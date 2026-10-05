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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासाथ दिखे प्रियंका गांधी और संजय सिंह, सियासी अटकलों पर AAP नेता ने दी सफाई

साथ दिखे प्रियंका गांधी और संजय सिंह, सियासी अटकलों पर AAP नेता ने दी सफाई

प्रियंका गांधी के साथ एक वीडियो में नजर आ रहे आप सांसद संजय सिंह के एक वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, अब इस पर खुद संजय सिंह ने सफाई दी है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 05 Oct 2026 11:20 PM (IST)
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एक तरफ 2027 में होने वाला उत्तरप्रदेश का चुनाव है, तो दूसरी तरफ देशभर में एसआईआर और चुनाव आयोग का मुद्दा छाया हुआ है. ऐसे में दो प्रतिद्वंदी पार्टी के नेताओं का साथ दिख जाना कहीं न कहीं सियासी अटकलों को हवा दे देता है. एक वीडियो सामने आया, जिसमें कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह साथ नजर आ रहे हैं. यह वीडियो पार्लियामेंट के अंदर का है.  

वीडियो के सामने आने के बाद कई तरह के कयास सोशल मीडिया में लगाए जाने लगे. अटकलें लगाई गई कि यूपी चुनाव के सिलसिले में कहीं संजय सिंह कांग्रेस का दामन तो नहीं थामने वाले हैं? अब इस पर खुद आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर जानकारी देते हुए सारी अटकलों पर विराम लगा दिया.

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क्या बोले आप सांसद संजय सिंह? 

सोशल मीडिया यूजर अपूर्व भारद्वाज ने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि संजय सिंह का अचानक प्रियंका गांधी के साथ दिखाई देना, एक बहुत बड़ा संकेत है, क्या संजय सिंह उत्तरप्रदेश के चुनाव के चलते एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे है? राजनीति में एक दिन भी बहुत बड़ा होता है. आगे आगे देखिए क्या होता है.

इस पोस्ट पर संजय सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाईसाहब आपने खुद को गांधीयन लिखा है. काम आप संघियों की तरह अफवाह फैलाने का कर रहे हैं. कुछ लिखने से पहले पता तो कर लेते कहां का वीडियो है? मैं और प्रियंका गांधी जी One Nation One Election की JPC में हैं, आज उसकी मीटिंग थी और ये मीटिंग से बाहर निकलने की वीडियो है. अफवाहों से बचें.

वोट डिलिशन के मुद्दे पर क्या बोली प्रियंका गांधी

इसी वीडियो में प्रियंका गांधी पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए एसआईआर के मुद्दे पर कहते हुए नजर आ रही हैं कि यह बिल्कुल साफ है कि नाम हटाने की जो प्रक्रिया हुई है, वह हमारे संविधान और चुनावी प्रक्रिया के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है. यह बात एकदम साफ है. हम इसका विरोध कर रहे हैं. जनता अब समझ गई है कि चुनावों में हेर-फेर की जा रही है, और हम अपना विरोध जारी रखेंगे.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 05 Oct 2026 11:20 PM (IST)
Tags :
Sanjay Singh Congress Priyanka Gandhi AAP
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