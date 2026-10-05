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एक दिन में कितना प्रोटीन जरूरी, उम्र के हिसाब से जानें यहां

शरीर की ग्रोथ, मांसपेशियों की मजबूती और इम्यूनिटी के लिए प्रोटीन बेहद जरूरी होता है. जानिए उम्र, वजन और एक्टिविटी के अनुसार किन लोगों को एक दिन में प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 05 Oct 2026 06:59 PM (IST)
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प्रोटीन शरीर के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्वों में से एक है. यह मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा, बालों और शरीर के टिश्यू के निर्माण व मरम्मत में अहम भूमिका निभाता है. साथ ही कई हार्मोन और एंजाइम के निर्माण में भी प्रोटीन की जरूरत होती है. ऐसे में रोजाना पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेना जरूरी है. लेकिन हर व्यक्ति की जरूरत एक जैसी नहीं होती.

उम्र, शरीर के वजन, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार प्रोटीन की आवश्यकता अलग-अलग होती है. शरीर में प्रोटीन की कमी होने पर कमजोरी, थकान और मांसपेशियों का घटना जैसी कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. पर्याप्त प्रोटीन न मिलने पर शरीर मांसपेशियों को तोड़ने लगता है, जिससे मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं. ऐसे में जानिए उम्र क हिसाब से एक दिन में प्रोटिन की सही मात्रा.

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बच्चों के लिए कितना प्रोटीन जरूरी?

बचपन में शरीर तेजी से बढ़ता और विकसित होता है, इसलिए इस उम्र में पर्याप्त प्रोटीन बेहद जरूरी है. सामान्य तौर पर 1 से 3 साल के बच्चों को करीब 13 ग्राम, जबकि 4 से 8 साल के बच्चों को लगभग 19 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन की जरूरत होती है. हालांकि, बच्चों की डाइट तय करते समय केवल प्रोटीन की मात्रा पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है. उनके भोजन में दाल, दूध, दही, पनीर, अंडा, सोया, नट्स और अन्य पौष्टिक चीजों का बैलेंस होना भी जरूरी है.

किशोरो को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत

किशोरावस्था में शरीर में तेजी से बदलाव होते हैं और मांसपेशियों व हड्डियों का विकास जारी रहता है. इस दौरान लड़कों और लड़कियों की प्रोटीन जरूरत अलग होती है. रिपोर्ट्स के अवुसार सामान्य रूप से 14 से 18 साल के किशोर लड़कों को करीब 52 ग्राम और लड़कियों को लगभग 46 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन की जरूरत मानी जाती है. जो किशोर खेल या नियमित एक्सरसाइज करते हैं, उनकी जरूरत इससे अधिक हो सकती है. ऐसे में डाइट में पर्याप्त प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट, स्वस्थ फैट, विटामिन और मिनरल्स को शामिल करना भी भी जरूरी है.

आम व्यक्ति के लिए कितना प्रोटीन?

एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए सामान्य प्रोटीन जरूरत अक्सर शरीर के वजन के आधार पर भी समझी जाती है. कई रिपोर्ट्स में स्वस्थ व्यक्ति के लिए करीब 0.8 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम शरीर के वजन की मात्रा बताई जाती है. जैसे कि 60 किलो वजन वाले व्यक्ति के लिए यह लगभग 48 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन बैठता है. हालांकि नियमित रूप से जिम करने वाले एथलीट, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं और कुछ स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोगों की जरूरत अलग हो सकती है.

बढ़ती उम्र में प्रोटीन क्यों जरूरी?

उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों की ताकत कम होने का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए बुजुर्गों के लिए पर्याप्त प्रोटीन लेना जरूरी है. से में प्रोटीन की मात्रा उनकी व्यक्तिगत जरूरत स्वास्थ्य, वजन और शारीरिक एक्टिविटी के अनुसार तय की जानी चाहिए. डाइट में दाल, चना, राजमा, सोया, दूध, दही, पनीर, अंडा, मछली, चिकन और नट्स जैसे विकल्प शामिल करना सही होता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 05 Oct 2026 06:59 PM (IST)
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Protein Health News
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