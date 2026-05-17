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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle Pixel 10 की कीमत एक ही झटके में धड़ाम, पहले कभी नहीं हुआ इतना सस्ता

Google Pixel 10 की कीमत एक ही झटके में धड़ाम, पहले कभी नहीं हुआ इतना सस्ता

Google Pixel 10 Discount: गूगल पिक्सल 10 को इस समय 20,000 रुपये की छूट के साथ खरीदने का मौका मिल रहा है. क्रोमा की सेल पर यह फोन 59,999 रुपये में खरीदा जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 17 May 2026 10:44 AM (IST)
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  • क्रोमा सेल में Google Pixel 10 पर 20,000 रुपये की बचत करें।
  • Pixel 10 में Tensor G5 चिप, 120Hz OLED डिस्प्ले है।
  • HDFC कार्ड से खरीदने पर Pixel 10 59,999 रुपये में उपलब्ध।
  • Samsung Galaxy S25 Ultra भी 30,000 रुपये से अधिक छूट पर।

Google Pixel 10 Discount: अगर आप नया फोन लेना चाहते हैं, लेकिन लगातार बढ़ रही कीमतों के कारण रुके हुए हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका आ गया है. क्रोमा की सेल में गूगल का फ्लैगशिप मॉडल Google Pixel 10 एकदम सस्ते दामों में मिल रहा है. अभी इस फोन पर खरीद पर 20,000 रुपये की बचत की जा सकती है. अगर आपको क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस, प्रीमियम लुक और दमदार फीचर्स की तलाश है तो यह फोन आपके लिए एक अच्छी च्वॉइस हो सकता है. आइए जानते हैं कि इस फोन में क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं और क्रोमा डील से इसे कितने में खरीदा जा सकता है.

Google Pixel 10 के स्पेसिफिकेशंस

Google Pixel 10 को पिछले साल अगस्त में 6.3 इंच की OLED स्क्रीन के साथ लॉन्च किया गया था, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है. इस पर प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 दिया गया है. यह फोन Google Tensor G5 चिपसेट से लैस है और Android 16 पर ऑपरेट करता है. इसे अगले सात सालों तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगी फोटो और वीडियो के लिए इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है. इसमें 48MP का प्राइमरी लेंस, 13MP का अल्ट्रावाइड सेंसर और 10.8MP का टेलीफोटो कैमरा लगा हुआ है. फ्रंट की बात करें तो सेल्फी और वीडियो के लिए 10.5MP का लेंस लगा हुआ है. गूगल ने इसे 4970mAh के बैटरी पैक से लैस किया है. 

क्रोमा पर कितने का मिल रहा है Google Pixel 10?

भारत में Pixel 10 को 79,999 कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन क्रोमा पर यह 15,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है. क्रोमा पर इस फोन को 64,999 रुपये में लिस्ट किया गया है. अगर आप इसे HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं तो 5,000 रुयये का इंस्टैंट डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है, जिसके बाद इस फोन की कीमत 59,999 रुपये रह जाती है. यानी इस डील में आप गूगल पिक्सल 10 को 20,000 रुपये सस्ता खरीद पाएंगे.

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G को भी सस्ते में खरीदें

गूगल के अलावा सैमसंग के Galaxy S25 Ultra फोन पर भी इस समय छूट मिल रही है. 1,29,999 रुपये में लॉन्च हुआ यह फोन इस समय फ्लिपकार्ट पर 96,990 रुपये में लिस्टेड है. 30,000 रुपये से अधिक की इस छूट के अलावा 4,000 रुपये का कैशबैक और इतनी ही रकम का बैंक ऑफर मिल रहा है. इस तरह यह फोन भी आप बड़ी छूट के साथ अपना बना सकते हैं.

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Published at : 17 May 2026 10:44 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS Google Pixel 10 Phone Deal
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