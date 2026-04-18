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फोन बार-बार हैंग हो रहा है? ये 5 आसान ट्रिक्स अपनाते ही मिनटों में हो जाएगा सुपरफास्ट
Smartphone Tips: समय के साथ फोन में बेकार फाइलें, पुराने डेटा और बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स जमा होते रहते हैं.
आज के समय में स्मार्टफोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. सुबह अलार्म से लेकर रात तक मैसेजिंग, सोशल मीडिया और नेविगेशन हर काम इसी पर निर्भर है. लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद कई लोगों को एक आम परेशानी का सामना करना पड़ता है और वह है फोन का धीमा हो जाना या बार-बार हैंग करना.
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Published at : 18 Apr 2026 06:15 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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