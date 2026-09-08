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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका से भारतीयों के लिए बुरी खबर! US स्टेट डिपार्टमेंट ने वीजा पर जारी की चेतावनी

अमेरिका से भारतीयों के लिए बुरी खबर! US स्टेट डिपार्टमेंट ने वीजा पर जारी की चेतावनी

EB-1 कैटेगरी के तहत US ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे भारतीयों को बड़ा झटका लग सकता है. अमेरिका का फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले ही भारत के लिए तय EB-1 कोटा खत्म हो सकता है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 08 Sep 2026 07:08 AM (IST)
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अमेरिका से भारतीयों के लिए एक बुरी खबर है. EB-1 कैटेगरी के तहत US ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे भारतीयों को बड़ा झटका लग सकता है. अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी है कि ज्यादा मांग की वजह से 30 सितंबर को खत्म होने वाले फाइनेंशियल ईयर से पहले ही ये कैटेगरी फुल हो सकती है.

EB-1 यानी नौकरीपेशा वालों के लिए ग्रीन कार्ड हासिल करना मुश्किल हो सकता है. ये उन खास लोगों के लिए होता है, जिनमें असाधारण काबिलियत हो, जैसे कि प्रोफेसर, रिसर्चर, मल्टीनेशनल कंपनियों के एग्जीक्यूटिव या फिर मैनेजर. US स्टेट डिपार्टमेंट की यह चेतावनी सितंबर के वीजा बुलेटिन में आई है. इसमें बताया गया है कि ज्यादा मांग के कारण आने वाले हफ्तों में भारतीयों के लिए EB-1 कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा.  

वीजा बुलेटिन में क्या कहा गया
बुलेटिन के अनुसार, 30 सितंबर को अमेरिका का फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले ही भारत के लिए तय EB-1 कोटा खत्म हो सकता है. वेबसाइट पर दी गई जानकारी में स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा, "EB-1 वीजा कैटेगरी में भारत से जुड़े विदेशी नागरिकों की ज्यादा मांग और वीजा के इस्तेमाल की वजह से आने वाले हफ़्तों में इस कैटेगरी को बंद करना पड़ सकता है, अगर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले ही EB-1 कैटेगरी में भारत की तय सीमा पूरी हो जाती है."

विभाग ने आगे कहा, "इस स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी और जरूरत के हिसाब से बदलाव किए जाएंगे." अगर 30 सितंबर की कट-ऑफ तारीख से पहले ही भारत के लिए EB-1 कोटा खत्म हो जाता है तो रोजगार-आधारित वीजा कैटेगरी उपलब्ध नहीं रहेगी.

रोजगार वीजा की सीमा 7 प्रतिशत
स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मौजूद डेटा के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 के लिए इमिग्रेशन एंड नेशनेलिटी एक्ट (INA) की धारा 201 की शर्तों के तहत दुनियाभर में रोजगार-आधारित प्राथमिकता सीमा 186,317 है. प्रति-देश सीमा कुल वार्षिक रोजगार सीमा का 7 प्रतिशत तय की गई है, जो कि 28,862 है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 08 Sep 2026 07:08 AM (IST)
Tags :
INDIA US Green Card EB-1
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