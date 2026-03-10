Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







iPhone 18e: पिछले हफ्ते लॉन्च हुए iPhone 17e की अभी फर्स्ट सेल भी शुरू नहीं हुई है और ऐप्पल ने इसके नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट iPhone 18e की तैयारी शुरू कर दी है. iPhone 17e की बिक्री 11 मार्च से शुरू होगी, लेकिन ताजा लीक्स के मुताबिक, उससे पहले ही ऐप्पल ने iPhone 18e के लिए अपनी प्लानिंग को फाइनल कर लिया है. साथ ही यह जानकारी भी आ गई है कि इस एंट्री-लेवल आईफोन में क्या-क्या मिलने वाला है. आइए जानते हैं कि यह कब लॉन्च होगा और इसमें क्या-क्या फीचर्स होंगे.

iPhone 18e में डायनामिक आईलैंड का इंतजार हो सकता है खत्म

e सीरीज में ऐप्पल किफायती कीमत वाले आईफोन लॉन्च करती है, लेकिन इनमें स्टैंडर्ड मॉडल वाले कई फीचर्स मिलते हैं. iPhone 18e को लेकर जानकारी मिल रही है कि इसमें डायनामिक आईलैंड का इंतजार खत्म हो सकता है. iPhone 17e में भी यह फीचर मिलने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ऐप्पल ने इसे पुराने नॉच डिजाइन के साथ ही लॉन्च किया है. इसके अलावा 18e के प्रोसेसर की जानकारी भी सामने आई है. उम्मीद की जा रही है इस आईफोन में कंपनी आईफोन 18 में मिलने वाला अपना सबसे एडवांस A20 चिपसेट देगी.

कब होगा लॉन्च और कितनी रहेगी कीमत?

iPhone 18e को अगले साल मार्च में आईफोन 18 स्टैंडर्ड और iPhone Air 2 मॉडल के साथ लॉन्च किया जा सकता है. इस साल से ऐप्पल अपने लॉन्च शेड्यूल में बदलाव कर रही है. इस साल सितंबर में आईफोन 18 प्रो मॉडल्स और फोल्डेबल आईफोन iPhone Ultra को लॉन्च किया जाएगा, वहीं अगले साल मार्च में सीरीज के बाकी तीन मॉडल्स एक साथ लॉन्च किए जाएंगे. iPhone 18e की कीमत को लेकर ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, लेकिन इसे पूरी सीरीज की तुलना में सस्ती कीमत पर लॉन्च किया जाएगा.

iPhone 17e में क्या कुछ दिया गया है?

iPhone 17e में 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले लगा है, जो 1200 निट्स की पीक HDR ब्राइटनेस और प्रोटेक्शन के लिए Ceramic Shield 2 के साथ आता है. इसमें आईफोन 17 वाला A19 चिपसेट दिया है, जो एडवांस्ड 3nm टेक्नोलॉजी पर बना है. इसके रियर में 48MP का सिंगल फ्यूज कैमरा सिस्टम लगा है. ऐप्पल ने इसकी बेस स्टोरेज को बढ़ाकर 256GB कर दिया है. सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर्स से लैस इस आईफोन को भारत में 64,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है.

ये भी पढ़ें-

ये कैसे जवाब दे रहा है Elon Musk का Grok चैटबॉट! रेसिज्म वाले रिस्पॉन्स से यूजर हैरान