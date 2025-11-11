एक्सप्लोरर
क्या आने वाला है AI का युग? एक्सपर्ट्स बोले, वो दिन दूर नहीं जब इंसान और मशीन में फर्क करना मुश्किल होगा
Artificial Intelligence: लंदन में आयोजित FT फ्यूचर ऑफ AI समिट में दुनिया के कुछ सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञ एक मंच पर जुटे.
लंदन में आयोजित FT फ्यूचर ऑफ AI समिट में दुनिया के कुछ सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञ एक मंच पर जुटे. चर्चा का सबसे बड़ा सवाल था क्या मशीनें कभी इंसानों जितनी होशियार हो पाएंगी? इस सवाल पर किसी का जवाब एक जैसा नहीं था. कोई मानता है कि आने वाले 20 सालों में ऐसा संभव होगा तो कोई कहता है कि बस 5 साल में मशीनें इंसानों जैसी सोचने लगेंगी.
Published at : 11 Nov 2025 03:27 PM (IST)
टेक्नोलॉजी
