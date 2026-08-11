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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबंद हो गई Google Drive की ये सर्विस! तुरंत करें ये काम नहीं तो उड़ जाएगा डेटा

बंद हो गई Google Drive की ये सर्विस! तुरंत करें ये काम नहीं तो उड़ जाएगा डेटा

Google Drive: अभी तक Google Drive for desktop में कंप्यूटर के किसी फोल्डर को चुनकर उसकी फोटो और वीडियो को सीधे Google Photos में बैकअप करने की सुविधा यूजर्स को मिलती थी.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 11 Aug 2026 03:18 PM (IST)
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  • मौजूदा फोटो सुरक्षित हैं; नए बैकअप के लिए मैनुअल तरीका अपनाएं।

Google Drive: डिजिटल दुनिया में लोग अब ज्यादातर फाइल्स ऑनलाइन सेव करके रखते हैं. इसमें गूगल ड्राइव एक अहम भूमिका निभाता है. जी हां, दरअसल, ज्यादातर लोग फोटोज से लेकर वीडियो का बैकअप Google Photos में रखने के लिए Google Drive की डेस्कटॉप ऐप का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अब ऐसे यूजर्स के लिए एक बुरी खबर है. दरअसल, गूगल Google Drive for desktop के जरिए Google Photos में फोटो और वीडियो का ऑटोमैटिक बैकअप बंद कर दिया है.

आपको बता दें कि इस बदलाव के बाद आपने जिन भी फोल्डर्स को Google Drive के जरिए Google Photos बैकअप के लिए चुना हुआ है, उनमें आने वाली नई फोटो और वीडियो अपने आप Google Photos में अपलोड नहीं होंगी.

क्या हो रहा बदलाव

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अभी तक Google Drive for desktop में कंप्यूटर के किसी फोल्डर को चुनकर उसकी फोटो और वीडियो को सीधे Google Photos में बैकअप करने की सुविधा यूजर्स को मिलती थी. इस फीचर के जरिए यूजर्स को बार-बार फोटो और वीडियो को अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. लेकिन अब कंपनी ने इस फीचर को बंद कर दिया है. इसका मतलब साफ है कि अब फोल्डर से अपने आप फोटोज और वीडियो गूगल फोटोज में अपलोड नहीं होंगी.


बंद हो गई Google Drive की ये सर्विस! तुरंत करें ये काम नहीं तो उड़ जाएगा डेटा

हालांकि, आपको बता दें कि गूगल ड्राइव या गूगल फोटोज नहीं बंद हो रहा है. ये दोनों जैसे पहले काम करते थे वैसे ही अभी भी काम करते रहेंगे. बस कंपनी ने एक खास फीचर में बदलाव किया है जो ड्राइव के जरिए कंप्यूटर की फोटो को गूगल फोटोज में बैकअप करके सेव करता था.

फोन से Google Photos बैकअप पर कोई असर नहीं

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप केवल स्मार्टफोन से Google Photos में फोटो और वीडियो का बैकअप लेते हैं तो इस बदलाव से आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. बता दें कि Google Photos ऐप के जरिए फोन की फोटो का नॉर्मल बैकअप जारी रहेगा. ये बदलाव खास तौर पर उन लोगों के लिए जरूरी है जो कंप्यूटर के फोल्डर से Google Photos में फोटो और वीडियो का बैकअप लेने के लिए Google Drive for desktop पर निर्भर थे.

Google Photos में ऐसे जारी रखें फोटो बैकअप

Google ने कंप्यूटर की फोटो को Google Photos में बैकअप करने के लिए नए तरीके अपनाने को कहा है. अगर आप किसी खास कंप्यूटर फोल्डर की फोटो और वीडियो को लगातार Google Photos में बैकअप करना चाहते हैं तो Google Photos में जाकर + ऑप्शन चुन सकते हैं. इसके बाद Back up folders का ऑप्शन चुनकर उस फोल्डर को सेलेक्ट किया जा सकता है जिसकी फोटो और वीडियो का बैकअप लेना है.

इसके अलावा अगर आपकी फोटो पहले से Google Drive में मौजूद हैं तो उन्हें Google Photos में इंपोर्ट भी किया जा सकता है. इससे Drive में रखी मौजूदा फोटो को Google Photos की लाइब्रेरी में लाने का ऑप्शन मिल जाता है.

पहले से सेव फोटो और वीडियो का क्या होगा

आपको बता दें कि इस बदलाव के बाद लोगों में ये चिंता है कि अब वहां पहले से जो फोटोज और वीडियोज सेव हैं उनका क्या होगा. Google के मुताबिक, इस बदलाव से Google Photos में पहले से बैकअप की जा चुकी फोटो और वीडियो डिलीट नहीं होंगी. जो भी डेटा वहां पर मौजूद है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा. हालांकि, अगर आप आगे भी कंप्यूटर से फोटो का बैकअप लेना चाहते हैं तो आपको अपनी बैकअप सेटिंग में बदलाव करना पड़ेगा.


बंद हो गई Google Drive की ये सर्विस! तुरंत करें ये काम नहीं तो उड़ जाएगा डेटा

किन यूजर्स को तुरंत ध्यान देना चाहिए

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बदलाव से सबसे ज्यादा असर ऐसे यूजर्स पर पड़ेगा जो कैमरे से फोटो कंप्यूटर में ट्रांसफर करते हैं. पुराने फोटो कलेक्शन रखने वाले लोग, स्कैन की गई फोटोज या डॉक्यूमेंट्स का बैकअप लेने वाले यूजर्स और कंप्यूटर फोल्डर को Google Photos से सिंक करने वालों को अपनी सेटिंग में अब बदलाव करना पड़ेगा.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 11 Aug 2026 03:18 PM (IST)
Tags :
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