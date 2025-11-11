क्या आने वाला है AI का युग? एक्सपर्ट्स बोले, वो दिन दूर नहीं जब इंसान और मशीन में फर्क करना मुश्किल होगा

जियोफ्री हिंटन जिन्हें AI का गॉडफादर कहा जाता है, ने कहा कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) यानी इंसानों जैसी सोच वाली मशीनें आने में 20 साल से भी कम वक्त लगेगा. उनका कहना था कि जब कंप्यूटर से बहस की जाएगी, तो वो इंसान को हरा देगा. हिंटन ने बताया कि 1984 में उन्होंने सिर्फ 100 उदाहरणों वाला छोटा मॉडल बनाया था लेकिन तब डेटा और कंप्यूटिंग की शक्ति सीमित थी. अब दोनों प्रचुर मात्रा में हैं इसलिए भविष्य बहुत करीब है.