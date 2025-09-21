सिर्फ डेटा डिलीट करना ही काफी नहीं! पुराना फोन बेचने से पहले करें ये 5 सीक्रेट काम, वरना चुरा ली जाएगी आपकी पूरी जानकारी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पुराना स्मार्टफोन बेचने या किसी और को देने से पहले सबसे बड़ी चिंता निजी डेटा की सुरक्षा होती है. अक्सर लोग जल्दबाजी में फोन को बेच तो देते हैं लेकिन सही तरीके से डेटा हटाना भूल जाते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 21 Sep 2025 10:19 AM (IST)
पुराना स्मार्टफोन बेचने या किसी और को देने से पहले सबसे बड़ी चिंता निजी डेटा की सुरक्षा होती है. अक्सर लोग जल्दबाजी में फोन को बेच तो देते हैं लेकिन सही तरीके से डेटा हटाना भूल जाते हैं. आपके पुराने डिवाइस में बैंकिंग डिटेल्स, ईमेल आईडी, पासवर्ड, चैट हिस्ट्री और फोटो जैसी संवेदनशील जानकारी सेव रहती है. यदि यह जानकारी किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग जाए तो पहचान की चोरी से लेकर आर्थिक नुकसान तक हो सकता है.

बहुत से लोग मानते हैं कि फोन से फाइलें डिलीट करने या फैक्ट्री रीसेट करने से सारा डेटा मिट जाता है लेकिन हकीकत इससे अलग है. कई बार डिलीट किया गया डेटा स्पेशल रिकवरी सॉफ्टवेयर की मदद से वापस पाया जा सकता है. इसलिए सिर्फ रीसेट करना काफी नहीं है, डेटा को पूरी तरह मिटाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाना जरूरी होता है.
फोन बेचने से पहले सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी जरूरी फाइलें और फोटो का बैकअप बना लें. इसके बाद क्लाउड स्टोरेज और रिसाइकल बिन भी चेक कर लें ताकि कोई जरूरी डॉक्यूमेंट छूट न जाए. बैकअप पूरा होने के बाद फोन से जुड़े अपने गूगल अकाउंट या किसी भी अन्य अकाउंट को लॉगआउट कर दें. इससे आपकी जानकारी डिवाइस से लिंक नहीं रहेगी और नए मालिक को भी फोन चलाने में परेशानी नहीं होगी.
अगर आपका फोन एंड्रॉयड लॉलीपॉप (5.0) या उसके बाद का वर्जन है तो उसमें फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन (FRP) फीचर मौजूद होगा. इसे हटाना जरूरी है क्योंकि इसके बिना नया यूजर डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा.
फैक्ट्री रीसेट करने से पहले एक और जरूरी ट्रिक अपनानी चाहिए. फोन को डमी या जंक डेटा से भर दें, जैसे बड़ी साइज की वीडियो, गाने या फिल्में. जब आप इसके बाद रीसेट करेंगे तो नया डाटा पुरानी फाइलों पर ओवरराइट हो जाएगा. इसका फायदा यह होगा कि अगर कोई डेटा रिकवर करने की कोशिश भी करे तो उसे केवल बेकार फाइलें ही मिलेंगी, आपकी निजी जानकारी नहीं.
रीसेट करने का तरीका अलग-अलग कंपनियों के फोन में थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन ज्यादातर डिवाइस में सेटिंग्स से जाकर इसे आसानी से किया जा सकता है. रीसेट करने के बाद गूगल अकाउंट से जुड़े डिवाइस की सूची से पुराने फोन को हटाना न भूलें. यह स्टेप फोन को पूरी तरह सुरक्षित बनाता है.
पुराना फोन बेचने से पहले केवल डेटा डिलीट करना पर्याप्त नहीं है. बैकअप लेना, अकाउंट्स हटाना, FRP डिसेबल करना, डमी डेटा डालकर रीसेट करना और अंत में अकाउंट से डिवाइस को हटाना ये सारे कदम आपके निजी डेटा को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी हैं. तभी आप निश्चिंत होकर अपना फोन बेच सकते हैं और डेटा चोरी की चिंता से बच सकते हैं.
Published at : 21 Sep 2025 10:19 AM (IST)
