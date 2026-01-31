हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UPI की एक गलती और उड़ गए पैसे? गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए तो वापस मिलेंगे या नहीं, जानिए पूरा नियम

UPI: आज के समय में UPI हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. किसी को पैसे भेजने हों, सब्जी खरीदनी हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो हर जगह एक क्लिक में पेमेंट हो जाता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 31 Jan 2026 10:45 AM (IST)
आज के समय में UPI हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. किसी को पैसे भेजने हों, सब्जी खरीदनी हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो हर जगह एक क्लिक में पेमेंट हो जाता है. लेकिन यही तेजी कई बार बड़ी परेशानी की वजह भी बन जाती है. जैसे ही पेमेंट करने के बाद स्क्रीन पर नजर जाती है और पता चलता है कि पैसे गलत UPI आईडी या गलत अकाउंट में चले गए हैं तो घबराहट होना लाजमी है. रकम चाहे छोटी हो या बड़ी, मन में तुरंत यही ख्याल आता है कि अब तो पैसे डूब गए.

असल में UPI सिस्टम को ही इस तरह बनाया गया है कि पैसा तुरंत सामने वाले के बैंक अकाउंट में पहुंच जाए. जैसे ही ट्रांजैक्शन सक्सेस दिखाता है उसी पल पैसे आपके अकाउंट से निकलकर रिसीवर के अकाउंट में जा चुके होते हैं. इसमें न तो कोई कूलिंग पीरियड होता है और न ही ऑटोमैटिक रिवर्सल का विकल्प. यही वजह है कि गलत ट्रांसफर के बाद पैसे वापस आना मुश्किल हो जाता है.
कानून के हिसाब से, एक बार रकम दूसरे अकाउंट में पहुंच गई तो बैंक बिना इजाजत उस पैसे को वापस नहीं ले सकता, चाहे गलती अनजाने में ही क्यों न हुई हो.
Published at : 31 Jan 2026 10:45 AM (IST)
