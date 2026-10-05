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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीEarbuds खरीदने का सही समय! 5-7 हजार के अंदर ये मॉडल हैं खास

Earbuds खरीदने का सही समय! 5-7 हजार के अंदर ये मॉडल हैं खास

Amazon और Flipkart की बड़ी सेल में इस बार 5 से 7 हजार रुपये के बजट में कई दमदार TWS ईयरबड्स मिल रहे हैं. जानिए सेल में कौन-से ईयरबड्स आपके बजट में सबसे खास हो सकते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 05 Oct 2026 05:57 PM (IST)
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  • Samsung, Nothing, OnePlus जैसे ब्रांड्स पर विशेष ऑफर.

अगर आप नए TWS ईयरबड्स खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो Amazon और Flipkart की आने वाली सेल आपके लिए खास हो सकती है. इन दोनों ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग ब्रांड्स के ईयरबड्स पर ऑफर देखने को मिलेंगे. Amazon Great Indian Festival 2026 की शुरुआत 8 अक्टूबर से होगी, जबकि Flipkart Big Billion Days Sale 2026 सभी ग्राहकों के लिए 9 अक्टूबर से शुरू होगी. Flipkart पर ग्राहकों को एक दिन पहले से अर्ली एक्सेस भी मिलेगा. 

सेल से पहले ही 5 से 7 हजार रुपये से कम कीमत वाले कई मॉडल लिस्ट किए जा चुके हैं. इनमें OnePlus, Samsung, JBL, Nothing, Huawei और Sony जैसे ब्रांड्स के ईयरबड्स शामिल हैं. इनमें ANC, लंबी बैटरी, मल्टी-डिवाइस कनेक्टिविटी और लो-लेटेंसी गेमिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. तो आइए जानते हैं कि सेल में 5-7 हजार के अंदर कौन-से मॉडल खास हैं. 

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सेल में 5-7 हजार के अंदर कौन-से मॉडल खास हैं

1. Samsung Galaxy Buds Core - Samsung Galaxy Buds Core में Dynamic Drivers के साथ ANC और कॉल नॉइज रिडक्शन मिलता है. इसमें हर ईयरबड पर तीन माइक्रोफोन और Galaxy AI Interpreter दिया गया है. केस के साथ ANC बंद होने पर कुल 35 घंटे तक प्लेबैक मिल सकता है. इसकी प्रभावी सेल कीमत 3,399 रुपये है, 

2. Huawei FreeBuds SE 4 - Huawei FreeBuds SE 4 में 10mm ड्राइवर्स, Multi-Mode ANC और कॉल नॉइज कैंसिलेशन दिया गया है. कंपनी के मुताबिक ANC बंद होने पर कुल बैटरी बैकअप 50 घंटे तक है. सेल में यह 5,499 रुपये में उपलब्ध है. 

3. Nothing Ear A - Nothing Ear A में 11mm ड्राइवर्स और 45dB तक ANC मिलता है. यह Multipoint Connectivity और LDAC सपोर्ट करता है और केस के साथ कुल 42.5 घंटे तक प्लेबैक देता है. इसकी सेल कीमत 5,999 रुपये है.

4. OnePlus Buds 4 - OnePlus Buds 4 में 11mm वूफर और 6mm ट्वीटर के साथ डुअल DAC दिए गए हैं. इसमें 55dB तक Adaptive ANC, Transparency Mode और हर ईयरबड में तीन माइक्रोफोन मिलते हैं. Gaming Mode में लेटेंसी 47ms तक है और AI Translation का सपोर्ट भी मौजूद है. Bluetooth 5.4 और LHDC 5.0 के साथ इसकी कुल बैटरी लाइफ 45 घंटे तक बताई गई है. सेल में इसकी प्रभावी कीमत 5,999 रुपये है. 

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5.  Sony WF-C510 - Sony WF-C510 में 6mm ड्राइवर्स, Ambient Sound Mode और Voice Focus दिया गया है. Bluetooth 5.3 और Multipoint Connection के जरिए इसे दो डिवाइस से जोड़ा जा सकता है. केस के साथ कुल 22 घंटे तक प्लेबैक और 5 मिनट की चार्जिंग में 1 घंटे तक का प्लेबैक मिलने का दावा है. इसकी सेल कीमत 5,990 रुपये है. 

6. JBL Tune Beam 2 - JBL Tune Beam 2 में 10mm ड्राइवर्स, Adaptive ANC और TalkThru फीचर मिलता है. कॉल के लिए छह माइक्रोफोन दिए गए हैं. Bluetooth 5.3, Google Fast Pair और Multipoint कनेक्टिविटी भी मौजूद है. केस के साथ बैटरी 48 घंटे तक चल सकती है. सेल कीमत 4,999 रुपये है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 05 Oct 2026 05:57 PM (IST)
Tags :
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