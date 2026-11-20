WhatsApp Web Plus: व्हाट्सऐप दुनिया में भर में खूब इस्तेमाल किया जाता है. रिश्तेदारों,दोस्तों से बातचीत करने के अलावा ऑफिस के जरूरी काम को लेकर भी व्हाट्सऐप ग्रुप्स बनाए जाते हैं. कंप्यूटर और लैपटॉप पर व्हाट्सऐप का इस्तेमाल करने के लिए व्हाट्सऐप वेब पर लाॅगिन करना पड़ता है. व्हाट्सऐप वेब का इस्तेमाल भी पूरी तरह फ्री है लेकिन अब व्हाट्सऐप ने इसे लेकर पेड प्लान्स निकाल दिए हैं यानी कहें तो सब्सक्रिप्शन माॅडल शुरू कर दिया है.

ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि क्या अब कंप्यूटर- लैपटॉप पर चैटिंग करने, फाइल भेजने या कॉलिंग के लिए पैसे देने हों? अगर आपके अकाउंट पर भी ऐसे प्लान्स नजर आ रहे हैं तो घबराएं नहीं जान लें पेड प्लान्स को लेकर पूरी जानकारी.

क्या वाकई पैसे ले रहा है व्हाट्सऐप?

व्हाट्सऐप के पेड होने की खबरों के पीछे कंपनी का नया WhatsApp Plus सब्सक्रिप्शन प्लान है. जिसे भारत में रोलआउट किया जा रहा है. कंपनी ने पहली बार फ्री सर्विस के साथ एक पेड ऑप्शन जोड़ा है. जिसकी कीमत 79 रुपये प्रति माह रखी गई है. नए यूजर्स को पहला महीना फ्री ट्रायल के तौर पर मिल रहा है जिससे वे बिना पैसा दिए फीचर्स आजमा सकें और जरूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन जारी रखें.

लेकिन यहां सबसे बड़ी राहत यह है कि आम यूजर्स के लिए जरूरी सेवाएं बिल्कुल नहीं बदली हैं. सामान्य मैसेजिंग, वॉयस कॉल, वीडियो कॉल, स्टेटस और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन पहले की तरह पूरी तरह फ्री ही रहेंगे. दरअसल 79 रुपये वाला यह प्लान किसी तकनीकी बदलाव की बजाय उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो व्हाट्सऐप को ज्यादा पर्सनल और स्टाइलिश बनाना चाहते हैं. इसमें करीब 18 नए कलर थीम्स जैसे कस्टमाइजेशन और एक्सट्रा फीचर्स दिए जा रहे हैं.





कौन-कौनसे पेड प्लांस है?

व्हाट्सऐप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान के अलावा व्हाट्सऐप वेब WA Web Plus Pro प्लान भी है. हालांकि यह प्लान व्हाट्सऐप यूजर्स के लिए नहीं इसके लिए अलग से WA Web Plus Pro पर जाना होगा. क्योंकि यह व्हाट्सऐप का आधिकारिक प्लान नहीं है. यह एक थर्ड-पार्टी ब्राउजर एक्सटेंशन है जिसे कई लोग प्राइवेसी या एक्सट्रा बिजनेस टूल्स के लिए इस्तेमाल करते हैंइसमें तीन कैटेगरी हैं. पहला Starter प्लान है जो पर्सनल इस्तेमाल के कोर फीचर्स देता है.

इसकी कीमत 176.99 डॉलर सालाना है, लेकिन ऑफर में यह 88.50 डॉलर में मिल रहा है. दूसरा Most Popular टैग वाला Professional प्लान है, जो रोजाना के बिजनेस काम के लिए बनाया गया है. यह 412.99 डॉलर की जगह 206.50 डॉलर सालाना में उपलब्ध है. तीसरा Expert प्लान एडवांस्ड टूल्स और सबसे ज्यादा लिमिट्स के लिए है जो 589.99 डॉलर के बजाय 295 डॉलर सालाना में मिल रहा है.





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कौनसे फीचर्स और फायदे मिलेंगे?

इन तीनों प्लान्स में पहले साल 50 फीसदी की छूट के साथ अलग-अलग काम के टूल्स दिए जा रहे हैं. सबसे पहले Starter प्लान की बात करें तो 88.50 डॉलर यानी 8199.07 में यह सिंगल यूजर के लिए है. इसमें 5 ब्रॉडकास्टिंग कैंपेन, 5 स्मार्ट रिप्लाई, 5 मैसेज टेम्पलेट्स और 10 टास्क के साथ एक्सपोर्टिंग टूल्स व क्लिक टू चैट जनरेटर मिलता है.

वहीं Most Popular टैग वाला Professional प्लान पहले साल 206.50 डॉलर यानी 19131.16 रुपये में आता है और इसे 5 यूजर्स चला सकते हैं. इसमें 15 ब्रॉडकास्टिंग कैंपेन, 20 स्मार्ट रिप्लाई, 15 मैसेज टेम्पलेट्स और 50 टास्क के अलावा ग्रुप टूल्स, शेड्यूल्ड मैसेज और कॉन्टैक्ट्स सिंक्रोनाइजिंग जैसे फायदे जुड़ जाते हैं.

बड़ी टीम के लिए 295 डॉलर यानी 27330.23 रुपये वाला Expert प्लान 10 यूजर्स को सपोर्ट करता है. इसमें 20 ब्रॉडकास्टिंग कैंपेन, 50 स्मार्ट रिप्लाई, 25 मैसेज टेम्पलेट्स, 100 टास्क और बाकी सभी टूल्स के साथ 10 वेबहुक्स का एडवांस्ड फीचर भी शामिल है. पहले साल बाद तीनों प्लान रेगुलर रेट पर रिन्यू होंगे.

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