मोबाइल में रखें ये ऐप, ट्रैफिक पुलिस नहीं काट पाएगी आपका चलान, जानिए सब कुछ

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीमोबाइल में रखें ये ऐप, ट्रैफिक पुलिस नहीं काट पाएगी आपका चलान, जानिए सब कुछ

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 19 Oct 2025 02:52 PM (IST)
आज के डिजिटल दौर में जब हर चीज़ मोबाइल से हो जाती है तो ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) जैसे दस्तावेज़ों को साथ लेकर चलना कई बार मुश्किल लगता है. कई लोग इनकी फोटो खींचकर फोन में रख लेते हैं लेकिन ट्रैफिक पुलिस ऐसे स्क्रीनशॉट या फोटो को मान्यता नहीं देती. ऐसे में काम आता है भारत सरकार का mParivahan ऐप जो आपके असली दस्तावेज़ों का आधिकारिक डिजिटल रूप तैयार करता है. इस ऐप में सेव किए गए DL और RC को पुलिस पूरी तरह वैध मानती है.

mParivahan ऐप को आप अपने स्मार्टफोन के Google Play Store या Apple App Store से मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको इसमें एक अकाउंट बनाना होगा. साइन-अप प्रक्रिया के दौरान ऐप आपसे राज्य, मोबाइल नंबर, नाम और एक mPIN जैसी बेसिक जानकारी मांगेगा. जानकारी भरने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा जिसे दर्ज करते ही आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा.
अकाउंट बनने के बाद आप इस ऐप में अपनी गाड़ी की RC और ड्राइविंग लाइसेंस डिजिटल रूप में जोड़ सकते हैं. इसके लिए ऐप में My Virtual RC और My Virtual DL जैसे दो विकल्प मिलते हैं. RC जोड़ने के लिए My Virtual RC पर टैप करें और अपने वाहन का नंबर, इंजन नंबर और चेसिस नंबर भरें. वेरिफिकेशन के बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा जिसे दर्ज करते ही आपकी RC ऐप में जुड़ जाएगी. RC के साथ एक यूनिक QR कोड भी दिखेगा जिसे ट्रैफिक पुलिस स्कैन करके तुरंत आपकी जानकारी जांच सकती है.
इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस जोड़ने के लिए My Virtual DL पर जाएं और वहां अपना DL नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें. इसके बाद एक OTP प्राप्त होगा, जिसे वेरिफाई करने पर आपका डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस ऐप में सुरक्षित रूप से दिखने लगेगा.
इस तरह आप अपने सभी वाहन से जुड़े दस्तावेज़ फोन में सुरक्षित रख सकते हैं. इससे न सिर्फ कागज़ रखने की झंझट खत्म होती है बल्कि ट्रैफिक चेकिंग के समय अगर आपसे RC या DL मांगा जाए तो आप मोबाइल ऐप में दिखाकर चालान से भी बच सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि mParivahan ऐप को भारत सरकार द्वारा प्रमाणित किया गया है इसलिए पुलिस और ट्रैफिक अधिकारी इसे वैध मानते हैं.
अगर आप चाहते हैं कि कभी दस्तावेज़ भूलने या गुम जाने की वजह से आपका चालान न कटे तो आज ही mParivahan ऐप डाउनलोड करें और अपने DL व RC को डिजिटल रूप में सेव कर लें. अब न तो पर्स में कागज़ रखने की जरूरत न ही चालान का डर बस फोन में एक ऐप और सब कुछ आसान.
Published at : 19 Oct 2025 02:51 PM (IST)
