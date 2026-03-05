हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटफिन एलन ने जड़ा टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज शतक, जानें टॉप-5 लिस्ट में कौन-कौन बल्लेबाज?

फिन एलन ने जड़ा टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज शतक, जानें टॉप-5 लिस्ट में कौन-कौन बल्लेबाज?

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ न्यूजीलैंड के बल्लेबाज फिन एलन ने शतक जड़ा. ये वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक है. जानिए टॉप-5 की लिस्ट.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 05 Mar 2026 07:51 AM (IST)
Preferred Sources

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच बीती रात यानी 4 मार्च को खेला गया. कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मुकाबले को कीवी टीम ने 9 विकेट से अपने नाम किया, जिसमें फिन एलन के शतक का रोल काफी अहम रहा. उन्होंने इस मैच में सिर्फ 33 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. यहां हम आपको उन टॉप-5 बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने का कारनामा किया है.

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

1. फिन एलन (न्यूजीलैंड) - 33 गेंद
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सिर्फ 33 गेंदों में शतक जड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने अपनी धमाकेदार पारी में चौके और छक्कों की बारिश करते हुए टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे तेज शतक लगाने का कारनामा किया.

2. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 47 गेंद
वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम टी20 वर्ल्ड कप के में इतिहास दूसरा सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज हैं. उन्होंने 2016 के टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में केवल 47 गेंदों में शतक लगाया था. 

3. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 50 गेंद
टी20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण 2007 में खेला गया था, जिसके पहले ही मैच में क्रिस गेल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 गेंदों में शतक जड़कर इस टूर्नामेंट का ऐतिहासिक आगाज किया था. ये टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास की तीसरी सबसे तेज शतक है. इस टूर्नामेंट के इतिहास में गेल दो शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज भी हैं.

4. हैरी ब्रूक (इंग्लैंड) - 50 गेंद
इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए महज 50 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था. ये टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास की चौथी सबसे तेज शतक है.

5. ब्रैंडन मैकुलम (न्यूजीलैंड) - 51 गेंद
न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रैंडन मैकुलम ने 2012 के टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ 51 गेंदों में शतक लगाया था. उनकी ये पारी टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास की पांचवीं सबसे तेज शतकीय पारी है.

Published at : 05 Mar 2026 07:51 AM (IST)
Tags :
Brendon McCullum T20 World Cup Chris Gayle Cricket News Harry Brook FINN ALLEN T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
फिन एलन ने जड़ा टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज शतक, जानें टॉप-5 लिस्ट में कौन-कौन बल्लेबाज?
फिन एलन ने जड़ा टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज शतक, जानें टॉप-5 लिस्ट में कौन-कौन बल्लेबाज?
क्रिकेट
IND vs ENG Semifinal: सेमीफाइनल में कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11? वानखेड़े में किसी बड़े बदलाव के साथ उतरेगा भारत? जानिए
सेमीफाइनल में कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11? वानखेड़े में किसी बड़े बदलाव के साथ उतरेगा भारत? जानिए
क्रिकेट
सैमसंग की Galaxy S26 सीरीज की खूब डिमांड, प्री-ऑर्डर में S26 Ultra सबसे आगे, पुरानी सीरीज का तोड़ दिया रिकॉर्ड
सैमसंग की Galaxy S26 सीरीज की खूब डिमांड, प्री-ऑर्डर में S26 Ultra सबसे आगे, पुरानी सीरीज का तोड़ दिया रिकॉर्ड
क्रिकेट
NZ VS SA: दूसरी बार फाइनल में पहुंची है न्यूजीलैंड, इस टीम ने तोड़ा था खिताब जीतने का सपना
NZ VS SA: दूसरी बार फाइनल में पहुंची है न्यूजीलैंड, इस टीम ने तोड़ा था खिताब जीतने का सपना
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Military Strike: भारत से लौट रहे ईरानी वॉरशिप को अमेरिका ने डुबोया, 87 लोगों की मौत, सबमरीन से लगाया निशाना
भारत से लौट रहे ईरानी वॉरशिप को अमेरिका ने डुबोया, 87 लोगों की मौत, सबमरीन से लगाया निशाना
क्रिकेट
IND vs ENG Semifinal: भारत- इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले बल्लेबाजों का रिपोर्ट कार्ड, किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?
IND vs ENG: भारत- इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले बल्लेबाजों का रिपोर्ट कार्ड, किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में तीखे हुए गर्मी के तेवर, बांदा में 35 डिग्री के पार पहुंचा पारा, अब और बढ़ेगा तापमान
यूपी में तीखे हुए गर्मी के तेवर, बांदा में 35 डिग्री के पार पहुंचा पारा, अब और बढ़ेगा तापमान
बॉलीवुड
100 करोड़ ओपनिंग के असली किंग हैं प्रभास, ये 6 फिल्में हैं सबूत, स्पिरिट बॉक्स ऑफिस पर क्या करेगी धमाल?
100 करोड़ ओपनिंग के असली किंग हैं प्रभास, ये 6 फिल्में हैं सबूत, स्पिरिट बॉक्स ऑफिस पर क्या करेगी धमाल?
टेक्नोलॉजी
MacBook Neo: आईफोन वाले प्रोसेसर के साथ ऐप्पल का सबसे सस्ता लैपटॉप हुआ लॉन्च, कीमत जानकर चौंक जाएंगे
MacBook Neo: आईफोन वाले प्रोसेसर के साथ ऐप्पल का सबसे सस्ता लैपटॉप हुआ लॉन्च, कीमत जानकर चौंक जाएंगे
विश्व
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
जनरल नॉलेज
वो अय्याश राजा जिसकी थीं 360 रानियां और 83 बच्चे, हर रात सोने के लिए तय करता था नए नियम
वो अय्याश राजा जिसकी थीं 360 रानियां और 83 बच्चे, हर रात सोने के लिए तय करता था नए नियम
हेल्थ
Paint Fumes Health Effects: घर में नया पेंट करवाने के बाद क्यों होने लगती है खांसी और घुटन? जानें कारण और बचाव के टिप्स
घर में नया पेंट करवाने के बाद क्यों होने लगती है खांसी और घुटन? जानें कारण और बचाव के टिप्स
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget