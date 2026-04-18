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फोन बार-बार हैंग हो रहा है? ये 5 आसान ट्रिक्स अपनाते ही मिनटों में हो जाएगा सुपरफास्ट

Smartphone Tips: समय के साथ फोन में बेकार फाइलें, पुराने डेटा और बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स जमा होते रहते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 18 Apr 2026 06:15 PM (IST)
Smartphone Tips: समय के साथ फोन में बेकार फाइलें, पुराने डेटा और बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स जमा होते रहते हैं.

आज के समय में स्मार्टफोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. सुबह अलार्म से लेकर रात तक मैसेजिंग, सोशल मीडिया और नेविगेशन हर काम इसी पर निर्भर है. लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद कई लोगों को एक आम परेशानी का सामना करना पड़ता है और वह है फोन का धीमा हो जाना या बार-बार हैंग करना.

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ऐसी स्थिति में ऐप्स देर से खुलते हैं स्क्रीन फ्रीज हो जाती है और काम करने में काफी झुंझलाहट होती है. विशेषज्ञों के अनुसार, यह समस्या किसी एक कारण से नहीं बल्कि कई छोटी-छोटी वजहों के मिलकर असर डालने से होती है.
ऐसी स्थिति में ऐप्स देर से खुलते हैं स्क्रीन फ्रीज हो जाती है और काम करने में काफी झुंझलाहट होती है. विशेषज्ञों के अनुसार, यह समस्या किसी एक कारण से नहीं बल्कि कई छोटी-छोटी वजहों के मिलकर असर डालने से होती है.
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समय के साथ फोन में बेकार फाइलें, पुराने डेटा और बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स जमा होते रहते हैं. जब बहुत सारे ऐप एक साथ चलते हैं तो वे RAM और प्रोसेसर पर दबाव डालते हैं जिससे फोन की स्पीड कम हो जाती है.
समय के साथ फोन में बेकार फाइलें, पुराने डेटा और बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स जमा होते रहते हैं. जब बहुत सारे ऐप एक साथ चलते हैं तो वे RAM और प्रोसेसर पर दबाव डालते हैं जिससे फोन की स्पीड कम हो जाती है.
Published at : 18 Apr 2026 06:15 PM (IST)
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