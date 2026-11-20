Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आने वाले हफ्तों में विजेताओं के नाम सामने आएंगे.

Apple App Store Awards 2026 : 2026 में स्मार्टफोन, कंप्यूटर और स्मार्टवॉच के लिए कई नए ऐप्स और गेम्स सामने आए, जिन्होंने अपने फीचर्स और काम करने के तरीकों से यूजर्स का ध्यान खींचा. कुछ ऐप्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से यूजर्स के काम को आसान बनाया, तो कुछ ने पढ़ाई, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल और डेली की जरूरतों के लिए नए तरीके पेश किए. अब Apple ने 2026 App Store Awards के फाइनलिस्ट की लिस्ट जारी कर दी है. इसमें कुल 45 डेवलपर्स को जगह मिली है, जो अलग-अलग कैटेगरी में अवॉर्ड के लिए मुकाबला करेंगे. इस लिस्ट में iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, Apple Vision Pro और Apple Arcade के ऐप्स और गेम्स शामिल हैं. कंपनी आने वाले हफ्तों में विनर्स के नामों का ऐलान करेगी.

iPhone और iPad के लिए ये ऐप्स बने फाइनलिस्ट

iPhone App of the Year के लिए ElevenReader, (Not Boring) Camera और Raylie को चुना गया है. ElevenReader AI आवाजों की मदद से टेक्स्ट पढ़कर सुनाता है. वहीं (Not Boring) Camera आईफोन को रेट्रो स्टाइल कैमरे में बदलता है और Raylie हवाई यात्रा के लिए पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देता है. गेमिंग कैटेगरी में BALL x PIT, DAVE THE DIVER और Gambonanza शामिल हैं. iPad App of the Year के लिए Cosmos, Kiddopia और Mockup फाइनलिस्ट हैं. Cosmos मूड बोर्ड बनाने, Kiddopia बच्चों की पढ़ाई और Mockup वेबसाइट साथ ही ऐप डिजाइन करने में मदद करता है. वहीं iPad Game of the Year के लिए Aniimo, Arknights: Endfield और Where Winds Meet को चुना गया है.

11 कैटेगरी में चुने गए 45 फाइनलिस्ट

Apple के मुताबिक, हर साल उसकी App Store एडिटोरियल टीम इन फाइनलिस्ट का चुनाव करती है. इसमें उन ऐप्स और गेम्स को जगह दी जाती है, जिन्होंने टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी के मामले में खास काम किया हो. इस बार कुल 11 कैटेगरी बनाई गई हैं. डिवाइस और गेमिंग से जुड़ी कैटेगरी में तीन-तीन फाइनलिस्ट हैं, जबकि Cultural Impact कैटेगरी में छह ऐप्स और छह गेम्स को चुना गया है.

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Mac, Apple Watch और Vision Pro की कैटेगरी

Mac App of the Year में Paste, Things 3 और Ulysses शामिल हैं. गेमिंग कैटेगरी में Big Walk, Blue Prince और Crimson Desert को जगह मिली है. Apple Watch के लिए Bevel, Moonlitt और StressWatch फाइनलिस्ट हैं, जबकि Apple TV की लिस्ट में Case Solved: The London Files, Letterboxd और Pocket Casts शामिल हैं.

Apple Vision Pro के ऐप्स में Adobe Premiere, MLB और Museas को चुना गया है. वहीं इसके गेमिंग फाइनलिस्ट Cueva de las Manos, Ping Pong Club और Spatial Ops हैं. Apple Arcade Game of the Year के लिए Perchang World, PowerWash Simulator और Pusheen's Place को शॉर्टलिस्ट किया गया है.

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