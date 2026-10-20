WhatsApp पर चैट कितनी प्राइवेट, जानें आपका डेटा कितना सुरक्षित?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यूज़र प्राइवेसी सेटिंग्स से अपनी व्यक्तिगत जानकारी को नियंत्रित कर सकते हैं.

आज के डिजिटल दौर में WhatsApp सिर्फ दोस्तों से बात करने या फोटो भेजने का जरिया नहीं रह गया है. लोग इस पर ऑफिस के डॉक्यूमेंट, जरूरी जानकारी और पर्सनल बातचीत भी शेयर करते हैं. ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ऐप पर आप बेफिक्र होकर अपनी बातें करते हैं, वह आपके बारे में कितनी जानकारी जुटाता है. WhatsApp पर भेजे गए मैसेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐप आपके बारे में कोई जानकारी इकट्ठा नहीं करता है. तो आइए जानते हैं कि WhatsApp पर चैट कितनी प्राइवेट है और आपका डेटा कितना सुरक्षित है.

WhatsApp पर चैट कितनी प्राइवेट है?

WhatsApp पर पर्सनल मैसेज, फोटो, वीडियो, वॉयस मैसेज, डॉक्यूमेंट्स और कॉल एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित होते हैं. इस तकनीक में मैसेज को सिर्फ भेजने वाला और उसे पाने वाला व्यक्ति ही पढ़ सकता है. WhatsApp भी इन पर्सनल बातचीत को पढ़ या सुन नहीं सकता है, हालांकि मैसेज का कंटेंट सुरक्षित होने और अकाउंट से जुड़ी दूसरी जानकारी के बीच अंतर है. WhatsApp अपनी सेवाएं चलाने और कुछ फीचर्स उपलब्ध कराने के लिए अन्य Meta कंपनियों के साथ कुछ जानकारी शेयर कर सकता है. जैसे यूजर चाहे तो अपना WhatsApp Status Facebook पर शेयर कर सकता है.

WhatsApp कौन-सा डेटा इकट्ठा करता है?

WhatsApp को अपनी सेवाएं चलाने के लिए यूजर्स से जुड़ी कुछ जानकारी इकट्ठा करनी पड़ती है. इसमें आपका फोन नंबर, प्रोफाइल नाम, फोटो, अकाउंट से जुड़ी जानकारी और ऐप के इस्तेमाल से संबंधित कुछ तकनीकी डेटा शामिल हो सकता है. इसके अलावा डिवाइस, इंटरनेट कनेक्शन और ऐप की एक्टिविटी से जुड़ी जानकारी भी प्रोसेस की जा सकती है. आपके बारे में कुछ जानकारी दूसरे यूजर्स के जरिए भी WhatsApp तक पहुंच सकती है, हालांकि पर्सनल चैट और कॉल का कंटेंट एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहता है.

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आपका डेटा कितना सुरक्षित है?

WhatsApp पर आपका डेटा काफी हद तक सुरक्षित रहता है. आपकी निजी चैट और कॉल एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित होती हैं, हालांकि कंपनी आपके अकाउंट की कुछ जानकारी, जैसे फोन नंबर, प्रोफाइल डिटेल्स, डिवाइस और ऐप के इस्तेमाल से जुड़ा डेटा जुटा सकती है. वहीं चैट बैकअप की सुरक्षा इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपने उसके लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन चालू किया है या नहीं.

इन सेटिंग्स से बढ़ाएं अपनी प्राइवेसी

WhatsApp पर अपनी जानकारी को सीमित लोगों तक रखने के लिए ऐप की प्राइवेसी सेटिंग्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए Settings में जाकर Privacy पर टैप करें. यहां आप तय कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल से जुड़ी जानकारी कौन देख सकता है और आपको ग्रुप में कौन जोड़ सकता है. इसके अलावा Chat Lock से चैट को लॉक किया जा सकता है. Disappearing Messages फीचर की मदद से मैसेज को तय समय के बाद गायब होने के लिए सेट कर सकते हैं. वहीं Advanced Chat Privacy फीचर चैट एक्सपोर्ट करने और मीडिया अपने आप डाउनलोड होने जैसी एक्टिविटी पर रोक लगाने में मदद करता है.

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