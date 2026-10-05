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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सपाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, अचानक बदला कप्तान; इस दिग्गज से छिनी कमान

पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, अचानक बदला कप्तान; इस दिग्गज से छिनी कमान

पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा बदलाव हुआ है. नए खिलाड़ी को कमान सौंप दी गई है. श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का एलान हुआ है, जिसमें बदलाव देखने को मिला.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 05 Oct 2026 11:03 PM (IST)
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पाकिस्तान क्रिकेट में अचानक हुए एक बड़े फैसले ने सभी का ध्यान खींच लिया है. श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज से पहले पाकिस्तान ने अपनी टीम में बड़ा बदलाव किया है. साहिबजादा फरहान को टी20 टीम का नया कप्तान बनाया गया है, जबकि सलमान अली आगा से कप्तानी की जिम्मेदारी छीन ली गई है. इतना ही नहीं, सलमान को इस टी20 सीरीज के लिए टीम में भी जगह नहीं मिली है.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. इसमें साहिबजादा फरहान को कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है. अब वो श्रीलंका के खिलाफ टी20 मुकाबलों में पाकिस्तान की अगुआई करते नजर आएंगे. पाकिस्तान ने इस सीरीज के लिए 15 खिलाड़ियों की टीम चुनी है.

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सलमान अली आगा से छिनी कप्तानी

सलमान अली आगा के लिए ये फैसला बड़ा झटका है. उन्हें टी20 कप्तानी से हटाने के साथ ही श्रीलंका के खिलाफ टी20 टीम से भी बाहर कर दिया गया है. लेकिन, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाकिस्तान की सभी टीमों से बाहर हो गए हैं. सलमान को वनडे टीम में शामिल किया गया है और वो वनडे मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए खेलेंगे.

रजाउल्लाह को पहली बार मौका

टी20 टीम में कुछ नए चेहरों को भी मौका मिला है. रजाउल्लाह को पहली बार पाकिस्तान की इंटरनेशनल व्हाइट-बॉल टीम में शामिल किया गया है. इसके अलावा हसन नवाज और नसीम शाह की भी टी20 टीम में वापसी हुई है. फखर जमां, सैम अयूब और शादाब खान जैसे खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा हैं.

9 अक्टूबर से होगी टी20 सीरीज

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 9 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा मैच 11 अक्टूबर और तीसरा मुकाबला 13 अक्टूबर को होगा. तीनों मैच रावलपिंडी में खेले जाएंगे.

 

यह भी पढ़ें: WI के ये 5 खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए बड़ा खतरा, टी20 सीरीज में रहना होगा सावधान

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 05 Oct 2026 11:03 PM (IST)
Tags :
PAKISTAN CRICKET Sahibzada Farhan
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