बच्चों के WhatsApp पर अब मम्मी-पापा का कंट्रोल! चुनिंदा लोगों से ही होगी चैट, नया फीचर मचा देगा हलचल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस अपकमिंग फीचर को “Primary Controls” नाम दिया जा सकता है. इसके तहत बच्चों के अकाउंट में मैसेज और कॉलिंग सिर्फ सेव किए गए कॉन्टैक्ट्स तक ही सीमित रहेगी. अभी WhatsApp में ऐसा कोई विकल्प नहीं है जिससे केवल कॉन्टैक्ट्स के मैसेज ही रिसीव किए जा सकें लेकिन बच्चों के लिए यह सुविधा बेहद जरूरी मानी जा रही है.