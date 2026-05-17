कान्स 2026: क्या उर्वशी रौतेला ने गिगी हदीद का लुक किया कॉपी? सोशल मीडिया पर उठ रहे सवाल

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडCannes 2026: क्या उर्वशी रौतेला ने गिगी हदीद का लुक किया कॉपी? सोशल मीडिया पर उठ रहे सवाल

Cannes 2026: क्या उर्वशी रौतेला ने गिगी हदीद का लुक किया कॉपी? सोशल मीडिया पर उठ रहे सवाल

Canne 2026: 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल से उर्वशी रौतेला का नया लुक सामने आ गया है, जिसमें वो व्हाइट साड़ी पहने नजर आ रही हैं. हालांकि, एक्ट्रेस का ये लुक ट्रोल्स के निशाने पर आ गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 May 2026 10:36 AM (IST)
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फ्रांस में चल रहे 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला लगातार अपने ग्लैमरस अंदाज से सुर्खियां बटोर रही हैं. रेड कार्पेट पर उनका एक से बढ़कर एक स्टाइलिश और शानदार लुक देखने को मिल रहा है. अब कान्स 2026 से उर्वशी रौतेला का नया लुक सामने आ गया है, जिसमें वो व्हाइट और गोल्डन साड़ी पहने नजर आ रही हैं. हालांकि, एक्ट्रेस का ये लुक सवालों में घिर गया है और सोशल मीडिया पर लोग उनके इस आउटफिट की तुलना गिगी हदीद से कर रहे हैं. 

व्हाइट साड़ी में उर्वशी रौतेला ने दिखाईं अदाएं
कान्स 2026 के लिए इस बार उर्वशी रौतेला ने ट्रेडिशनल लुक को चुना. वो व्हाइट और गोल्डन साड़ी पहनकर रेड कार्पेट पर उतरीं, जिस पर गोल्ड एम्ब्रॉयडरी और बॉर्डर डिटेलिंग बेहद रिच लुक दे रही है. साड़ी के साथ उन्होंने हैवी गोल्डन एम्बेलिश्ड ब्लाउज कैरी किया है, जिसमें बीड्स और इंट्रिकेट वर्क उनके पूरे लुक को रॉयल टच दे रहा है.

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उर्वशी रौतेला का हेयरस्टाइल और मेकअप
मेकअप की बात करें तो उर्वशी ने फुल ग्लैम लुक अपनाया है. शार्प कंटूर, डिफाइंड ब्राउज़, स्मोकी आई मेकअप और न्यूड पिंक लिप शेड उनके फीचर्स को हाईलाइट कर रहे हैं. हेयरस्टाइल में उन्होंने वॉल्यूमिनस हाफ-अप लुक रखा है, जो उनके फेस को सॉफ्ट और एलिगेंट फ्रेम दे रहा है. मिनिमल ज्वैलरी के साथ उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट किया.

 
 
 
 
 
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फ्लोरल प्रॉप ने खींचा लोगों का ध्यान
खास बात ये है कि उर्वशी ने हाथ में छोटा सा फ्लोरल प्रॉप (फूलों की टोकरी) कैरी किया है, जो उनके पूरे लुक में एक यूनिक और ड्रामेटिक एलिमेंट जोड़ रहा है. हालांकि, सोशल मीडिया पर उर्वशी के इस लुक का तुलना गिगी हदीद से हो रही है. कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस ने मॉडल का लुक कॉपी किया है. 

NMACC लॉन्च इवेंट में पहनी थी गिगी हदीद ने ये साड़ी
जैसे ही उर्वशी रौतेला का ये वीडियो सामने आया, फैशन पेज और मीम अकाउंट्स पर उर्वशी और गिगी हदीद के लुक की तुलना शुरू हो गई. गिगी हदीद ने 2023 में मुंबई में हुए NMACC लॉन्च इवेंट में अबू जानी-संदीप खोसला की चिकनकारी साड़ी पहनी थी, जो काफी चर्चा में रही थी.

लगभग एक जैसा है उर्वशी रौतेला और गिगी हदीद का लुक
दोनों लुक्स में आइवरी-गोल्ड कलर कॉम्बिनेशन, हैवी एम्बेलिश्ड ब्लाउज, साड़ी स्टाइल ड्रेप और स्टेटमेंट ज्वैलरी जैसे कई एलिमेंट्स एक जैसे नजर आए. इतना ही नहीं, दोनों का ओवरऑल रॉयल और मैक्सिमलिस्ट स्टाइल भी काफी मिलता-जुलता है. यही वजह है कि उर्वशी का ये लुक सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ-साथ विवाद का कारण भी बन गया है.

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Published at : 17 May 2026 10:36 AM (IST)
Tags :
Urvashi Rautela Cannes 2026
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