फोन बार-बार हैंग हो रहा है? ये 5 आसान ट्रिक्स अपनाते ही मिनटों में हो जाएगा सुपरफास्ट

समय के साथ फोन में बेकार फाइलें, पुराने डेटा और बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स जमा होते रहते हैं. जब बहुत सारे ऐप एक साथ चलते हैं तो वे RAM और प्रोसेसर पर दबाव डालते हैं जिससे फोन की स्पीड कम हो जाती है.