एक्सप्लोरर
मोबाइल में रखें ये ऐप, ट्रैफिक पुलिस नहीं काट पाएगी आपका चलान, जानिए सब कुछ
mParivahan App: आज के डिजिटल दौर में जब हर चीज़ मोबाइल से हो जाती है तो ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) जैसे दस्तावेज़ों को साथ लेकर चलना कई बार मुश्किल लगता है.
आज के डिजिटल दौर में जब हर चीज़ मोबाइल से हो जाती है तो ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) जैसे दस्तावेज़ों को साथ लेकर चलना कई बार मुश्किल लगता है. कई लोग इनकी फोटो खींचकर फोन में रख लेते हैं लेकिन ट्रैफिक पुलिस ऐसे स्क्रीनशॉट या फोटो को मान्यता नहीं देती. ऐसे में काम आता है भारत सरकार का mParivahan ऐप जो आपके असली दस्तावेज़ों का आधिकारिक डिजिटल रूप तैयार करता है. इस ऐप में सेव किए गए DL और RC को पुलिस पूरी तरह वैध मानती है.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 19 Oct 2025 02:51 PM (IST)
Tags :Mparivahan App TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
5 Photos
दिवाली पर WhatsApp ने दिया खास तोहफा, लॉन्च किए रंगीन एनिमेटेड स्टिकर्स, अब ऐसे भेजें बधाई संदेश
टेक्नोलॉजी
5 Photos
दिवाली पर अगर भेजे ये 5 मैसेज तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा, संभलकर इस्तेमाल करें Whatsapp
टेक्नोलॉजी
6 Photos
इस कंपनी ने पूरी दुनिया में बेच डाले सबसे ज्यादा फोन, एप्पल भी रह गई पीछे, रिपोर्ट में हुआ खुलासा
टेक्नोलॉजी
6 Photos
अब बिना चार्जर के भी फुल चार्ज होगा फोन! जानिए 5 जबरदस्त ट्रिक्स जो बैटरी को कर देंगी 100%
टेक्नोलॉजी
5 Photos
UPI यूज़र्स सावधान! इन नंबरों से आया एक झटके में खाली कर देगा आपका अकाउंट बैलेंस, जानिए कैसे रहें सुरक्षित
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
बिहार
पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
विश्व
'अल्लाह कसम PAK आर्मी को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को चेतावनी
स्पोर्ट्स
38 साल के लियोनेस मेसी का जादू आज भी कायम, हैट्रिक लगाकर जीता MLS 2025 का गोल्डन बूट
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
दिवाली पर WhatsApp ने दिया खास तोहफा, लॉन्च किए रंगीन एनिमेटेड स्टिकर्स, अब ऐसे भेजें बधाई संदेश
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion