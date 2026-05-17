फार्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं नूरजहां मैंगो, 4 किलो तक होता है एक आम का वजन

Noorjahan Mango Farming Tips: आम को फलों का राजा कहा जाता है और इसकी खेती से हमारे किसान भाई हर साल खूब मुनाफा कमाते हैं. बाजार में वैसे तो आम की कई तरह की वैरायटी मिलती हैं लेकिन इन सब में आजकल नूरजहां आम का भी जबरदस्त बोलबाला है. क्योंकि यह बाकी सब के मुकाबले सबसे अनोखी वैरायटी मानी जाती है. इस अनोखे आम का केवल एक ही पीस बाजार में हजार रुपये से लेकर दो हजार रुपये तक आसानी से बिक जाता है.

इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका रिकॉर्ड तोड़ वजन है जो सामान्य तौर पर करीब ढाई से साढ़े तीन किलो और कभी-कभी चार किलो तक पहुंच जाता है. अगर आपके पास अपना फार्म हाउस है और आप कुछ नया करके मोटी कमाई करना चाहते हैं तो नूरजहां की बागवानी आपके लिए बेहतरीन मौका साबित हो सकती है. जान लीजिए तरीका

ऐसे उगाएं नूरजहां आम

इस शाही आम को अपने फार्म हाउस में सफलतापूर्वक उगाने के लिए आपको सबसे पहले इसकी अच्छी क्वालिटी की ग्राफ्टेड यानी कलमी पौध का इंतजाम करना होगा. इसकी खेती के लिए ऐसी उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है जिसमें से पानी का निकास अच्छे तरीके से हो सके क्योंकि जलजमाव इसकी जड़ों को पूरी तरह बर्बाद कर देता है.

इस तरीके से लगाएं पौधे

पौधों को लगाने के लिए आपको सही दूरी पर बड़े गड्ढे तैयार करके उनमें भरपूर मात्रा में जैविक खाद डालनी होगी. इस पेड़ की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कद ज्यादा बड़ा नहीं होता और यह अधिकतम बारह फीट की ऊंचाई तक ही जाता है. इस छोटे कद के कारण इसके बड़े-बड़े फलों को संभालना और पूरे पेड़ की सही देखरेख करना किसानों के लिए बहुत आसान हो जाता है.

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जून तक पक जाते हैं फल

नूरजहां के पेड़ों में जनवरी और फरवरी के महीनों के दौरान बौर आना यानी फूल लगना शुरू हो जाता है और जून की शुरुआत तक इसके फल पूरी तरह पककर तैयार हो जाते हैं. इस फल का आकार लगभग एक फीट तक लंबा हो सकता है और इसकी गुठली का वजन ही करीब दो सौ ग्राम तक निकल जाता है. इसका स्वाद एकदम मलाईदार केसरिया और बिना रेशे वाला होता है जिसके कारण शौकीन लोग इसे सीजन शुरू होने से महीनों पहले ही महंगे दामों पर एडवांस बुक कर लेते हैं.

बिक्री से बंपर मुनाफा

अगर नूरजहां आम से होने वाली कमाई का पूरा हिसाब-किताब समझें तो इसका एक-एक पेड़ किसानों के लिए नोट छापने की मशीन साबित हो सकता है. बाजार में इसके सिर्फ एक फल की कीमत हजार रुपये से लेकर दो हजार रुपये तक बेहद आसानी से मिल जाती है.

अगर आपके फार्म हाउस में इसके सिर्फ दस से बीस पेड़ भी पूरी तरह तैयार हो जाएं और हर पेड़ से औसतन बीस से तीस फल भी मिलें तो आप सीजन में केवल कुछ पेड़ों से ही लाखों रुपये का शुद्ध मुनाफा सीधा कमा सकते हैं.

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