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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरफार्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं नूरजहां मैंगो, 4 किलो तक होता है एक आम का वजन

फार्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं नूरजहां मैंगो, 4 किलो तक होता है एक आम का वजन

Noorjahan Mango Farming Tips: नूरजहां आम की बागवानी फार्म हाउस के लिए बेस्ट है. इसका एक फल 4 किलो तक का होता है जो बाजार में 2000 रुपये तक बिकता है. इसकी बंपर पैदावार करके किसान लाखों कमा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 17 May 2026 10:43 AM (IST)
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Noorjahan Mango Farming Tips: आम को फलों का राजा कहा जाता है और इसकी खेती से हमारे किसान भाई हर साल खूब मुनाफा कमाते हैं. बाजार में वैसे तो आम की कई तरह की वैरायटी मिलती हैं लेकिन इन सब में आजकल नूरजहां आम का भी जबरदस्त बोलबाला है. क्योंकि यह बाकी सब के मुकाबले सबसे अनोखी वैरायटी मानी जाती है. इस अनोखे आम का केवल एक ही पीस बाजार में हजार रुपये से लेकर दो हजार रुपये तक आसानी से बिक जाता है. 

इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका रिकॉर्ड तोड़ वजन है जो सामान्य तौर पर करीब ढाई से साढ़े तीन किलो और कभी-कभी चार किलो तक पहुंच जाता है. अगर आपके पास अपना फार्म हाउस है और आप कुछ नया करके मोटी कमाई करना चाहते हैं तो नूरजहां की बागवानी आपके लिए बेहतरीन मौका साबित हो सकती है. जान लीजिए तरीका

ऐसे उगाएं नूरजहां आम

इस शाही आम को अपने फार्म हाउस में सफलतापूर्वक उगाने के लिए आपको सबसे पहले इसकी अच्छी क्वालिटी की ग्राफ्टेड यानी कलमी पौध का इंतजाम करना होगा. इसकी खेती के लिए ऐसी उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है जिसमें से पानी का निकास अच्छे तरीके से हो सके क्योंकि जलजमाव इसकी जड़ों को पूरी तरह बर्बाद कर देता है.

इस तरीके से लगाएं पौधे

पौधों को लगाने के लिए आपको सही दूरी पर बड़े गड्ढे तैयार करके उनमें भरपूर मात्रा में जैविक खाद डालनी होगी. इस पेड़ की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कद ज्यादा बड़ा नहीं होता और यह अधिकतम बारह फीट की ऊंचाई तक ही जाता है. इस छोटे कद के कारण इसके बड़े-बड़े फलों को संभालना और पूरे पेड़ की सही देखरेख करना किसानों के लिए बहुत आसान हो जाता है.

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जून तक पक जाते हैं फल

नूरजहां के पेड़ों में जनवरी और फरवरी के महीनों के दौरान बौर आना यानी फूल लगना शुरू हो जाता है और जून की शुरुआत तक इसके फल पूरी तरह पककर तैयार हो जाते हैं. इस फल का आकार लगभग एक फीट तक लंबा हो सकता है और इसकी गुठली का वजन ही करीब दो सौ ग्राम तक निकल जाता है. इसका स्वाद एकदम मलाईदार केसरिया और बिना रेशे वाला होता है जिसके कारण शौकीन लोग इसे सीजन शुरू होने से महीनों पहले ही महंगे दामों पर एडवांस बुक कर लेते हैं. 

बिक्री से बंपर मुनाफा

अगर नूरजहां आम से होने वाली कमाई का पूरा हिसाब-किताब समझें तो इसका एक-एक पेड़ किसानों के लिए नोट छापने की मशीन साबित हो सकता है. बाजार में इसके सिर्फ एक फल की कीमत हजार रुपये से लेकर दो हजार रुपये तक बेहद आसानी से मिल जाती है.

अगर आपके फार्म हाउस में इसके सिर्फ दस से बीस पेड़ भी पूरी तरह तैयार हो जाएं और हर पेड़ से औसतन बीस से तीस फल भी मिलें तो आप सीजन में केवल कुछ पेड़ों से ही लाखों रुपये का शुद्ध मुनाफा सीधा कमा सकते हैं. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 17 May 2026 10:43 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Noorjahan Mango Farming Tips Mango Farming
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