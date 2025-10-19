मोबाइल में रखें ये ऐप, ट्रैफिक पुलिस नहीं काट पाएगी आपका चलान, जानिए सब कुछ

अकाउंट बनने के बाद आप इस ऐप में अपनी गाड़ी की RC और ड्राइविंग लाइसेंस डिजिटल रूप में जोड़ सकते हैं. इसके लिए ऐप में My Virtual RC और My Virtual DL जैसे दो विकल्प मिलते हैं. RC जोड़ने के लिए My Virtual RC पर टैप करें और अपने वाहन का नंबर, इंजन नंबर और चेसिस नंबर भरें. वेरिफिकेशन के बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा जिसे दर्ज करते ही आपकी RC ऐप में जुड़ जाएगी. RC के साथ एक यूनिक QR कोड भी दिखेगा जिसे ट्रैफिक पुलिस स्कैन करके तुरंत आपकी जानकारी जांच सकती है.