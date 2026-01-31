UPI की एक गलती और उड़ गए पैसे? गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए तो वापस मिलेंगे या नहीं, जानिए पूरा नियम

असल में UPI सिस्टम को ही इस तरह बनाया गया है कि पैसा तुरंत सामने वाले के बैंक अकाउंट में पहुंच जाए. जैसे ही ट्रांजैक्शन सक्सेस दिखाता है उसी पल पैसे आपके अकाउंट से निकलकर रिसीवर के अकाउंट में जा चुके होते हैं. इसमें न तो कोई कूलिंग पीरियड होता है और न ही ऑटोमैटिक रिवर्सल का विकल्प. यही वजह है कि गलत ट्रांसफर के बाद पैसे वापस आना मुश्किल हो जाता है.