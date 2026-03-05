आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच बीती रात यानी 4 मार्च को खेला गया. कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मुकाबले को कीवी टीम ने 9 विकेट से अपने नाम किया, जिसमें फिन एलन के शतक का रोल काफी अहम रहा. उन्होंने इस मैच में सिर्फ 33 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. यहां हम आपको उन टॉप-5 बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने का कारनामा किया है.

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

1. फिन एलन (न्यूजीलैंड) - 33 गेंद

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सिर्फ 33 गेंदों में शतक जड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने अपनी धमाकेदार पारी में चौके और छक्कों की बारिश करते हुए टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे तेज शतक लगाने का कारनामा किया.

2. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 47 गेंद

वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम टी20 वर्ल्ड कप के में इतिहास दूसरा सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज हैं. उन्होंने 2016 के टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में केवल 47 गेंदों में शतक लगाया था.

3. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 50 गेंद

टी20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण 2007 में खेला गया था, जिसके पहले ही मैच में क्रिस गेल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 गेंदों में शतक जड़कर इस टूर्नामेंट का ऐतिहासिक आगाज किया था. ये टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास की तीसरी सबसे तेज शतक है. इस टूर्नामेंट के इतिहास में गेल दो शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज भी हैं.

4. हैरी ब्रूक (इंग्लैंड) - 50 गेंद

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए महज 50 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था. ये टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास की चौथी सबसे तेज शतक है.

5. ब्रैंडन मैकुलम (न्यूजीलैंड) - 51 गेंद

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रैंडन मैकुलम ने 2012 के टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ 51 गेंदों में शतक लगाया था. उनकी ये पारी टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास की पांचवीं सबसे तेज शतकीय पारी है.