LIC की धमाकेदार पॉलिसी, एक बार निवेश करें और जिंदगी भर मिलेगी 1 लाख रुपये सालाना पेंशन

LIC Jeevan Shanti Policy: रिटायरमेंट का नाम सुनते ही सबसे पहला सवाल आता है, हर महीने खर्च कैसे चलेगा. नौकरी के दौरान सैलरी आती रहती है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद नियमित इनकम का भरोसा होना सबसे जरूरी होता है. आज के समय में सिर्फ बचत काफी नहीं, सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न वाला प्लान चाहिए. इसी सोच को ध्यान में रखकर LIC ने New Jeevan Shanti Plan पेश किया है. यह पॉलिसी उन लोगों के लिए बनाई गई है जो बुढ़ापे में पैसों को लेकर टेंशन नहीं चाहते. एक बार निवेश करें और तय समय बाद जीवनभर पेंशन पाएं. यही इस प्लान की सबसे बड़ी ताकत है.

इन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन

LIC New Jeevan Shanti उन निवेशकों के लिए सही है जो रिस्क से दूर रहना चाहते हैं. यह एक सिंगल प्रीमियम एन्युटी प्लान है, यानी इसमें हर महीने या हर साल पैसा जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती. आप एक बार एकमुश्त रकम निवेश करते हैं और पॉलिसी लेते समय ही पेंशन फिक्स हो जाती है. इसके बाद बाजार ऊपर जाए या नीचे, आपकी पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ता. नौकरीपेशा लोग, बिजनेस करने वाले, रिटायरमेंट के करीब पहुंचे लोग या पहले से रिटायर व्यक्ति, सभी के लिए यह प्लान काम का है. खास बात यह है कि इसमें लाइफटाइम इनकम की गारंटी मिलती है.

पेंशन के दो ऑप्शन हैं अवेलेबल

इस योजना में LIC पॉलिसीधारकों को दो पेंशन ऑप्शन देती है. पहला ऑप्शन है डेफर्ड एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ. इसमें पेंशन सिर्फ पॉलिसीधारक को मिलती है और उनके निधन के बाद जमा किया गया पूरा पैसा नॉमिनी को वापस कर दिया जाता है. दूसरा ऑप्शन है डेफर्ड एन्युटी फॉर जॉइंट लाइफ. इसमें पति पत्नी या दो करीबी रिश्तेदार शामिल हो सकते हैं. एक व्यक्ति के निधन के बाद दूसरे को पूरी जिंदगी पेंशन मिलती रहती है. दोनों की मृत्यु होने पर निवेश की गई रकम नॉमिनी को लौटा दी जाती है.

निवेश के लिए जरूरी शर्तें

LIC New Jeevan Shanti में निवेश करने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल और अधिकतम 79 साल रखी गई है. यही वजह है कि यह प्लान युवाओं और सीनियर सिटीजन्स दोनों के लिए फायदेमंद बन जाता है. इसमें न्यूनतम निवेश 1.5 लाख रुपये से शुरू होता है, जबकि अधिकतम निवेश की कोई सीमा तय नहीं है. पॉलिसी में 1 साल से 12 साल तक का डेफरमेंट पीरियड चुनने का ऑप्शन मिलता है. जितनी लंबी प्रतीक्षा अवधि होगी, उतनी ज्यादा पेंशन मिलेगी. पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद इस पर लोन की सुविधा भी उपलब्ध रहती है.

सालाना मिलेंगे 1 लाख रुपये

इस प्लान में मिलने वाली पेंशन आपकी उम्र, निवेश की रकम और चुने गए डेफरमेंट पीरियड पर निर्भर करती है. उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति 55 साल की उम्र में 11 लाख रुपये का एकमुश्त निवेश करता है और 5 साल का डेफरमेंट पीरियड चुनता है. तो फिक्स टाइम पूरा होने के बाद उसे सालाना करीब 101880 रुपये की गारंटीड पेंशन मिलने लगती है. अगर यही पेंशन हर महीने ली जाए. तो रकम लगभग 8149 रुपये बैठती है.

