काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कई क्रिकेट मैच कवर किए हैं और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग भी होस्ट की है.

न्यूज़ और खेल के साथ नीलेश की दिलचस्पी गीत लेखन में भी है. पिछले साल उनके लिखे एक गीत को बॉलीवुड सिंगर अर्नब दत्ता की आवाज़ में रिलीज़ किया गया. पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुरैना के अंबाह पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से डिजिटल जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा किया है.
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Published at : 25 Oct 2026 06:39 PM (IST)
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