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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता बनर्जी की करीबी काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा, शुभेंदु अधिकारी से भेंट के बाद लिया फैसला

ममता बनर्जी की करीबी काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा, शुभेंदु अधिकारी से भेंट के बाद लिया फैसला

Mamata Banerjee: TMC सांसद काकालो घोष दस्तीदार ने कहा कि पिछले एक दशक में पश्चिम बंगाल और पार्टी से जुड़े कई गंभीर आरोपों और घटनाओं ने मेरे अंतर्मन को गहराई से विचलित किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 27 May 2026 06:17 PM (IST)
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  • पार्टी नहीं छोड़ी, आम कार्यकर्ता के रूप में काम जारी रखेंगी।

ऑल इंडिया तृणमूल महिला कांग्रेस विंग की अध्यक्ष और लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने बुधवार (27 मई, 2026) को पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर आंतरिक कामकाज पर असंतोष व्यक्त किया और पार्टी के नेतृत्व के प्रति सार्वजनिक रूप से निराशा व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने एक लंबे खत में पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने के कारणों के बारे में भी बताया है.

उन्होंने अपने पत्र में कहा, ‘अपने कार्यकाल के दौरान महिला सांसदों के प्रति एक अन्य शिक्षित महिला सांसद ने अनुचित बर्ताव को रोक पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाया और न हीं शीर्ष नेतृत्व से मुझे पर्याप्त सहयोग और सहानुभूति मिली. ऐसी स्थिति में अब पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं रह गया है.’

पार्टी के भीतर कई लोगों और समूहों के प्रभाव की बातें चिंताजनकः काकोली

टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने चिट्ठी में कहा, ‘पिछले एक दशक में पश्चिम बंगाल और पार्टी से जुड़े कई गंभीर आरोपों और घटनाओं ने मेरे अंतर्मन को गहराई से विचलित किया है. राशन वितरण में भ्रष्टाचार, शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार और विभिन्न वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं ने आम लोगों के भीतर गहरा आक्रोश और अविश्वास पैदा किया है. इसके अलावा, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर की अननैचुरल मृत्यु और उस घटना से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपों ने समाज को झकझोर कर रख दिया है और अत्यंत दुखी किया है, इसलिए मैंने निजी रूप से इन घटनाओं के नैतिक प्रभाव को बहुत गहराई से महसूस किया है.’ 

उन्होंने कहा, ‘इसी प्रकार, IPAC से जुड़े कई चिंताजनक आरोप, जिनमें कई लोगों और समूहों के प्रभाव की बातें शामिल हैं, मुझे लगातार परेशान करती रही हैं. मेरा मानना है कि अगर लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति के स्थान पर धीरे-धीरे अपारदर्शी और अलोकतांत्रिक प्रभाव संगठन पर हावी होने लगें, तो इसे पार्टी के आदर्शों और परंपराओं के लिए लाभकारी नहीं माना जा सकता.’

पार्टी से नहीं दिया है इस्तीफा, सिर्फ छोड़े TMC के पदः काकोली 

TMC सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने कहा, ‘मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि यह फैसला किसी निजी शिकायत या कटुता से प्रेरित नहीं है, बल्कि मैं यह फैसला पार्टी, लोकतंत्र और सार्वजनिक जीवन के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी के तहत ले रही हूं. हालांकि, मैं पार्टी नहीं छोड़ रही हूं. तृणमूल कांग्रेस (TMC) की एक आम कार्यकर्ता के रूप में मैं लोगों के साथ खड़े रहने और बंगाल के हित में काम करने की अपनी प्रतिबद्धता जारी रखूंगी.’

शुभेंदु अधिकारी से भेंट के बाद फैसला लेने की विवाद

हालांकि, तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी की काफी करीबी नेता मानी जाती हैं, लेकिन दस्तीदार के अचानक इस्तीफ ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है. दरअसल, ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि काकोली का यह फैसला पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में मंगलवार (26 मई, 2026) को हुई प्रशासनिक बैठक में भाग लेने के बाद सामने आया है.

यह भी पढ़ेंः केरलम के पूर्व सीएम पी. विजयन के घर ईडी रेड का विरोध, CPM वर्कर्स ने गाड़ियों पर किया हमला, देखें Video

Published at : 27 May 2026 06:17 PM (IST)
Tags :
TMC Kakoli Ghosh Dastidar WEST BENGAL MAMATA BANERJEE
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