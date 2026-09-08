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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगZomato से ऑर्डर किया फूड, कस्टमर बोला- डिलीवरी एजेंट ने बेचा मेरा खाना

Zomato से ऑर्डर किया फूड, कस्टमर बोला- डिलीवरी एजेंट ने बेचा मेरा खाना

रिषभ के मुताबिक, डिलीवरी पार्टनर की लोकेशन करीब 40 मिनट तक एक ही जगह बनी रही. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि उन्हें बताया गया कि ऑर्डर 100 रुपये में बेच दिया गया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 08 Sep 2026 06:53 AM (IST)
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ऑनलाइन खाना मंगाने के बाद अगर आपका ऑर्डर काफी देर तक न पहुंचे तो सबसे पहले नजर डिलीवरी ट्रैकिंग पर जाती है. लेकिन सोचिए, ट्रैकिंग खोलने पर आपका खाना तो कहीं नजर न आए और डिलीवरी पार्टनर की लोकेशन करीब 40 मिनट तक एक ही जगह अटकी दिखाई दे. ऐसा ही दावा एक Zomato ग्राहक ने सोशल मीडिया पर किया है. रिषभ कौशिक नाम के यूजर ने X पर अपनी शिकायत शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने रात 10:58 बजे खड़क सिंह का ढाबा से खाना ऑर्डर किया था. इसके बाद की जो कहानी है उसे जानकर आपके होश उड़ने तय हैं.

40 मिनट तक नहीं बदली डिलीवरी पार्टनर की लोकेशन

रिषभ के मुताबिक, डिलीवरी पार्टनर की लोकेशन करीब 40 मिनट तक एक ही जगह बनी रही. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि उन्हें बताया गया कि ऑर्डर 100 रुपये में बेच दिया गया. हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. ग्राहक ने Zomato की कस्टमर सर्विस पर भी तंज कसा और कहा कि वहां भी एक बॉट बैठा हुआ है. उनकी पोस्ट का अंदाज शिकायत के साथ-साथ व्यंग्य वाला था, जिसकी वजह से मामला सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आ गया.

Zomato ने कहा- ऑर्डर की जानकारी भेजिए

मामला सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद Zomato ने भी पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी. कंपनी ने रिषभ से उनका ऑर्डर आईडी निजी तौर पर शेयर करने को कहा, ताकि मामले की जांच की जा सके. कंपनी ने सार्वजनिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की है कि डिलीवरी पार्टनर ने ग्राहक का खाना खुद खाया या उसे किसी और को बेच दिया. ऐसे में फिलहाल यह पूरा मामला ग्राहक के दावे पर आधारित है और जांच के बाद ही असल स्थिति साफ हो सकेगी.

Zomato से ऑर्डर किया फूड, कस्टमर बोला- डिलीवरी एजेंट ने बेचा मेरा खाना

एक पोस्ट से उठ गया खाने की सेफ्टी का सवाल

मामला सिर्फ एक ऑर्डर के देर से पहुंचने तक सीमित नहीं रहा. पोस्ट पर कमेंट करने वाले कई लोगों ने फूड डिलीवरी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. कुछ यूजर्स ने सवाल किया कि अगर कोई डिलीवरी पार्टनर खाना ग्राहक तक पहुंचाने से पहले उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है, तो खाने की सुरक्षा की गारंटी कैसे होगी. कुछ लोगों ने देर रात खाना ऑर्डर करने के अपने अनुभव भी शेयर किए.

यूजर्स बोले- रात में COD ही सही!

सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस घटना के बाद कैश ऑन डिलीवरी यानी COD को बेहतर विकल्प बताया. एक यूजर ने कहा कि वह रात 10 बजे के बाद इसी वजह से COD चुनता है. दूसरे यूजर ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि उसने भी डिलीवरी को लेकर काफी परेशानी झेली और आखिर में ऑर्डर कैंसिल हो गया. हालांकि इन कमेंट्स की भी अलग से पुष्टि नहीं हुई है.

Zomato से ऑर्डर किया फूड, कस्टमर बोला- डिलीवरी एजेंट ने बेचा मेरा खाना

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वायरल पोस्ट ने खड़ा किया बड़ा सवाल

रिषभ की पोस्ट वायरल होने के बाद बहस सिर्फ Zomato तक सीमित नहीं रही, बल्कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी में ग्राहक के भरोसे और खाने की सुरक्षा तक पहुंच गई. डिलीवरी ऐप पर लोकेशन ट्रैक करने से ग्राहक को अपने ऑर्डर की जानकारी तो मिलती है, लेकिन अगर ऑर्डर तय समय पर न पहुंचे और ट्रैकिंग में कोई गड़बड़ी नजर आए, तो ग्राहक के लिए स्थिति बेहद परेशान करने वाली हो सकती है. फिलहाल Zomato ने जांच के लिए ऑर्डर की जानकारी मांगी है और कंपनी की जांच के बाद ही इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 08 Sep 2026 06:53 AM (IST)
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