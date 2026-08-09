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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोन में भी हो रही नेटवर्क की समस्या? बिना SIM बदले हो जाएगा काम

फोन में भी हो रही नेटवर्क की समस्या? बिना SIM बदले हो जाएगा काम

Tech Tips: घर के अंदर मोटी दीवारें, कंक्रीट, मेटल जैसी चीजें मोबाइल सिग्नल को कमजोर कर सकती हैं. अगर कमरे में नेटवर्क कमजोर है तो खिड़की के पास जाकर फोन इस्तेमाल करने से ये समस्या ठीक हो सकती है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 09 Aug 2026 07:10 AM (IST)
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  • नेटवर्क मोड सेट करें, खुले स्थान पर जाकर सिग्नल सुधारें।
  • फ़ोन रीस्टार्ट करें, सिम कार्ड निकालें फिर लगाएं।
  • सॉफ्टवेयर अपडेट रखें, नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट करके देखें।

Tech Tips: स्मार्टफोन का इस्तेमाल आज के समय में काफी तेजी से बढ़ा है. लोग अब अपने ज्यादातर काम स्मार्टफोन की मदद से करने लगे हैं. लेकिन अक्सर देखा गया है कि स्मार्टफोन इस्तेमाल करते समय लोगों को नेटवर्क की समस्या होती है. इतना ही नहीं, बार-बार कॉल ड्रॉप होना भी लोगों के लिए एक समस्या बन चुका है. खासतौर घर के अंदर, बेसमेंट, लिफ्ट या ऐसी जगहों पर जहां मोबाइल टावर से सिग्नल आसानी से नहीं पहुंच पाता, वहां फोन में नेटवर्क की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है.

ऐसे में कई लोग तुरंत SIM बदलने या दूसरा नेटवर्क लेने के बारे में सोचने लगते हैं. हालांकि, हर बार SIM बदलना जरूरी नहीं होता है. आज हम आपको ऐसे तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी.

नेटवर्क मोड की सेटिंग जरूर चेक करें

इतना ही नहीं, कई स्मार्टफोन में नेटवर्क को 5G, 4G/LTE या Auto जैसे ऑप्शनों पर सेट किया जा सकता है. अगर आपके इलाके में 5G सिग्नल कमजोर है तो फोन लगातार 5G नेटवर्क सर्च करता रहता है. इससे कभी-कभी नेटवर्क एक्सपीरिएंस खराब हो सकता है.

ऐसी स्थिति में कुछ समय के लिए 4G/LTE या Auto Network ऑप्शन आजमाया जा सकता है. अगर 4G सिग्नल मजबूत है तो कॉल और इंटरनेट का एक्सपीरिएंस बेहतर हो सकता है.

खुले स्थान के पास जाएं

आपको बता दें कि घर के अंदर मोटी दीवारें, कंक्रीट, मेटल और कांच जैसी चीजें मोबाइल सिग्नल को खराब कर सकती हैं. अगर कमरे में नेटवर्क कमजोर है तो खिड़की के पास जाकर फोन इस्तेमाल करने से कुछ हद तक ये समस्या ठीक हो सकती है.

कई मामलों में घर के अंदर सिर्फ कुछ मीटर की जगह बदलने से ही सिग्नल में अंतर दिखाई देने लगता है. ऊपरी मंजिल या खुले स्थान पर जाने से भी फोन को टावर से बेहतर सिग्नल मिल सकता है.

फोन करें रिस्टॉर्ट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर अचानक फोन में नेटवर्क कमजोर हो गया है तो सबसे आसान तरीका फोन को रीस्टार्ट करना है. कई बार नेटवर्क से जुड़ी छोटी-मोटी समस्या की वजह से फोन अपने आस-पास टावर से सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाता है. ऐसे में रीस्टार्ट करने पर फोन दोबारा उपलब्ध नेटवर्क को स्कैन करता है और बेहतर सेल टावर से कनेक्ट हो जाता है.

अगर तुरंत रीस्टार्ट नहीं करना चाहते हैं तो कुछ सेकंड के लिए Airplane Mode ऑन करके फिर ऑफ कर सकते हैं. इससे भी फोन का मोबाइल नेटवर्क दोबारा रजिस्टर हो जाता है.

SIM को निकालकर दोबारा लगाएं

कभी-कभी SIM कार्ड और फोन के बीच कनेक्शन से जुड़ी छोटी समस्या भी नेटवर्क परेशानी की वजह बन सकती है. ऐसी स्थिति में फोन बंद करके SIM निकालें और उसे सही तरीके से दोबारा लगाएं.

अगर SIM काफी पुराना है या खराब हो चुका है तो ऑपरेटर से उसका रिप्लेसमेंट कराया जा सकता है. आपको बता दें कि SIM बदलने से आपका नेटवर्क ऑपरेटर नहीं बदलेगा. आप उसी नंबर और ऑपरेटर के साथ नया SIM ले सकते हैं.

फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट रखें

स्मार्टफोन कंपनियां समय-समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करती हैं. इनमें नेटवर्क, मॉडेम और कनेक्टिविटी से जुड़े कुछ अपडेट्स भी शामिल होते हैं. इसलिए फोन में मौजूद सिस्टम अपडेट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

फोन की Settings में जाएं और Software Update जैसी सेटिंग में जाकर देखें कि कोई नया अपडेट उपलब्ध है या नहीं. बता दें कि अलग-अलग कंपनियों के फोन में इसका नाम और प्लेस अलग हो सकता है.

नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट करके देखें

अगर समस्या लगातार बनी हुई है तो Network Settings Reset करके भी कुछ हद तक समस्या से निजात मिल सकता है. इससे मोबाइल नेटवर्क, Wi-Fi और Bluetooth से जुड़ी कुछ सर्विसेज की सेटिंग दोबारा डिफॉल्ट में आ जाती है.

ध्यान रखें कि नेटवर्क सेटिंग रीसेट करने के बाद सेव किए गए Wi-Fi पासवर्ड जैसी जानकारी दोबारा दर्ज करनी पड़ सकती है. इसलिए इसे आखिरी तरीकों में से एक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 09 Aug 2026 07:10 AM (IST)
Tags :
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