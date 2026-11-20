बॉलीवुड में कई ऐसी कॉमेडी फिल्में बनी हैं, जिन्हें देखकर आज भी हंसी रोक पाना मुश्किल हो जाता है. इन फिल्मों की मजेदार कहानी, शानदार डायलॉग्स और कलाकारों की कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब एंटरटेन करती है.

अगर आप भी इस वीकेंड बोरियत से दूर कुछ देर हंसना चाहते हैं, तो बॉलीवुड की ये 8 सदाबहार कॉमेडी फिल्में आपके लिए बेस्ट हैं. इन्हें आप परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर भी एंजॉय कर सकते हैं.

'हेरा फेरी'

प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी यह कॉमेडी फिल्म साल 2000 में रिलीज हुई थी.

जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल और तब्बू नजर आए थे.

इसकी कहानी तीन परेशान लोगों की है, जिनकी जिंदगी एक किडनैपिंग की फिरौती वाले फोन कॉल के बाद पूरी तरह बदल जाती है.

इस फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

'मुन्ना भाई एमबीबीएस'



राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' कॉमेडी-ड्रामा फिल्म साल 2003 में रिलीज हुई थी.

फिल्में संजय दत्त, अरशद वारसी, बोमन ईरानी, ग्रेसी सिंह और सुनील दत्त अहम किरदारों में हैं.

इसकी कहानी मुन्ना नाम के एक गैंगस्टर की है, जो अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेता है.

इसे जी5 पर देख सकते हैं.

'हंगामा'



प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी ये कॉमेडी फिल्म साल 2003 में रिलीज हुई थी.

जिसमें अक्षय खन्ना, आफताब शिवदासानी, रिमी सेन और परेश रावल नजर आए थे.

फिल्म की कहानी गलतफहमियों और उलझनों से भरी है, जहां एक लड़की को लेकर दो लड़कों के बीच गलतफहमी पैदा हो जाती है.

इसे जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं.

'हलचल'

साल 2004 में रिलीज हुई ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म प्रियदर्शन ने डायरेक्ट की थी.

जिसमें अक्षय खन्ना, करीना कपूर, सुनील शेट्टी, परेश रावल और अरशद वारसी अहम भूमिकाओं में हैं.

कहानी दो दुश्मन परिवारों के बीच की है, जहां एक लड़का और लड़की बदला लेने के लिए प्यार का नाटक करते हैं.

इसे अमेजन प्राइम वीडियो और जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं.

'फिर हेरा फेरी'

नीरज वोरा के निर्देशन में बनी ये कॉमेडी फिल्म साल 2006 में रिलीज हुई थी.

फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, बिपाशा बसु, और राजपाल यादव नजर आए थे.

इसकी कहानी राजू, श्याम और बाबूराव की है, जो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपना पैसा डबल करने का प्लान बनाते हैं.

इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

'भूल भुलैया'

प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी ये हॉरर-कॉमेडी फिल्म साल 2007 में रिलीज हुई थी.

अक्षय कुमार, विद्या बालन, अमीषा पटेल, शाइनी आहूजा और परेश रावल नजर आए थे.

इसकी कहानी एक ऐसे परिवार की है, जो अपने पुश्तैनी महल में रहने आता है, लेकिन वहां होने वाली रहस्यमयी घटनाएं सभी को डराने लगती हैं.

फिल्म को नेटफ्लिक्स और जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं.

'वेलकम'

2007 में आई फिल्म वेलकम को अनीस बज्मी ने डायरेक्ट किया था.

फिल्म में अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, अनिल कपूर, नाना पाटेकर और परेश रावल अहम किरदारों में हैं.

कहानी राजीव नाम के एक लड़के की है, जिसे संजना से प्यार हो जाता है, लेकिन उससे शादी करने के लिए उसे संजना के गैंगस्टर भाइयों उदय और मजनू को मनाना पड़ता है.

इसे अमेजन प्राइम वीडियो और अमेजन एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं.

'धमाल'