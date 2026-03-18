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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Next CM: सम्राट चौधरी होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार ने जमुई से दे दिया बड़ा मैसेज

Bihar Next CM: सम्राट चौधरी होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार ने जमुई से दे दिया बड़ा मैसेज

Bihar Next CM: समृद्धि यात्रा के तहत बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमुई पहुंचे थे. यहीं मंच से उन्होंने इशारों-इशारों में काफी कुछ कह दिया है. पढ़िए पूरी खबर.

By : शशांक कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 18 Mar 2026 02:29 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 'समृद्धि यात्रा' के तहत आज (बुधवार) जमुई पहुंचे. मंच पर साथ में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी थे. इस दौरान नीतीश ने बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा इशारा कर दिया. उन्होंने सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखा और उनके समर्थन में लोगों से हाथ को उठवाया. सीएम ने कहा कि अब सब काम यह (सम्राट) करेंगे.

अब सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश ने यह मैसेज देने की कोशिश की कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे? यह भी प्रश्न खड़ा हो रहा है कि क्या मुख्यमंत्री के लिए नीतीश की पहली पसंद सम्राट हैं? क्या नीतीश ने यही बताने की कोशिश की है? 

यह भी पढ़ें- राज्यसभा चुनाव के बाद अब बिहार के अगले CM पर चर्चा शुरू, BJP ने कहा- 'अगला मुख्यमंत्री कोई…'

राज्यसभा जा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

बता दें नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए हैं. 10 अप्रैल के बाद उनका टर्म शुरू हो रहा है. अगले महीने वे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ सकते हैं. उसके बाद बिहार में नई सरकार का गठन होगा. इसकी पूरी संभावना है कि बिहार में इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री हो सकता है. ऐसे में नीतीश कुमार का सम्राट चौधरी को लेकर दिया गया बयान कई मायनों में खास है.

यह पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को लेकर इस तरीके की बात कही है. अभी कुछ दिन पहले ही कटिहार में कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने मंच पर मौजूद उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाई थी. 

कुंडघाट जलाशय परियोजना का किया उद्घाटन

समृद्धि यात्रा के तहत जमुई पहुंचे नीतीश कुमार ने कुंडघाट जलाशय परियोजना का उद्घाटन किया. स्थल का निरीक्षण किया. साथ ही विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण किया. समृद्धि यात्रा के चौथे चरण का आज (बुधवार) दूसरा दिन है. आज मुख्यमंत्री का नवादा में भी कार्यक्रम है. दिल्ली (राज्यसभा) जाने से पहले नीतीश कुमार के ये सारे दौर अहम माने जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार जा रहे राज्यसभा… JDU में मचेगी भगदड़? केसी त्यागी के जाते ही किसने किया ये दावा?

Published at : 18 Mar 2026 02:11 PM (IST)
Tags :
Jamui Nitish Kumar Samrat Choudhary BIHAR NEWS Bihar Next CM
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