बच्चों के WhatsApp पर अब मम्मी-पापा का कंट्रोल! चुनिंदा लोगों से ही होगी चैट, नया फीचर मचा देगा हलचल
Whatsapp Feature: WhatsApp बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक नया फीचर लाने की तैयारी कर रहा है जिसे अनौपचारिक तौर पर WhatsApp Kids कहा जा रहा है.
WhatsApp बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक नया फीचर लाने की तैयारी कर रहा है जिसे अनौपचारिक तौर पर WhatsApp Kids कहा जा रहा है. इस फीचर के जरिए माता-पिता अपने बच्चों के अकाउंट पर सीधे नजर रख सकेंगे और उनकी प्राइवेसी व सेफ्टी सेटिंग्स को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे.
Published at : 23 Jan 2026 12:53 AM (IST)
