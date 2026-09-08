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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या होते हैं Zombie Accounts, कैसे लीक हो सकता है आपका पर्सनल डेटा?

क्या होते हैं Zombie Accounts, कैसे लीक हो सकता है आपका पर्सनल डेटा?

पुराने और इनएक्टिव Zombie Accounts साइबर अपराधियों के लिए आसान निशाना बन सकते हैं. ऐसे में इन अकाउंट्स से आपका पर्सनल डेटा भी लीक हो सकता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 08 Sep 2026 06:54 AM (IST)
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आज के समय में हम न जाने कितनी वेबसाइट्स और ऐप्स पर अकाउंट बनाते हैं. किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर खरीदारी के लिए, किसी ऐप का ट्रायल लेने के लिए या फिर किसी सर्विस को कुछ दिनों तक इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया अकाउंट बाद में भले ही याद न रहे लेकिन वह इंटरनेट पर मौजूद रहता है. ऐसे इनएक्टिव अकाउंट्स को अक्सर Zombie Accounts कहा जाता है. लेकिन सबसे बड़ी चिंता ये है कि लंबे समय से इस्तेमाल न किए जाने वाले ये अकाउंट साइबर अपराधियों के लिए आसान निशाना बन सकते हैं.

क्या होते हैं Zombie Accounts?

दरअसल, Zombie Account ऐसे पुराने ऑनलाइन अकाउंट होते हैं जिन्हें यूजर लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है लेकिन वे पूरी तरह बंद या डिलीट नहीं हुए होते हैं. इनमें आपका नाम, ईमेल, फोन नंबर, पुराना पता, प्रोफाइल डिटेल्स या दूसरी पर्सनल जानकारी मौजूद होती है. कई बार लोग सालों पहले किसी वेबसाइट पर अकाउंट बनाकर उसे भूल जाते हैं. यही भूल आगे चलकर डेटा सिक्योरिटी के लिए परेशानी पैदा कर सकती है.

पुराने अकाउंट से कैसे लीक हो सकता है डेटा?

आपको बता दें कि किसी ऑनलाइन सर्विस में सुरक्षा खामी आने पर हैकर्स उसके यूजर्स का डेटा चुरा सकते हैं. अगर आपका पुराना अकाउंट भी उस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है तो उसकी जानकारी भी लीक हो सकती है.

इतना ही नहीं, खतरा तब और बढ़ जाता है जब आपने उस अकाउंट पर इस्तेमाल किया गया पासवर्ड किसी दूसरी वेबसाइट पर भी रखा हो. डेटा चोरी होने के बाद साइबर अपराधी उसी ईमेल और पासवर्ड से आपके दूसरे अकाउंट्स में लॉगिन करने की कोशिश कर सकते हैं.

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एक पुराना पासवर्ड बन सकता है बड़ी मुसीबत

बहुत से लोग अलग-अलग वेबसाइट्स के लिए एक ही या मिलते-जुलते पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं. अगर सालों पुराने किसी अकाउंट का पासवर्ड लीक हो गया और वही पासवर्ड आपके मौजूदा ईमेल या सोशल मीडिया अकाउंट में भी इस्तेमाल हो रहा है तो खतरा काफी बढ़ जाता है. इसलिए पुराने अकाउंट सिर्फ बेकार पड़े डिजिटल प्रोफाइल नहीं हैं बल्कि वे आपकी मौजूदा डिजिटल सुरक्षा से भी जुड़े हो सकते हैं.

कौन-कौन से अकाउंट तुरंत चेक करें?

सबसे पहले उन वेबसाइट्स और ऐप्स की लिस्ट बनाने की कोशिश करें जिन्हें आपने पिछले कुछ सालों में इस्तेमाल किया है. खासकर पुराने शॉपिंग अकाउंट, फोरम, गेमिंग वेबसाइट, ट्रायल सर्विस, सोशल मीडिया और न्यूजलेटर को चेक करें. इसके बाद जो अकाउंट अब किसी काम का नहीं है, उसे केवल लॉगआउट करके न छोड़ें. अगर प्लेटफॉर्म पर डिलीट का ऑप्शन है तो अकाउंट को पूरी तरह से डिलीट करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन माना जाता है.

Delete करने से पहले ये काम जरूर करें

किसी पुराने अकाउंट को डिलीट करने से पहले उसमें मौजूद जरूरी फोटो, डॉक्यूमेंट या दूसरी जानकारी का बैकअप ले लें. इसके बाद पर्सनल जानकारी हटाएं और पेमेंट से जुड़ी जानकारी, सेव किए गए कार्ड या दूसरी जरूरी डिटेल्स को भी चेक करें. अगर अकाउंट डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम एक मजबूत और यूनिक पासवर्ड लगाएं और जहां संभव हो वहां Two-Factor Authentication (2FA) ऑन करके रखें.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 08 Sep 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
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