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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजिम्बाब्वे का सूपड़ा साफ, भारत ने 92 रनों से जीता तीसरा टी20; 3-0 से सीरीज

जिम्बाब्वे का सूपड़ा साफ, भारत ने 92 रनों से जीता तीसरा टी20; 3-0 से सीरीज

भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को तीसरे टी20 में 92 रनों से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली. हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा की शानदार बल्लेबाजी ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 20 Oct 2026 11:31 PM (IST)
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भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में भी अपना दबदबा कायम रखा. रायपुर में खेले गए इस मैच में भारत ने 92 रनों से शानदार जीत दर्ज करते हुए तीन मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 216 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 124 रन ही बना सकी. भारत की इस जीत में कप्तान हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा की तूफानी बल्लेबाजी का अहम योगदान रहा.

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को शेफाली वर्मा ने तेज शुरुआत दिलाई. उन्होंने 37 गेंदों पर 69 रन बनाए. उनकी पारी में 6 चौके और 5 छक्के शामिल रहे. शेफाली ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को दबाव में रखा. उनके अलावा अनुष्का शर्मा ने 20 गेंदों पर 28 रन बनाकर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने में मदद की.

हरमनप्रीत कौर ने बल्ले से मचाया धमाल

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मैदान पर उतरकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ा दीं. उन्होंने सिर्फ 41 गेंदों पर बिना आउट हुए 91 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 10 चौके और 5 छक्के निकले. हरमनप्रीत की शानदार पारी की बदौलत भारत 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 216 रन बनाने में सफल रहा. वो अपना शतक पूरा करने से चूक गईं, लेकिन टीम को मजबूत हालात में पहुंचा दिया.

लक्ष्य से दूर रह गया जिम्बाब्वे

217 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने खुलकर नहीं खेल सकी. जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 124 रन ही बना सकी, जिसके चलते भारत ने 92 रनों से शानदार जीत दर्ज की. भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा और विपक्षी टीम को लक्ष्य तक नहीं पहुंचने दिया.

भारत ने 3-0 से जीती सीरीज

भारत ने पहले टी20 में 4 विकेट और दूसरे मुकाबले में 9 विकेट से जीत दर्ज की थी. तीसरे मैच में भी शानदार प्रदर्शन के साथ भारतीय टीम ने सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली. इस तरह भारत ने तीनों मुकाबलों में जीत हासिल कर जिम्बाब्वे का सूपड़ा साफ कर दिया.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 20 Oct 2026 11:29 PM (IST)
Tags :
India Women Vs Zimbabwe Women India Women T20
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