सलमान-शाहरुख के बाद सुनील ग्रोवर ने की आमिर खान की मिमिक्री, फैंस बोले- असलीवाले लग रहे

कॉमेडियन सुनील ग्रोवर टैलेंटेड स्टार हैं. उनकी कॉमिक टाइमिंग परफेक्ट है. इसके अलावा सुनील ग्रोवर मिमिक्री बहुत शानदार करते हैं. वो जिसकी भी मिमिक्री करते हैं, उसके रोल में घुस जाते हैं. सुनील सलमान खान और शाहरुख खान की मिमिक्री कर चुके हैं और फैंस को वो बहुत पंसद आई थी. अब सुनील ग्रोवर ने आमिर खान की मिमिक्री की है.

सुनील ग्रोवर ने की आमिर खान की मिमिक्री

द ग्रेट इंडियन कपिल शो में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे गेस्ट के तौर पर पहंचे. यहां वो अपनी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को प्रमोट करने आए थे. इस एपिसोड में सुनील ग्रोवर आमिर खान बने थे. सुनील ग्रोवर ने आमिर खान की तरह गेटअप लिया. कपड़े, मूंछ और हेयरस्टाइल बिल्कुल आमिर खान की तरह लिया. इसके बाद वो कार्तिक को रिलेशनशिप एडवाइस देते दिखे और उन्होंने कार्तिक- अनन्या की फिल्म का मजाक भी उड़ाया.

सुनील ने डांस करते हुए एंट्री ली थी. इसके बाद उन्होंने कार्तिक से पूछा कि शादी हो गई तुम्हारी. तो कार्तिक ने कहा नहीं. तो सुनील बोले- अभी एक भी नहीं हुई.









यूजर्स ने किया ऐसे रिएक्ट

फैंस सुनील की एक्टिंग-मिमिक्री के फैंस हो गए हैं. एक यूजर ने लिखा- ओह भाई मुझे लगा कि आमिर आया है. वहीं दूसरे ने लिखा- सुनल भाई बहुत टैलेंटेड हैं. एक यूजर ने लिखा- पहली वाली झलक में आमिर खान ही लगे. सुनील बहुत टैलेंटेड हैं.

बता दें कि सुनील ग्रोवर को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है. उन्हें अपने कॉमिक रोल गुत्थी के लि जाना जाता है. उन्होंने कई शानदार रियलिटी शोज, मूवीज की हैं. फिल्म जवान में उन्होंने निगेटिव रोल भी प्ले किया था. सुनील जिस भी रोल को करते हैं उसमें पूरी तरह घुस जाते हैं. उनका नेटफ्लिक्स का शो डब्बा कार्टेल भी काफी पसंद किया गया था. इन दिनों वो कपिल के शो में नजर आ रहे हैं और लाइमलाइट लूट रहे हैं.