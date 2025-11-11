हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीक्या आने वाला है AI का युग? एक्सपर्ट्स बोले, वो दिन दूर नहीं जब इंसान और मशीन में फर्क करना मुश्किल होगा

क्या आने वाला है AI का युग? एक्सपर्ट्स बोले, वो दिन दूर नहीं जब इंसान और मशीन में फर्क करना मुश्किल होगा

Artificial Intelligence: लंदन में आयोजित FT फ्यूचर ऑफ AI समिट में दुनिया के कुछ सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञ एक मंच पर जुटे.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 11 Nov 2025 03:29 PM (IST)
Artificial Intelligence: लंदन में आयोजित FT फ्यूचर ऑफ AI समिट में दुनिया के कुछ सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञ एक मंच पर जुटे.

लंदन में आयोजित FT फ्यूचर ऑफ AI समिट में दुनिया के कुछ सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञ एक मंच पर जुटे. चर्चा का सबसे बड़ा सवाल था क्या मशीनें कभी इंसानों जितनी होशियार हो पाएंगी? इस सवाल पर किसी का जवाब एक जैसा नहीं था. कोई मानता है कि आने वाले 20 सालों में ऐसा संभव होगा तो कोई कहता है कि बस 5 साल में मशीनें इंसानों जैसी सोचने लगेंगी.

1/7
वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये सवाल ही गलत है क्योंकि इंसान और मशीन की सोच को बराबर नहीं तौला जा सकता. इस बहस में जियोफ्री हिंटन, यान लेकुन, फेई-फेई ली, जेन्सन हुआंग, योशुआ बेंजियो और बिल डैली जैसे नामी AI वैज्ञानिक शामिल थे जो 2025 के क्वीन एलिजाबेथ इंजीनियरिंग अवॉर्ड के विजेता भी हैं.
वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये सवाल ही गलत है क्योंकि इंसान और मशीन की सोच को बराबर नहीं तौला जा सकता. इस बहस में जियोफ्री हिंटन, यान लेकुन, फेई-फेई ली, जेन्सन हुआंग, योशुआ बेंजियो और बिल डैली जैसे नामी AI वैज्ञानिक शामिल थे जो 2025 के क्वीन एलिजाबेथ इंजीनियरिंग अवॉर्ड के विजेता भी हैं.
2/7
जियोफ्री हिंटन जिन्हें AI का गॉडफादर कहा जाता है, ने कहा कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) यानी इंसानों जैसी सोच वाली मशीनें आने में 20 साल से भी कम वक्त लगेगा. उनका कहना था कि जब कंप्यूटर से बहस की जाएगी, तो वो इंसान को हरा देगा. हिंटन ने बताया कि 1984 में उन्होंने सिर्फ 100 उदाहरणों वाला छोटा मॉडल बनाया था लेकिन तब डेटा और कंप्यूटिंग की शक्ति सीमित थी. अब दोनों प्रचुर मात्रा में हैं इसलिए भविष्य बहुत करीब है.
जियोफ्री हिंटन जिन्हें AI का गॉडफादर कहा जाता है, ने कहा कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) यानी इंसानों जैसी सोच वाली मशीनें आने में 20 साल से भी कम वक्त लगेगा. उनका कहना था कि जब कंप्यूटर से बहस की जाएगी, तो वो इंसान को हरा देगा. हिंटन ने बताया कि 1984 में उन्होंने सिर्फ 100 उदाहरणों वाला छोटा मॉडल बनाया था लेकिन तब डेटा और कंप्यूटिंग की शक्ति सीमित थी. अब दोनों प्रचुर मात्रा में हैं इसलिए भविष्य बहुत करीब है.
3/7
दूसरी ओर, योशुआ बेंजियो का मानना है कि AI की क्षमता पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ी है और अगर यही रफ्तार जारी रही तो अगले पांच सालों में मशीनें इंसानी कर्मचारियों जितना काम करने लगेंगी. हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी कि भविष्य को लेकर बहुत निश्चित बातें करना जोखिम भरा है क्योंकि टेक्नोलॉजी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता.
दूसरी ओर, योशुआ बेंजियो का मानना है कि AI की क्षमता पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ी है और अगर यही रफ्तार जारी रही तो अगले पांच सालों में मशीनें इंसानी कर्मचारियों जितना काम करने लगेंगी. हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी कि भविष्य को लेकर बहुत निश्चित बातें करना जोखिम भरा है क्योंकि टेक्नोलॉजी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता.
4/7
यान लेकुन, जो Meta के प्रमुख AI वैज्ञानिक हैं, ने थोड़ा अलग दृष्टिकोण रखा. उन्होंने कहा कि AI का विकास किसी एक झटके में नहीं, बल्कि धीरे-धीरे होगा. अगले 5 से 10 साल में नए तरीके और मॉडल सामने आएंगे लेकिन इंसानी स्तर की समझ पाने में अभी लंबा समय लगेगा. उनके मुताबिक, अभी तो AI बिल्ली जितना भी समझदार नहीं है.
यान लेकुन, जो Meta के प्रमुख AI वैज्ञानिक हैं, ने थोड़ा अलग दृष्टिकोण रखा. उन्होंने कहा कि AI का विकास किसी एक झटके में नहीं, बल्कि धीरे-धीरे होगा. अगले 5 से 10 साल में नए तरीके और मॉडल सामने आएंगे लेकिन इंसानी स्तर की समझ पाने में अभी लंबा समय लगेगा. उनके मुताबिक, अभी तो AI बिल्ली जितना भी समझदार नहीं है.
5/7
वहीं, फेई-फेई ली ने साफ कहा कि इंसानी दिमाग और AI का मकसद अलग-अलग है. कुछ कामों में जैसे वस्तुओं की पहचान या भाषाओं के अनुवाद में AI इंसान से आगे है लेकिन जब बात अनुभव और संवेदना की आती है तो मशीनें पीछे रह जाती हैं. इंसान दुनिया को महसूस करता है जबकि AI सिर्फ प्रोसेस करता है.
वहीं, फेई-फेई ली ने साफ कहा कि इंसानी दिमाग और AI का मकसद अलग-अलग है. कुछ कामों में जैसे वस्तुओं की पहचान या भाषाओं के अनुवाद में AI इंसान से आगे है लेकिन जब बात अनुभव और संवेदना की आती है तो मशीनें पीछे रह जाती हैं. इंसान दुनिया को महसूस करता है जबकि AI सिर्फ प्रोसेस करता है.
6/7
चर्चा के दौरान यह सवाल भी उठा कि कहीं AI का ये उभार सिर्फ एक बुलबुला तो नहीं? इस पर जेन्सन हुआंग ने कहा कि जैसे डॉटकॉम युग में इंटरनेट की बुनियाद तैयार हुई थी, वैसे ही आज AI की नींव रखी जा रही है.
चर्चा के दौरान यह सवाल भी उठा कि कहीं AI का ये उभार सिर्फ एक बुलबुला तो नहीं? इस पर जेन्सन हुआंग ने कहा कि जैसे डॉटकॉम युग में इंटरनेट की बुनियाद तैयार हुई थी, वैसे ही आज AI की नींव रखी जा रही है.
7/7
उनका कहना था कि अब हर GPU का इस्तेमाल हो रहा है और यह टेक्नोलॉजी वास्तविक काम कर रही है. हालांकि, लेकुन का मत था कि सिर्फ LLM (लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स) से इंसानी बुद्धि नहीं आएगी असली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत अभी बाकी है.
उनका कहना था कि अब हर GPU का इस्तेमाल हो रहा है और यह टेक्नोलॉजी वास्तविक काम कर रही है. हालांकि, लेकुन का मत था कि सिर्फ LLM (लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स) से इंसानी बुद्धि नहीं आएगी असली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत अभी बाकी है.
Published at : 11 Nov 2025 03:27 PM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, डॉक्टर उमर चला रहा था धमाके वाली कार, टारगेट कुछ और था?
दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, डॉक्टर उमर चला रहा था धमाके वाली कार, टारगेट कुछ और था?
साउथ सिनेमा
Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- हिंदी या कन्नड़? किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
स्पोर्ट्स
भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने खरीदी ब्रांड न्यू Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?
भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने खरीदी ब्रांड न्यू Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: Amit Shah की अध्यक्षता में हुई हाइलेवल बैठक । Breaking News
Delhi Red Fort Blast: 3 बजे अमित शाह की जांच एजेंसियों के अधिकारियों के साथ होगी बड़ी बैठक
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके की जांच पहुंची Lucknow, आतंकी कनेक्शन को लेकर छापेमारी
Delhi Red Fort Blast: चहल-पहल के बीच जब अचानक हुआ धमाका, सामने आया ताजा वीडियो | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके को लेकर गृह मंत्री आवास पर बड़ी बैठक हुई खत्म | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, डॉक्टर उमर चला रहा था धमाके वाली कार, टारगेट कुछ और था?
दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, डॉक्टर उमर चला रहा था धमाके वाली कार, टारगेट कुछ और था?
साउथ सिनेमा
Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- हिंदी या कन्नड़? किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
स्पोर्ट्स
भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने खरीदी ब्रांड न्यू Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?
भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने खरीदी ब्रांड न्यू Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?
शिक्षा
यूपी में  44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें OTR और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
यूपी में  44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें OTR और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
हेल्थ
Heart Attack: घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम
घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Embed widget