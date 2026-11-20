कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने इंडिया गठबंधन की एकजुटता और एसआईआर को लेकर हो रही राजनीति पर अपनी बात रखी. एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम सदर्न राइजिंग समिट 2026 में उन्होंने कहा कि 13 करोड़ से ज्यादा भारतवासी के वोट का हक रातों रात छीना गया. उन्होंने कहा कि लोग हमारे पास रोज आ रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं कि हमें वोट का अधिकार नहीं दिया जा रहा है. इस दौरान रेणुका चौधरी ने तमिलनाडु में टीवीके के साथ हए गठबंधन और डीएमके के साथ दूरी को लेकर भी बयान दिया.

बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, 'अगर देश में 13 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए आ गए फिर तो ये इंटेलिजेंस की नाकामी है. आप पिछले 12 सालों से फिर क्या कर रहे थे. आप इतने ही दूध के धुले हैं तो आप आते ही इलेक्शन कमीशन के सेलेक्शन प्रोसेस से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटा दिए. फिर ज्ञानेश कुमार ने आकर कहा कि वह महिलाओं का इज्जत रखने के लिए आप चुनाव आयोग का वीडियो नहीं देख सकते. हमने कई बार चुनाव आयोग से कहा कि हमारे साथ चर्चा कीजिए, लेकिन वे तैयार ही नहीं हुए.'

उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि दक्षिण भारत की राजनीति उत्तर भारत से काफी अलग है. उन्होंने कहा, 'कोई भी व्यक्ति जो यहां की पोशाक पहनकर चुनाव प्रचार करने आते हैं और हमें यह भरोसा दिलाते हैं कि वे यहां आने के बाद हमारा नाम बदल देंगे. आपको लगता है कि हम इतने बेवकूफ हैं कि आप लुंगी पहनकर आ जाएंगे और हमारे अपने बन जाएंगे.'

चुनाव आयोग के पैनल में बदलावों पर उठाए सवाल

भारतीय लोकतंत्र पर बात करते हुए कांग्रेस सांसद ने चुनाव आयुक्तों का चयन करने वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को हटाने के सरकार के फैसले की आलोचना की. उन्होंने कहा कि इस बदलाव के बाद विपक्ष के पास कोई प्रभावी रास्ता नहीं बचा है. कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "उन्होंने हमें अंदर तक नहीं आने दिया.' उन्होंने सवाल किया कि चुनाव आयोग जनप्रतिनिधियों से मिलने में क्यों हिचकिचा रहा है. उन्होंने कहा, 'यह वह लोकतंत्र नहीं है जिसके लिए हमने वोट दिया था.'