हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीसलमान-शाहरुख के बाद सुनील ग्रोवर ने की आमिर खान की मिमिक्री, फैंस बोले- असलीवाले लग रहे

सलमान-शाहरुख के बाद सुनील ग्रोवर ने की आमिर खान की मिमिक्री, फैंस बोले- असलीवाले लग रहे

सुनील ग्रोवर हमेशा अपनी एक्टिंग-मिमिक्री से फैंस को कायल कर देते हैं. सलमान खान और शाहरुख खान की मिमिक्री के बाद अब सुनील ने आमिर खान की मिमिक्री की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 29 Dec 2025 08:19 AM (IST)
Preferred Sources

कॉमेडियन सुनील ग्रोवर टैलेंटेड स्टार हैं. उनकी कॉमिक टाइमिंग परफेक्ट है. इसके अलावा सुनील ग्रोवर मिमिक्री बहुत शानदार करते हैं. वो जिसकी भी मिमिक्री करते हैं, उसके रोल में घुस जाते हैं. सुनील सलमान खान और शाहरुख खान की मिमिक्री कर चुके हैं और फैंस को वो बहुत पंसद आई थी. अब सुनील ग्रोवर ने आमिर खान की मिमिक्री की है.

सुनील ग्रोवर ने की आमिर खान की मिमिक्री

द ग्रेट इंडियन कपिल शो में  कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे गेस्ट के तौर पर पहंचे. यहां वो अपनी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को प्रमोट करने आए थे. इस एपिसोड में सुनील ग्रोवर आमिर खान बने थे. सुनील ग्रोवर ने आमिर खान की तरह गेटअप लिया. कपड़े, मूंछ और हेयरस्टाइल बिल्कुल आमिर खान की तरह लिया. इसके बाद वो कार्तिक को रिलेशनशिप एडवाइस देते दिखे और उन्होंने  कार्तिक- अनन्या की फिल्म का मजाक भी उड़ाया.

सुनील ने डांस करते हुए एंट्री ली थी. इसके बाद उन्होंने कार्तिक से पूछा कि शादी हो गई तुम्हारी. तो कार्तिक ने कहा नहीं. तो सुनील बोले- अभी एक भी नहीं हुई.


सलमान-शाहरुख के बाद सुनील ग्रोवर ने की आमिर खान की मिमिक्री, फैंस बोले- असलीवाले लग रहे


सलमान-शाहरुख के बाद सुनील ग्रोवर ने की आमिर खान की मिमिक्री, फैंस बोले- असलीवाले लग रहे

यूजर्स ने किया ऐसे रिएक्ट

फैंस सुनील की एक्टिंग-मिमिक्री के फैंस हो गए हैं. एक यूजर ने लिखा- ओह भाई मुझे लगा कि आमिर आया है. वहीं दूसरे ने लिखा- सुनल भाई बहुत टैलेंटेड हैं. एक यूजर ने लिखा- पहली वाली झलक में आमिर खान ही लगे. सुनील बहुत टैलेंटेड हैं.

बता दें कि सुनील ग्रोवर को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है. उन्हें अपने कॉमिक रोल गुत्थी के लि जाना जाता है. उन्होंने कई शानदार रियलिटी शोज, मूवीज की हैं. फिल्म जवान में उन्होंने निगेटिव रोल भी प्ले किया था. सुनील जिस भी रोल को करते हैं उसमें पूरी तरह घुस जाते हैं. उनका नेटफ्लिक्स का शो डब्बा कार्टेल भी काफी पसंद किया गया था. इन दिनों वो कपिल के शो में नजर आ रहे हैं और लाइमलाइट लूट रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 29 Dec 2025 08:18 AM (IST)
Tags :
Aamir Khan Salman SRK Sunil Grover
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नए साल के जश्न से पहले भयंकर ठंड, दिल्ली-यूपी से हरियाणा-पंजाब तक... मौसम विभाग की चेतावनी
नए साल के जश्न से पहले भयंकर ठंड, दिल्ली-यूपी से हरियाणा-पंजाब तक... मौसम विभाग की चेतावनी
जम्मू और कश्मीर
J&K: आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
विश्व
India Vs South Korean Currency: भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल का अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाकर भी हारी श्रीलंकाई टीम, भारत ने बल्लेबाजों के दम पर मारी बाजी
टी20 इंटरनेशनल का अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाकर भी हारी श्रीलंकाई टीम, भारत ने बल्लेबाजों के दम पर मारी बाजी
Advertisement

वीडियोज

Tata Ernakulam Express ट्रेन में आग का तांडव! 150+ यात्री थे सवार| Breaking | Andhra Pradesh
Tata Ernakulam Express में लगी भीषण आग, आग लगने से एक शख्स की मौत | Breaking | Andhra Pradesh
Lucknow News: लखनऊ की सड़क पर 1090 चौराहे पर स्टंटबाज़ी का वीडियो सामने आया...
Mohan Bhagwat का बड़ा बयान, 'हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म समान' | RSS | BJP | Breaking | ABP News
Unnao Case: CBI की याचिका पर आज होगी Supreme Court में सुनवाई, Kuldeep Senger की जमानत पर सवाल...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नए साल के जश्न से पहले भयंकर ठंड, दिल्ली-यूपी से हरियाणा-पंजाब तक... मौसम विभाग की चेतावनी
नए साल के जश्न से पहले भयंकर ठंड, दिल्ली-यूपी से हरियाणा-पंजाब तक... मौसम विभाग की चेतावनी
जम्मू और कश्मीर
J&K: आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
विश्व
India Vs South Korean Currency: भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल का अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाकर भी हारी श्रीलंकाई टीम, भारत ने बल्लेबाजों के दम पर मारी बाजी
टी20 इंटरनेशनल का अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाकर भी हारी श्रीलंकाई टीम, भारत ने बल्लेबाजों के दम पर मारी बाजी
ओटीटी
सलमान-शाहरुख के बाद सुनील ग्रोवर ने की आमिर खान की मिमिक्री, फैंस बोले- असलीवाले लग रहे
सलमान-शाहरुख के बाद सुनील ग्रोवर ने की आमिर खान की मिमिक्री, फैंस बोले- असलीवाले लग रहे
हेल्थ
सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है खाली पेट चाय पीना, जानें इसके गंभीर नुकसान
सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है खाली पेट चाय पीना, जानें इसके गंभीर नुकसान
शिक्षा
NTA ने CUET-UG 2026 परीक्षा के लिए किया नोटिस जारी, जानें सभी अपडेट
NTA ने CUET-UG 2026 परीक्षा के लिए किया नोटिस जारी, जानें सभी अपडेट
रिलेशनशिप
शादी करने जा रहे हैं तो जरूर चेक कर लें ये चीजें, कहीं बाद में न हो पछतावा
शादी करने जा रहे हैं तो जरूर चेक कर लें ये चीजें, कहीं बाद में न हो पछतावा
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget