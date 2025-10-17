अब बिना चार्जर के भी फुल चार्ज होगा फोन! जानिए 5 जबरदस्त ट्रिक्स जो बैटरी को कर देंगी 100%

आज के समय में चार्जर ही फोन की लाइफलाइन बन चुका है लेकिन अगर यह आपके पास नहीं है तो USB पोर्ट आपकी मदद कर सकता है. चाहे आप ऑफिस में हों या किसी कैफे में, कंप्यूटर और लैपटॉप के USB पोर्ट से आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं. बस अपनी चार्जिंग केबल का एक सिरा USB पोर्ट में लगाएं और दूसरा सिरा फोन में जोड़ दें. यह तरीका यात्रा के दौरान बेहद उपयोगी साबित होता है.