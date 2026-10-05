साथ दिखे प्रियंका गांधी और संजय सिंह, सियासी अटकलों पर AAP नेता ने दी सफाई

एक तरफ 2027 में होने वाला उत्तरप्रदेश का चुनाव है, तो दूसरी तरफ देशभर में एसआईआर और चुनाव आयोग का मुद्दा छाया हुआ है. ऐसे में दो प्रतिद्वंदी पार्टी के नेताओं का साथ दिख जाना कहीं न कहीं सियासी अटकलों को हवा दे देता है. एक वीडियो सामने आया, जिसमें कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह साथ नजर आ रहे हैं. यह वीडियो पार्लियामेंट के अंदर का है.

वीडियो के सामने आने के बाद कई तरह के कयास सोशल मीडिया में लगाए जाने लगे. अटकलें लगाई गई कि यूपी चुनाव के सिलसिले में कहीं संजय सिंह कांग्रेस का दामन तो नहीं थामने वाले हैं? अब इस पर खुद आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर जानकारी देते हुए सारी अटकलों पर विराम लगा दिया.

क्या बोले आप सांसद संजय सिंह?

सोशल मीडिया यूजर अपूर्व भारद्वाज ने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि संजय सिंह का अचानक प्रियंका गांधी के साथ दिखाई देना, एक बहुत बड़ा संकेत है, क्या संजय सिंह उत्तरप्रदेश के चुनाव के चलते एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे है? राजनीति में एक दिन भी बहुत बड़ा होता है. आगे आगे देखिए क्या होता है.

भाईसाहब आपने ख़ुद को गांधीयन लिखा है,काम आप संघियों की तरह अफ़वाह फैलाने का कर रहे हैं, कुछ लिखने से पहले पता तो कर लेते कहाँ का वीडियो है? मैं और प्रियंका गाँधी जी One Nation One Election की JPC में हैं आज उसकी मीटिंग थी और ये मीटिंग से बाहर निकलने की वीडियो है। अफवाहों से बचें। — Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) October 5, 2026

इस पोस्ट पर संजय सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाईसाहब आपने खुद को गांधीयन लिखा है. काम आप संघियों की तरह अफवाह फैलाने का कर रहे हैं. कुछ लिखने से पहले पता तो कर लेते कहां का वीडियो है? मैं और प्रियंका गांधी जी One Nation One Election की JPC में हैं, आज उसकी मीटिंग थी और ये मीटिंग से बाहर निकलने की वीडियो है. अफवाहों से बचें.

वोट डिलिशन के मुद्दे पर क्या बोली प्रियंका गांधी

इसी वीडियो में प्रियंका गांधी पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए एसआईआर के मुद्दे पर कहते हुए नजर आ रही हैं कि यह बिल्कुल साफ है कि नाम हटाने की जो प्रक्रिया हुई है, वह हमारे संविधान और चुनावी प्रक्रिया के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है. यह बात एकदम साफ है. हम इसका विरोध कर रहे हैं. जनता अब समझ गई है कि चुनावों में हेर-फेर की जा रही है, और हम अपना विरोध जारी रखेंगे.