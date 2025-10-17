हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अब बिना चार्जर के भी फुल चार्ज होगा फोन! जानिए 5 जबरदस्त ट्रिक्स जो बैटरी को कर देंगी 100%

अब बिना चार्जर के भी फुल चार्ज होगा फोन! जानिए 5 जबरदस्त ट्रिक्स जो बैटरी को कर देंगी 100%

Smartphone Charging Tips: कभी न कभी हम सभी ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जब मोबाइल की बैटरी लगभग खत्म होने लगती है और चार्जर आसपास कहीं नहीं होता.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 17 Oct 2025 03:14 PM (IST)
Smartphone Charging Tips: कभी न कभी हम सभी ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जब मोबाइल की बैटरी लगभग खत्म होने लगती है और चार्जर आसपास कहीं नहीं होता.

कभी न कभी हम सभी ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जब मोबाइल की बैटरी लगभग खत्म होने लगती है और चार्जर आसपास कहीं नहीं होता. कई बार जल्दीबाजी में चार्जर घर पर छूट जाता है और फोन धीरे-धीरे बंद होने की कगार पर पहुंच जाता है. लेकिन ऐसी स्थिति में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ आसान उपाय अपनाकर आप बिना चार्जर के भी अपने फोन की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं. बस थोड़ा-सा समझदारी से काम लेना होगा और आसपास मौजूद संसाधनों का सही इस्तेमाल करना होगा.

आज के समय में चार्जर ही फोन की लाइफलाइन बन चुका है लेकिन अगर यह आपके पास नहीं है तो USB पोर्ट आपकी मदद कर सकता है. चाहे आप ऑफिस में हों या किसी कैफे में, कंप्यूटर और लैपटॉप के USB पोर्ट से आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं. बस अपनी चार्जिंग केबल का एक सिरा USB पोर्ट में लगाएं और दूसरा सिरा फोन में जोड़ दें. यह तरीका यात्रा के दौरान बेहद उपयोगी साबित होता है.
आज के समय में चार्जर ही फोन की लाइफलाइन बन चुका है लेकिन अगर यह आपके पास नहीं है तो USB पोर्ट आपकी मदद कर सकता है. चाहे आप ऑफिस में हों या किसी कैफे में, कंप्यूटर और लैपटॉप के USB पोर्ट से आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं. बस अपनी चार्जिंग केबल का एक सिरा USB पोर्ट में लगाएं और दूसरा सिरा फोन में जोड़ दें. यह तरीका यात्रा के दौरान बेहद उपयोगी साबित होता है.
अगर आप बाहर हैं और सूरज की रोशनी उपलब्ध है तो सोलर चार्जर आपका सबसे अच्छा साथी बन सकता है. यह चार्जर सूरज की ऊर्जा को बिजली में बदल देता है और आपके फोन को धीरे-धीरे चार्ज करता है. बस इसे धूप में रखकर फोन को USB केबल से कनेक्ट करें. जब तक रोशनी मिलती रहेगी आपका फोन चार्ज होता रहेगा. यह तरीका खासतौर पर ट्रेकिंग, कैंपिंग या आउटडोर ट्रिप्स के दौरान बेहद मददगार होता है.
अगर आप बाहर हैं और सूरज की रोशनी उपलब्ध है तो सोलर चार्जर आपका सबसे अच्छा साथी बन सकता है. यह चार्जर सूरज की ऊर्जा को बिजली में बदल देता है और आपके फोन को धीरे-धीरे चार्ज करता है. बस इसे धूप में रखकर फोन को USB केबल से कनेक्ट करें. जब तक रोशनी मिलती रहेगी आपका फोन चार्ज होता रहेगा. यह तरीका खासतौर पर ट्रेकिंग, कैंपिंग या आउटडोर ट्रिप्स के दौरान बेहद मददगार होता है.
बिजली न होने पर हैंड-क्रैंक चार्जर भी एक बढ़िया विकल्प है. इसे चलाने के लिए बस आपको इसके हैंडल को घुमाना होता है. यह चार्जर आपकी शारीरिक मेहनत को बिजली में बदल देता है. जितना अधिक समय आप हैंडल घुमाते हैं उतना ही आपका फोन चार्ज होता जाता है. यह तकनीक दूरदराज के इलाकों या आपातकालीन परिस्थितियों में बेहद काम आती है.
बिजली न होने पर हैंड-क्रैंक चार्जर भी एक बढ़िया विकल्प है. इसे चलाने के लिए बस आपको इसके हैंडल को घुमाना होता है. यह चार्जर आपकी शारीरिक मेहनत को बिजली में बदल देता है. जितना अधिक समय आप हैंडल घुमाते हैं उतना ही आपका फोन चार्ज होता जाता है. यह तकनीक दूरदराज के इलाकों या आपातकालीन परिस्थितियों में बेहद काम आती है.
कई पब्लिक जगहों जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मॉल या बस टर्मिनल पर चार्जिंग स्टेशन मौजूद होते हैं. वहां जाकर आप अपने फोन को कुछ देर के लिए चार्ज कर सकते हैं. हालांकि, ध्यान रखें कि ऐसे स्थानों पर चार्ज करते समय हमेशा अपने डेटा की सुरक्षा का ध्यान रखें और सार्वजनिक USB पोर्ट में फोन का डेटा ट्रांसफर मोड बंद कर दें.
कई पब्लिक जगहों जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मॉल या बस टर्मिनल पर चार्जिंग स्टेशन मौजूद होते हैं. वहां जाकर आप अपने फोन को कुछ देर के लिए चार्ज कर सकते हैं. हालांकि, ध्यान रखें कि ऐसे स्थानों पर चार्ज करते समय हमेशा अपने डेटा की सुरक्षा का ध्यान रखें और सार्वजनिक USB पोर्ट में फोन का डेटा ट्रांसफर मोड बंद कर दें.
अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या यात्रा पर हैं तो कार चार्जर सबसे आसान और भरोसेमंद विकल्प है. यह चार्जर सीधे आपकी कार के पावर सॉकेट से जुड़ जाता है और चलते-फिरते भी फोन को चार्ज करता रहता है. बस यह सुनिश्चित करें कि इंजन चालू हो ताकि फोन लगातार चार्ज होता रहे.
अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या यात्रा पर हैं तो कार चार्जर सबसे आसान और भरोसेमंद विकल्प है. यह चार्जर सीधे आपकी कार के पावर सॉकेट से जुड़ जाता है और चलते-फिरते भी फोन को चार्ज करता रहता है. बस यह सुनिश्चित करें कि इंजन चालू हो ताकि फोन लगातार चार्ज होता रहे.
इन सभी तरीकों से यह साफ है कि अगर आपके पास चार्जर नहीं भी है तो भी आपका फोन बंद नहीं पड़ेगा. थोड़ी समझदारी और सही विकल्प चुनकर आप अपने मोबाइल की बैटरी को 100% तक चार्ज कर सकते हैं और हर स्थिति में कनेक्टेड रह सकते हैं.
इन सभी तरीकों से यह साफ है कि अगर आपके पास चार्जर नहीं भी है तो भी आपका फोन बंद नहीं पड़ेगा. थोड़ी समझदारी और सही विकल्प चुनकर आप अपने मोबाइल की बैटरी को 100% तक चार्ज कर सकते हैं और हर स्थिति में कनेक्टेड रह सकते हैं.
Published at : 17 Oct 2025 03:12 PM (IST)
Embed widget