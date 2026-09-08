पाकिस्तान महिला एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में जाने वाली तीसरी टीम बन गई है. अपने आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने हॉन्ग कॉन्ग को 72 रनों से हरा दिया. उससे पहले भारत और श्रीलंका भी अंतिम-4 में प्रवेश कर चुके हैं. सोमवार को खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 143 रन बनाए थे, इसके जवाब में हॉन्ग कॉन्ग की पूरी टीम केवल 71 रनों पर सिमट गई.

हॉन्ग कॉन्ग के लिए जॉयलीन कौर ने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 4 विकेट लिए, वहीं इकरा साहर ने भी दमदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लिए. इसके बावजूद पाक टीम स्कोरबोर्ड पर 143 रन लगा पाई. जब लक्ष्य को चेज करने की बारी आई, तो नशरा संधू ने अकेले ही 6 विकेट चटका डाले. संधू ने 4 ओवरों में सिर्फ 7 रन देकर 6 बल्लेबाजों को आउट किया.

सेमीफाइनल में पहुंचा पाकिस्तान

हॉन्ग कॉन्ग पर 72 रनों की जीत दर्ज कर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में प्रवेश पा लिया है. ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान ने 3 में से 2 मैच जीतकर अंतिम-4 में प्रवेश किया है. एशिया कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच में अब पाकिस्तान और श्रीलंका की भिड़ंत होगी, जो 11 सितंबर को होगी.

दूसरी ओर पहले सेमीफाइनल में भारतीय टीम पहले ही अपनी जगह पक्की कर चुकी है. पहले सेमीफाइनल में टीम इंडिया का प्रतिद्वंदी कौन होगा, इसका फैसला बांग्लादेश बनाम यूएई मैच के बाद निकलेगा. आज जो भी जीतेगा, वह महिला एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में जाने वाली चौथी टीम बन जाएगी.

एशिया कप का शेड्यूल

पहला सेमीफाइनल - 10 सितंबर - भारत बनाम बांग्लादेश/यूएई

दूसरा सेमीफाइनल - 11 सितंबर - पाकिस्तान बनाम श्रीलंका

यह भी पढ़ें: भारत के खिलाफ टी20 के लिए जापान तैयार, टीम का किया एलान; देखें कौन बना कप्तान

फाइनल में भारत-पाकिस्तान मैच संभव

भारत और पाकिस्तान, दोनों महिला एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं. ग्रुप स्टेज के मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह धो डाला था. पाक टीम के सारे बल्लेबाज 55 के स्कोर पर ढेर हो गए थे, जवाब में भारत ने 8.4 ओवर में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया था. अब अगर भारत और पाकिस्तान, अपना-अपना सेमीफाइनल जीतकर आते हैं, तो उनकी 13 सितंबर को फाइनल में भिड़ंत हो सकती है.

भारत 7 बार का एशिया कप चैंपियन है. हालांकि 2024 के फाइनल में उसे श्रीलंका के हाथों 8 विकेट से करारी शिकस्त मिली थी. भारत हमेशा महिला एशिया कप के फाइनल तक पहुंचा है. दूसरी ओर पाकिस्तान ने केवल 2 बार फाइनल तक का सफर तय किया है. 2012 और 2016, दोनों एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हार मिली थी.

यह भी पढ़ें:

'सुबह 3 बजे...', PCB पर पाकिस्तानी कोच ने जो कहा सुनकर हिल जाएंगे आप