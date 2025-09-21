सिर्फ डेटा डिलीट करना ही काफी नहीं! पुराना फोन बेचने से पहले करें ये 5 सीक्रेट काम, वरना चुरा ली जाएगी आपकी पूरी जानकारी

फोन बेचने से पहले सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी जरूरी फाइलें और फोटो का बैकअप बना लें. इसके बाद क्लाउड स्टोरेज और रिसाइकल बिन भी चेक कर लें ताकि कोई जरूरी डॉक्यूमेंट छूट न जाए. बैकअप पूरा होने के बाद फोन से जुड़े अपने गूगल अकाउंट या किसी भी अन्य अकाउंट को लॉगआउट कर दें. इससे आपकी जानकारी डिवाइस से लिंक नहीं रहेगी और नए मालिक को भी फोन चलाने में परेशानी नहीं होगी.