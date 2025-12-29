हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLIC की धमाकेदार पॉलिसी, एक बार निवेश करें और जिंदगी भर मिलेगी 1 लाख रुपये सालाना पेंशन

LIC की धमाकेदार पॉलिसी, एक बार निवेश करें और जिंदगी भर मिलेगी 1 लाख रुपये सालाना पेंशन

LIC Jeevan Shanti Policy: रिटायरमेंट के बाद हर साल तय पेंशन पाने का मौका. LIC की इस खास पॉलिसी में एक बार निवेश कर जीवनभर नियमित इनकम हासिल की जा सकती है. योजना से जुड़ी पूरी डिटेल अंदर.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 29 Dec 2025 10:01 AM (IST)
Preferred Sources

LIC Jeevan Shanti Policy: रिटायरमेंट का नाम सुनते ही सबसे पहला सवाल आता है, हर महीने खर्च कैसे चलेगा. नौकरी के दौरान सैलरी आती रहती है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद नियमित इनकम का भरोसा होना सबसे जरूरी होता है. आज के समय में सिर्फ बचत काफी नहीं, सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न वाला प्लान चाहिए. इसी सोच को ध्यान में रखकर LIC ने New Jeevan Shanti Plan पेश किया है. यह पॉलिसी उन लोगों के लिए बनाई गई है जो बुढ़ापे में पैसों को लेकर टेंशन नहीं चाहते. एक बार निवेश करें और तय समय बाद जीवनभर पेंशन पाएं. यही इस प्लान की सबसे बड़ी ताकत है.

इन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन

LIC New Jeevan Shanti उन निवेशकों के लिए सही है जो रिस्क से दूर रहना चाहते हैं. यह एक सिंगल प्रीमियम एन्युटी प्लान है, यानी इसमें हर महीने या हर साल पैसा जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती. आप एक बार एकमुश्त रकम निवेश करते हैं और पॉलिसी लेते समय ही पेंशन फिक्स हो जाती है. इसके बाद बाजार ऊपर जाए या नीचे, आपकी पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ता. नौकरीपेशा लोग, बिजनेस करने वाले, रिटायरमेंट के करीब पहुंचे लोग या पहले से रिटायर व्यक्ति, सभी के लिए यह प्लान काम का है. खास बात यह है कि इसमें लाइफटाइम इनकम की गारंटी मिलती है.

पेंशन के दो ऑप्शन हैं अवेलेबल

इस योजना में LIC पॉलिसीधारकों को दो पेंशन ऑप्शन देती है. पहला ऑप्शन है डेफर्ड एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ. इसमें पेंशन सिर्फ पॉलिसीधारक को मिलती है और उनके निधन के बाद जमा किया गया पूरा पैसा नॉमिनी को वापस कर दिया जाता है. दूसरा ऑप्शन है डेफर्ड एन्युटी फॉर जॉइंट लाइफ. इसमें पति पत्नी या दो करीबी रिश्तेदार शामिल हो सकते हैं. एक व्यक्ति के निधन के बाद दूसरे को पूरी जिंदगी पेंशन मिलती रहती है. दोनों की मृत्यु होने पर निवेश की गई रकम नॉमिनी को लौटा दी जाती है.

निवेश के लिए जरूरी शर्तें

LIC New Jeevan Shanti में निवेश करने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल और अधिकतम 79 साल रखी गई है. यही वजह है कि यह प्लान युवाओं और सीनियर सिटीजन्स दोनों के लिए फायदेमंद बन जाता है. इसमें न्यूनतम निवेश 1.5 लाख रुपये से शुरू होता है, जबकि अधिकतम निवेश की कोई सीमा तय नहीं है. पॉलिसी में 1 साल से 12 साल तक का डेफरमेंट पीरियड चुनने का ऑप्शन मिलता है. जितनी लंबी प्रतीक्षा अवधि होगी, उतनी ज्यादा पेंशन मिलेगी. पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद इस पर लोन की सुविधा भी उपलब्ध रहती है.

सालाना मिलेंगे 1 लाख रुपये 

इस प्लान में मिलने वाली पेंशन आपकी उम्र, निवेश की रकम और चुने गए डेफरमेंट पीरियड पर निर्भर करती है. उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति 55 साल की उम्र में 11 लाख रुपये का एकमुश्त निवेश करता है और 5 साल का डेफरमेंट पीरियड चुनता है. तो फिक्स टाइम पूरा होने के बाद उसे सालाना करीब 101880 रुपये की गारंटीड पेंशन मिलने लगती है. अगर यही पेंशन हर महीने ली जाए. तो रकम लगभग 8149 रुपये बैठती है. 

यह भी पढ़ें: सर्दियों में कार के शीशे पर जमने वाला फॉग कैसे हटाएं? ये आसान टिप्स आएंगी तुरंत काम

Published at : 29 Dec 2025 10:01 AM (IST)
Tags :
Pension Scheme Utility News LIC
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
जम्मू और कश्मीर
J&K: आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
विश्व
India Vs South Korean Currency: भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

भूसे से लदा ट्रक बोलेरो गाड़ी पर पलटा, बोलेरो सवार एक शख्स की मौत
डॉक्टर नहीं मिले तो चप्पल से शुरू हुआ इलाज! Saharsa अस्पताल में हंगामा
Madhya Pradesh: नशे में धुत पुलिसकर्मी का तांडव! घर में घुसाया ट्रक..फिर किया डांस | Harda |Breaking
Weather Alert: UP में ठंड का कहर! भयंकर कोहरे के बीच किए स्कूल बंद | CM Yogi | Breaking | ABP News
नए साल के जश्न से पहले भयंकर ठंड, इन राज्यों में IMD ने जारी किया अलर्ट
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
जम्मू और कश्मीर
J&K: आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
विश्व
India Vs South Korean Currency: भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
ओटीटी
सलमान-शाहरुख के बाद सुनील ग्रोवर ने की आमिर खान की मिमिक्री, फैंस बोले- असलीवाले लग रहे
सलमान-शाहरुख के बाद सुनील ग्रोवर ने की आमिर खान की मिमिक्री, फैंस बोले- असलीवाले लग रहे
ट्रेंडिंग
Video: 'परिंदा बनाने बोला था, दरिंदा बना दिया' लड़के के साथ टैटू आर्टिस्ट ने कर दिया खेल- वीडियो वायरल
'परिंदा बनाने बोला था, दरिंदा बना दिया' लड़के के साथ टैटू आर्टिस्ट ने कर दिया खेल- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: थ्री इन वन रोटी! महिला ने तीन आटे से बना डाली एक रोटी- वीडियो देख माथा पकड़ लेंगे आप
थ्री इन वन रोटी! महिला ने तीन आटे से बना डाली एक रोटी- वीडियो देख माथा पकड़ लेंगे आप
जनरल नॉलेज
दुनिया में 90% लोग दाएं हाथ से लिखते हैं, बाकी 10% क्यों हो जाते हैं लेफ्टी?
दुनिया में 90% लोग दाएं हाथ से लिखते हैं, बाकी 10% क्यों हो जाते हैं लेफ्टी?
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget