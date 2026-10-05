ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI खतरे पर अलर्ट, OpenAI से सॉफ्टबैंक तक उठी न्यूक्लियर लेवल सुरक्षा की मांग

AI खतरे पर अलर्ट, OpenAI से सॉफ्टबैंक तक उठी न्यूक्लियर लेवल सुरक्षा की मांग

AI की बढ़ती ताकत के साथ अब इसके खतरों पर भी सवाल उठने लगे हैं. OpenAI के पूर्व कर्मचारी से लेकर SoftBank CEO तक ने AI मॉडल्स की सुरक्षा को लेकर चेताया है. जानिए AI से क्या खतरे बताए जा रहे हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 05 Oct 2026 04:04 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • विशेषज्ञ शक्तिशाली एआई को मानवता हेतु बड़ा खतरा मानते हैं.

AI की दुनिया में हर नए मॉडल के साथ उसकी ताकत बढ़ रही है, लेकिन अब इसी बढ़ती क्षमता के साथ उसके संभावित खतरों को लेकर चिंता भी तेज हो रही है. OpenAI के AI Safety से जुड़े पूर्व कर्मचारी डेविड रॉबिन्सन ने कंपनी छोड़ने के बाद AI कंपनियों के सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठाए हैं.

वहीं SoftBank के CEO मासायोशी सोन ने भी बहुत पावरफुल AI मॉडल्स से पैदा होने वाले जोखिमों को लेकर देशों से मिलकर काम करने और इस तकनीक को कंट्रोल करने की जरूरत बताई है. तो आइए जानते हैं कि OpenAI से सॉफ्टबैंक तक एआई के क्या खतरे बताए हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
OPPO F35 Series लॉन्च, 8,000mAh बैटरी से 144Hz AMOLED तक क्या है खास?
OPPO F35 Series लॉन्च, 8,000mAh बैटरी से 144Hz AMOLED तक क्या है खास?
टेक्नोलॉजी
चार्जिंग का नया ऑल इन वन गैजेट? Xiaomi का 165W पावर बैंक कितना है खास
चार्जिंग का नया ऑल इन वन गैजेट? Xiaomi का 165W पावर बैंक कितना है खास
टेक्नोलॉजी
घर के लिए खरीदने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चिमनी, इन बातों को रखें ध्यान
घर के लिए खरीदने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चिमनी, इन बातों को रखें ध्यान
टेक्नोलॉजी
दिवाली पर फोन खरीदें कम दाम में, मिल सकती है 50% तक छूट
दिवाली पर फोन खरीदें कम दाम में, मिल सकती है 50% तक छूट

OpenAI के पूर्व कर्मचारी ने क्यों जताई चिंता?

OpenAI की Safety Team में ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा काम कर चुके डेविड रॉबिन्सन ने कंपनी के काम करने के तरीके पर अपनी चिंता जाहिर की. उनके मुताबिक OpenAI ने काफी हद तक Trial and Error के जरिए आगे बढ़ते हुए AI को विकसित किया है, लेकिन जैसे-जैसे AI मॉडल ज्यादा सक्षम हो रहे हैं, किसी गलती के परिणाम भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं. 

रॉबिन्सन ने यह भी बताया कि टेस्टिंग के दौरान AI के अपने तय व्यवहार से हटकर काम करने के मामले सामने आए हैं. उनका कहना है कि तेज लॉन्च के बीच कंपनियों को ऐसी सुरक्षा चाहिए, जिसमें पहली बार में ही ज्यादा सावधानी बरती जाए. 

AI से क्या-क्या खतरे बताए जा रहे हैं?

AI कंपनियों के कुछ कर्मचारियों ने हाल के समय में इसके बहुत गंभीर जोखिमों को लेकर चेतावनी दी है. चिंता छोट सिस्टम फेलियर की नहीं, बल्कि बहुत पावरफुल AI के गलत तरीके से इस्तेमाल या कंट्रोल से बाहर होने की स्थिति को लेकर भी है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर में यह तकनीक इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है. इसी वजह से रॉबिन्सन ने AI कंपनियों की सुरक्षा व्यवस्था की तुलना न्यूक्लियर पावर प्लांट से करने की बात कही है. उनका कहना है कि AI सिस्टम में कई स्तर की सुरक्षा, अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था और पर्याप्त समय लेकर की जाने वाली टेस्टिंग होनी चाहिए, जिससे इंसानी गलती किसी बड़े हादसे का कारण न बने. 

यह भी पढ़ें - घर के लिए खरीदने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चिमनी, इन बातों को रखें ध्यान

SoftBank CEO ने भी AI को लेकर दी चेतावनी

SoftBank के CEO मासायोशी सोन ने भी AI की तेजी से बढ़ती क्षमताओं को लेकर सावधानी बरतने की बात कही है. क्योटो में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि AI की क्षमता तेजी से बढ़ रही है और देशों को इस तकनीक को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आपस में भरोसा बनाकर काम करना होगा. सोन के मुताबिक, पावरफुल AI मॉडल अगर गलत हाथों में चले जाएं तो यह बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं. उन्होंने देशों के बीच सहयोग की जरूरत पर जोर दिया, जिससे AI से जुड़े बड़े जोखिमों को कंट्रोल किया जा सके.

वेबसाइट और कोड से रोबोट तक पहुंच रहा AI

सोन ने बताया कि आज AI सेवाएं वेबसाइट ब्राउज करने और कोड लिखने जैसे काम कर रही हैं. आने वाले चरण में यही तकनीक रोबोट और दूसरी मशीनों को असल दुनिया में काम करने में मदद कर सकती है. यही बढ़ती क्षमता AI की सुरक्षा को लेकर चिंता को और जरूरी बनाती है. 

यह भी पढ़ें - FOR MORNING: ठगी वाले मैसेज को पहचानने में मदद करेगा WhatsApp, नई सेटिंग करें एक्टिव

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 05 Oct 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
OpenAI TECH NEWS HINDI AI Safety AI Risks
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
OPPO F35 Series लॉन्च, 8,000mAh बैटरी से 144Hz AMOLED तक क्या है खास?
OPPO F35 Series लॉन्च, 8,000mAh बैटरी से 144Hz AMOLED तक क्या है खास?
टेक्नोलॉजी
चार्जिंग का नया ऑल इन वन गैजेट? Xiaomi का 165W पावर बैंक कितना है खास
चार्जिंग का नया ऑल इन वन गैजेट? Xiaomi का 165W पावर बैंक कितना है खास
टेक्नोलॉजी
घर के लिए खरीदने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चिमनी, इन बातों को रखें ध्यान
घर के लिए खरीदने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चिमनी, इन बातों को रखें ध्यान
टेक्नोलॉजी
दिवाली पर फोन खरीदें कम दाम में, मिल सकती है 50% तक छूट
दिवाली पर फोन खरीदें कम दाम में, मिल सकती है 50% तक छूट
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'थाने का CCTV सार्वजनिक...', महिलाओं से बदसलूकी पर राहुल ने दिल्ली पुलिस को घेरा
'थाने का CCTV सार्वजनिक...', महिलाओं से बदसलूकी पर राहुल ने दिल्ली पुलिस को घेरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रेप केस में दर्ज होगी FIR? कोर्ट ने दिया 23 अक्टूबर तक का समय
चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रेप केस में दर्ज होगी FIR? कोर्ट ने दिया 23 अक्टूबर तक का समय
इंडिया
फॉर्म 6 पर CJI ने कहा No तो अभिजीत दीपके बोले- '...तो फिर किसने दिया आदेश'
फॉर्म 6 पर CJI ने कहा No तो अभिजीत दीपके बोले- '...तो फिर किसने दिया आदेश'
ओटीटी
वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को क्या हुआ? फिर से ठेले पर बेच रहीं खाना
वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को क्या हुआ? फिर से ठेले पर बेच रहीं खाना
क्रिकेट
एशियन गेम्स की तरह वैभव-सैमसन WI के खिलाफ एकसाथ उतरेंगे! जानें प्लेइंग XI पर अपडेट
एशियन गेम्स की तरह वैभव-सैमसन WI के खिलाफ एकसाथ उतरेंगे! जानें प्लेइंग XI पर अपडेट
इंडिया
'हमने मॉडिफाइड फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी', CEC विवाद के बीच CJI सूर्यकांत की अहम टिप्पणी
'हमने मॉडिफाइड फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी', CEC विवाद के बीच CJI सूर्यकांत की अहम टिप्पणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश को परेशान करेगी ये तस्वीर! राहुल-प्रियंका से पुराने सहयोगी ने मिलाया हाथ
अखिलेश को परेशान करेगी ये तस्वीर! राहुल-प्रियंका से पुराने सहयोगी ने मिलाया हाथ
इंडिया
मॉनिटरिंग, डर बनाएं, बीट पेट्रोलिंग... महिलाओं की सुरक्षा के लिए SC के दिल्ली पुलिस को निर्देश
मॉनिटरिंग, डर बनाएं, बीट पेट्रोलिंग... महिलाओं की सुरक्षा के लिए SC के दिल्ली पुलिस को निर्देश
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget