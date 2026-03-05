हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या होता है SMS Spoofing? जानिए कैसे लोग बन जाते हैं साइबर ठगी का शिकार

क्या होता है SMS Spoofing? जानिए कैसे लोग बन जाते हैं साइबर ठगी का शिकार

SMS Spoofing एक ऐसी तकनीक है जिसमें ठग किसी भरोसेमंद संस्था जैसे बैंक, सरकारी विभाग या बड़ी कंपनी के नाम से फर्जी मैसेज भेजते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 05 Mar 2026 06:36 AM (IST)
Preferred Sources

SMS Spoofing: डिजिटल दौर में जहां ऑनलाइन बैंकिंग और यूपीआई ने जिंदगी आसान बनाई है वहीं साइबर अपराधियों ने भी नए-नए तरीके ढूंढ लिए हैं. इन्हीं में से एक खतरनाक तरीका है SMS Spoofing. कई लोग बिना समझे ऐसे मैसेज पर भरोसा कर लेते हैं और कुछ ही मिनटों में ठगी का शिकार बन जाते हैं.

SMS Spoofing क्या है?
SMS Spoofing एक ऐसी तकनीक है जिसमें ठग किसी भरोसेमंद संस्था जैसे बैंक, सरकारी विभाग या बड़ी कंपनी के नाम से फर्जी मैसेज भेजते हैं. मैसेज देखने में बिल्कुल असली लगता है क्योंकि उसमें भेजने वाले का नाम भी वैसा ही दिखाई देता है जैसा आमतौर पर आधिकारिक संदेशों में होता है.

उदाहरण के लिए, आपको बैंक के नाम से मैसेज आ सकता है कि आपका खाता बंद होने वाला है या KYC अपडेट करें. मैसेज में दिया गया लिंक असली जैसा दिखता है लेकिन वह आपको फर्जी वेबसाइट पर ले जाता है.

यह ठगी कैसे काम करती है?
सबसे पहले साइबर अपराधी एक नकली वेबसाइट तैयार करते हैं जो असली बैंक या कंपनी की वेबसाइट जैसी दिखती है. फिर वे SMS Spoofing टूल की मदद से लोगों को मैसेज भेजते हैं.

जब कोई व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करता है और अपनी निजी जानकारी जैसे बैंक डिटेल, OTP या कार्ड नंबर भर देता है तो यह जानकारी सीधे ठगों तक पहुंच जाती है. इसके बाद वे खाते से पैसे निकाल लेते हैं या डिजिटल वॉलेट खाली कर देते हैं.

लोग कैसे बनते हैं शिकार?
अक्सर लोग मैसेज में लिखी तुरंत कार्रवाई करें जैसी चेतावनी से घबरा जाते हैं. जल्दीबाजी और डर की वजह से वे लिंक की सच्चाई जांचे बिना क्लिक कर देते हैं. इसके अलावा, कई बार मैसेज इतने प्रोफेशनल तरीके से तैयार किए जाते हैं कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है.

कैसे करें बचाव?
किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले सावधानी बरतें. बैंक या सरकारी संस्था कभी भी SMS के जरिए आपकी संवेदनशील जानकारी नहीं मांगती. अगर कोई संदिग्ध मैसेज मिले तो सीधे संबंधित कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क करें. OTP या पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें, चाहे मैसेज कितना भी भरोसेमंद क्यों न लगे.

Published at : 05 Mar 2026 06:36 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI SMS Spoofing
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
क्या होता है SMS Spoofing? जानिए कैसे लोग बन जाते हैं साइबर ठगी का शिकार
क्या होता है SMS Spoofing? जानिए कैसे लोग बन जाते हैं साइबर ठगी का शिकार
टेक्नोलॉजी
रुकिए! सेहत को लेकर ChatGPT से सवाल पूछने से पहले ये सच्चाई जरूर जान लें
रुकिए! सेहत को लेकर ChatGPT से सवाल पूछने से पहले ये सच्चाई जरूर जान लें
टेक्नोलॉजी
स्पैम कॉल और फ्रॉड मैसेज पर TRAI का बड़ा वार! अब ठगों की खैर नहीं, नए सख्त नियम लागू
स्पैम कॉल और फ्रॉड मैसेज पर TRAI का बड़ा वार! अब ठगों की खैर नहीं, नए सख्त नियम लागू
टेक्नोलॉजी
iPhone 17e आते ही iPhone 16e हुआ सस्ता! 7,000 की कटौती के बाद अब 49 हजार से भी कम में खरीदने का मौका
iPhone 17e आते ही iPhone 16e हुआ सस्ता! 7,000 की कटौती के बाद अब 49 हजार से भी कम में खरीदने का मौका
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Afghanistan: डूरंड लाइन पर भीषण संघर्ष, अफगान सेना ने तबाह की पाकिस्तान की 7 चौकियां
डूरंड लाइन पर भीषण संघर्ष, अफगान सेना ने तबाह की पाकिस्तान की 7 चौकियां
क्रिकेट
IND vs ENG Semifinal: भारत- इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले बल्लेबाजों का रिपोर्ट कार्ड, किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?
IND vs ENG: भारत- इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले बल्लेबाजों का रिपोर्ट कार्ड, किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?
बिहार
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच JDU का विरोध शुरू, दे दी बड़ी चेतावनी
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच JDU का विरोध शुरू, दे दी बड़ी चेतावनी
बॉलीवुड
'हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई', बेटी के साथ दुबई में फंसी हैं लारा दत्ता, बोलीं- 'भारत आने की कोशिश कर रही हूं'
'हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई', बेटी के साथ दुबई में फंसी हैं लारा दत्ता, बोलीं- 'भारत आने की कोशिश कर रही हूं'
विश्व
'कोई भी उत्तराधिकारी चुना...' खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले इजरायल ने ईरान को फिर दी धमकी
'कोई भी उत्तराधिकारी चुना...' खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले इजरायल ने ईरान को फिर दी धमकी
विश्व
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
शिक्षा
मर्चेंट नेवी में कैसे मिलती है जॉब, 12वीं के बाद इसमें कैसे बनाएं करियर?
मर्चेंट नेवी में कैसे मिलती है जॉब, 12वीं के बाद इसमें कैसे बनाएं करियर?
ट्रेंडिंग
पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पास नीदरलैंड के सैलानियों पर चढ़ा होली का रंग, जमकर उड़ाया गुलाल, वीडियो वायरल
पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पास नीदरलैंड के सैलानियों पर चढ़ा होली का रंग, जमकर उड़ाया गुलाल, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget