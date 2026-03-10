हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 17e की बिक्री भी शुरू नहीं हुई और ऐप्पल ने कर ली iPhone 18e की तैयारी, मिलेंगे ये धाकड़ फीचर्स

iPhone 17e की बिक्री भी शुरू नहीं हुई और ऐप्पल ने कर ली iPhone 18e की तैयारी, मिलेंगे ये धाकड़ फीचर्स

iPhone 18e: ऐप्पल ने अपने एंट्री-लेवल आईफोन के नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट iPhone 18e की तैयारी शुरू कर दी है. इसमे डायनामिक आईलैंड और A20 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 10 Mar 2026 02:40 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

iPhone 18e: पिछले हफ्ते लॉन्च हुए iPhone 17e की अभी फर्स्ट सेल भी शुरू नहीं हुई है और ऐप्पल ने इसके नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट iPhone 18e की तैयारी शुरू कर दी है. iPhone 17e की बिक्री 11 मार्च से शुरू होगी, लेकिन ताजा लीक्स के मुताबिक, उससे पहले ही ऐप्पल ने iPhone 18e के लिए अपनी प्लानिंग को फाइनल कर लिया है. साथ ही यह जानकारी भी आ गई है कि इस एंट्री-लेवल आईफोन में क्या-क्या मिलने वाला है. आइए जानते हैं कि यह कब लॉन्च होगा और इसमें क्या-क्या फीचर्स होंगे.

iPhone 18e में डायनामिक आईलैंड का इंतजार हो सकता है खत्म

e सीरीज में ऐप्पल किफायती कीमत वाले आईफोन लॉन्च करती है, लेकिन इनमें स्टैंडर्ड मॉडल वाले कई फीचर्स मिलते हैं. iPhone 18e को लेकर जानकारी मिल रही है कि इसमें डायनामिक आईलैंड का इंतजार खत्म हो सकता है. iPhone 17e में भी यह फीचर मिलने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ऐप्पल ने इसे पुराने नॉच डिजाइन के साथ ही लॉन्च किया है. इसके अलावा 18e के प्रोसेसर की जानकारी भी सामने आई है. उम्मीद की जा रही है इस आईफोन में कंपनी आईफोन 18 में मिलने वाला अपना सबसे एडवांस A20 चिपसेट देगी.

कब होगा लॉन्च और कितनी रहेगी कीमत?

iPhone 18e को अगले साल मार्च में आईफोन 18 स्टैंडर्ड और iPhone Air 2 मॉडल के साथ लॉन्च किया जा सकता है. इस साल से ऐप्पल अपने लॉन्च शेड्यूल में बदलाव कर रही है. इस साल सितंबर में आईफोन 18 प्रो मॉडल्स और फोल्डेबल आईफोन iPhone Ultra को लॉन्च किया जाएगा, वहीं अगले साल मार्च में सीरीज के बाकी तीन मॉडल्स एक साथ लॉन्च किए जाएंगे. iPhone 18e की कीमत को लेकर ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, लेकिन इसे पूरी सीरीज की तुलना में सस्ती कीमत पर लॉन्च किया जाएगा. 

iPhone 17e में क्या कुछ दिया गया है?

iPhone 17e में 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले लगा है, जो 1200 निट्स की पीक HDR ब्राइटनेस और प्रोटेक्शन के लिए Ceramic Shield 2 के साथ आता है. इसमें आईफोन 17 वाला A19 चिपसेट दिया है, जो एडवांस्ड 3nm टेक्नोलॉजी पर बना है. इसके रियर में 48MP का सिंगल फ्यूज कैमरा सिस्टम लगा है. ऐप्पल ने इसकी बेस स्टोरेज को बढ़ाकर 256GB कर दिया है. सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर्स से लैस इस आईफोन को भारत में 64,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है.

ये भी पढ़ें-

ये कैसे जवाब दे रहा है Elon Musk का Grok चैटबॉट! रेसिज्म वाले रिस्पॉन्स से यूजर हैरान

Published at : 10 Mar 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS IPhone 17e IPhone 18e
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
iPhone 17e की बिक्री भी शुरू नहीं हुई और ऐप्पल ने कर ली iPhone 18e की तैयारी, मिलेंगे ये धाकड़ फीचर्स
iPhone 17e की बिक्री भी शुरू नहीं हुई और ऐप्पल ने कर ली iPhone 18e की तैयारी, मिलेंगे ये धाकड़ फीचर्स
टेक्नोलॉजी
क्या इंटरनेट पर आपकी पहचान सच में गुप्त है? रिसर्च में खुलासा, जानें कैसे AI लगा सकता है असली नाम का पता
क्या इंटरनेट पर आपकी पहचान सच में गुप्त है? रिसर्च में खुलासा, जानें कैसे AI लगा सकता है असली नाम का पता
टेक्नोलॉजी
ये कैसे जवाब दे रहा है Elon Musk का Grok चैटबॉट! रेसिज्म वाले रिस्पॉन्स से यूजर हैरान
ये कैसे जवाब दे रहा है Elon Musk का Grok चैटबॉट! रेसिज्म वाले रिस्पॉन्स से यूजर हैरान
टेक्नोलॉजी
सिर्फ फोन चार्ज करने के काम नहीं आता पावर बैंक, ये यूज जान लिए तो आज ही खरीदने दौड़ेंगे
सिर्फ फोन चार्ज करने के काम नहीं आता पावर बैंक, ये यूज जान लिए तो आज ही खरीदने दौड़ेंगे
Advertisement

वीडियोज

Global Oil Crisis: जंग की आग में स्वाहा हुई पाकिस्तानी Economy! | Pakistan | Israel Iran War | Trump
Oil Crisis: तेल को लेकर मचे हाहाकार के बीच पुतिन ने किसको दिया ऑफर? | US Israel Iran War | Trump
Pakistan Oil Crisis: युद्ध ने निकाला शहबाज का तेल ! | Iran-Israel War Update
BYD Blade Battery Gen 2 क्या कर देगी Petrol और Diesel की छुट्टी ? #byd #tesla | Auto Live
Donald Trump ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर...ईरान पर बहुत बड़े दावे कर दिए! | Iran-Israel War Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच संकट में बांग्लादेश, भारत करेगा दिल खोलकर मदद, भेजेगा 5000 टन तेल
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच संकट में बांग्लादेश, भारत करेगा दिल खोलकर मदद, भेजेगा 5000 टन तेल
बिहार
बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर BJP का बड़ा बयान, बताया कैसे तय होगा नाम
बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर BJP का बड़ा बयान, बताया कैसे तय होगा नाम
इंडिया
'शशि थरूर का माइक किया बंद, राहुल गांधी को...', गौरव गोगोई ने स्पीकर ओम बिरला पर लगाए गंभीर आरोप
'शशि थरूर का माइक किया बंद, राहुल गांधी को...', गौरव गोगोई ने स्पीकर ओम बिरला पर लगाए गंभीर आरोप
क्रिकेट
ईशान किशन कब कर रहे शादी, दादा ने कर दिया खुलासा, बच्चे की प्लानिंग को लेकर भी क्रिकेटर ने कही बड़ी बात
ईशान किशन कब कर रहे शादी, दादा ने कर दिया खुलासा, बच्चे की प्लानिंग को लेकर भी क्रिकेटर ने कही बड़ी बात
बॉलीवुड
कृतिका कामरा और गौरव कपूर की शादी का कार्ड वायरल, इन दिन लेंगे सात फेरे, 'पार्टी आफ्टर' में शामिल होंगे बड़े सेलेब्स
कृतिका कामरा और गौरव कपूर की शादी का कार्ड वायरल, इन दिन लेंगे सात फेरे
इंडिया
Parliament Session 2026 Live: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संसद में चर्चा, रविशंकर प्रसाद बोले- 'अध्यक्ष की कुर्सी पर...'
Live: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संसद में चर्चा, रविशंकर प्रसाद बोले- 'अध्यक्ष की कुर्सी पर...'
यूटिलिटी
ट्रैक्टर और खेती का सामान खरीदने के लिए सरकार देती है 3 लाख तक की सब्सिडी, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
ट्रैक्टर और खेती का सामान खरीदने के लिए सरकार देती है 3 लाख तक की सब्सिडी, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
शिक्षा
गणित के पेपर का QR कोड स्कैन करते ही बज उठा मशहूर गाना, CBSE परीक्षा में सामने आया हैरान करने वाला मामला
गणित के पेपर का QR कोड स्कैन करते ही बज उठा मशहूर गाना, CBSE परीक्षा में सामने आया हैरान करने वाला मामला
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget