हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीFast Charging है खतरनाक? जानिए आपके स्मार्टफोन पर क्या होता है असर

Fast Charging है खतरनाक? जानिए आपके स्मार्टफोन पर क्या होता है असर

Fast Charging: आजकल स्मार्टफोन कंपनियाँ बैटरी चार्जिंग को लेकर नए-नए दावे करती हैं. कोई कंपनी कहती है कि उसका फोन 15 मिनट में 50% चार्ज हो जाएगा तो कोई ब्रांड 30 मिनट में फुल चार्ज का वादा करता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 05 Oct 2025 09:29 AM (IST)
Fast Charging: आजकल स्मार्टफोन कंपनियाँ बैटरी चार्जिंग को लेकर नए-नए दावे करती हैं. कोई कंपनी कहती है कि उसका फोन 15 मिनट में 50% चार्ज हो जाएगा तो कोई ब्रांड 30 मिनट में फुल चार्ज का वादा करता है.

आजकल स्मार्टफोन कंपनियाँ बैटरी चार्जिंग को लेकर नए-नए दावे करती हैं. कोई कंपनी कहती है कि उसका फोन 15 मिनट में 50% चार्ज हो जाएगा तो कोई ब्रांड 30 मिनट में फुल चार्ज का वादा करता है. इस तकनीक को ही फास्ट चार्जिंग कहा जाता है. तेज़ चार्जिंग से समय तो बचता है लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि कहीं यह तकनीक उनके स्मार्टफोन की बैटरी के लिए नुकसानदायक तो नहीं. आइए समझते हैं कि फास्ट चार्जिंग असल में कैसे काम करती है और इसका असर बैटरी की सेहत पर कितना पड़ता है.

1/6
फास्ट चार्जिंग का काम करने का तरीका सामान्य चार्जिंग से अलग होता है. साधारण चार्जर बैटरी को धीरे-धीरे पावर सप्लाई करता है जबकि फास्ट चार्जर हाई वोल्टेज और ज्यादा करंट बैटरी को भेजता है. इसका फायदा यह होता है कि कम समय में ज्यादा चार्ज बैटरी तक पहुंच जाता है. यही वजह है कि आप देखते हैं कि नया फोन 10-15 मिनट में आधे से ज्यादा चार्ज हो जाता है. लेकिन इस तेज़ी की एक कीमत भी होती है और वह है बैटरी के अंदर अतिरिक्त गर्मी का पैदा होना.
फास्ट चार्जिंग का काम करने का तरीका सामान्य चार्जिंग से अलग होता है. साधारण चार्जर बैटरी को धीरे-धीरे पावर सप्लाई करता है जबकि फास्ट चार्जर हाई वोल्टेज और ज्यादा करंट बैटरी को भेजता है. इसका फायदा यह होता है कि कम समय में ज्यादा चार्ज बैटरी तक पहुंच जाता है. यही वजह है कि आप देखते हैं कि नया फोन 10-15 मिनट में आधे से ज्यादा चार्ज हो जाता है. लेकिन इस तेज़ी की एक कीमत भी होती है और वह है बैटरी के अंदर अतिरिक्त गर्मी का पैदा होना.
2/6
बैटरी का सबसे बड़ा दुश्मन गर्मी होती है. जब बैटरी पर ज्यादा दबाव पड़ता है और वह लगातार ओवरहीट होती है तो उसकी लाइफ धीरे-धीरे कम होने लगती है. वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो हर लिथियम-आयन बैटरी की चार्जिंग-साइकिल होती है यानी कितनी बार वह चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती है. फास्ट चार्जिंग के कारण बैटरी ज्यादा गर्म होती है और यह चार्जिंग-साइकिल सामान्य से जल्दी पूरी हो जाती है. नतीजा यह निकलता है कि समय से पहले बैटरी की क्षमता घटने लगती है और फोन पहले जैसा बैकअप नहीं देता.
बैटरी का सबसे बड़ा दुश्मन गर्मी होती है. जब बैटरी पर ज्यादा दबाव पड़ता है और वह लगातार ओवरहीट होती है तो उसकी लाइफ धीरे-धीरे कम होने लगती है. वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो हर लिथियम-आयन बैटरी की चार्जिंग-साइकिल होती है यानी कितनी बार वह चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती है. फास्ट चार्जिंग के कारण बैटरी ज्यादा गर्म होती है और यह चार्जिंग-साइकिल सामान्य से जल्दी पूरी हो जाती है. नतीजा यह निकलता है कि समय से पहले बैटरी की क्षमता घटने लगती है और फोन पहले जैसा बैकअप नहीं देता.
3/6
हालांकि, यह कहना भी सही नहीं होगा कि फास्ट चार्जिंग पूरी तरह खतरनाक है. मोबाइल कंपनियां आजकल बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और थर्मल कंट्रोल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं ताकि बैटरी पर कम से कम दबाव पड़े. यही कारण है कि आधुनिक स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग के बावजूद बैटरी तुरंत खराब नहीं होती.
हालांकि, यह कहना भी सही नहीं होगा कि फास्ट चार्जिंग पूरी तरह खतरनाक है. मोबाइल कंपनियां आजकल बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और थर्मल कंट्रोल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं ताकि बैटरी पर कम से कम दबाव पड़े. यही कारण है कि आधुनिक स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग के बावजूद बैटरी तुरंत खराब नहीं होती.
4/6
लेकिन अगर आप रोज़ाना कई बार फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल करते हैं, फोन को चार्जिंग के दौरान ज्यादा गर्म होने देते हैं या हमेशा 0% से 100% तक फास्ट चार्ज करते हैं, तो बैटरी की उम्र निश्चित रूप से कम हो सकती है.
लेकिन अगर आप रोज़ाना कई बार फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल करते हैं, फोन को चार्जिंग के दौरान ज्यादा गर्म होने देते हैं या हमेशा 0% से 100% तक फास्ट चार्ज करते हैं, तो बैटरी की उम्र निश्चित रूप से कम हो सकती है.
5/6
विशेषज्ञ मानते हैं कि बैटरी की सेहत बनाए रखने के लिए कुछ सावधानियां जरूरी हैं. जैसे अगर आपके पास समय हो तो हमेशा नॉर्मल चार्जिंग का इस्तेमाल करें और फास्ट चार्जिंग केवल तब करें जब आपको जल्दी जरूरत हो. इसके अलावा, चार्जिंग के दौरान फोन का इस्तेमाल न करें और उसे ठंडी जगह पर रखें ताकि अतिरिक्त गर्मी पैदा न हो.
विशेषज्ञ मानते हैं कि बैटरी की सेहत बनाए रखने के लिए कुछ सावधानियां जरूरी हैं. जैसे अगर आपके पास समय हो तो हमेशा नॉर्मल चार्जिंग का इस्तेमाल करें और फास्ट चार्जिंग केवल तब करें जब आपको जल्दी जरूरत हो. इसके अलावा, चार्जिंग के दौरान फोन का इस्तेमाल न करें और उसे ठंडी जगह पर रखें ताकि अतिरिक्त गर्मी पैदा न हो.
6/6
आसान भाषा में समझाए तो फास्ट चार्जिंग सुविधा जरूर है लेकिन इसका अधिक उपयोग बैटरी की सेहत पर नकारात्मक असर डाल सकता है. स्मार्टफोन को लंबे समय तक अच्छे बैकअप के साथ चलाना है तो बैटरी को संतुलित तरीके से चार्ज करना ही सबसे बेहतर तरीका है.
आसान भाषा में समझाए तो फास्ट चार्जिंग सुविधा जरूर है लेकिन इसका अधिक उपयोग बैटरी की सेहत पर नकारात्मक असर डाल सकता है. स्मार्टफोन को लंबे समय तक अच्छे बैकअप के साथ चलाना है तो बैटरी को संतुलित तरीके से चार्ज करना ही सबसे बेहतर तरीका है.
Published at : 05 Oct 2025 09:28 AM (IST)
Tags :
Smartphone Fast Charging TECH NEWS HINDI

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Earthqauke: भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
बिहार
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
SSKTK BO Day 3: सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बनी जाह्नवी कपूर के करियर की 5th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, बनाए ये रिकॉर्ड
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बनी जाह्नवी कपूर के करियर की 5th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, बनाए ये रिकॉर्ड
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Earthqauke: भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
बिहार
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
SSKTK BO Day 3: सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बनी जाह्नवी कपूर के करियर की 5th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, बनाए ये रिकॉर्ड
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बनी जाह्नवी कपूर के करियर की 5th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, बनाए ये रिकॉर्ड
विश्व
'गाजा प्लान पर आगे बढ़े नेतन्याहू, जैसे ही हमास करेगा डन, वैसे ही...', इजरायल-हमास सीजफायर पर ट्रंप का बड़ा ऐलान
'गाजा प्लान पर आगे बढ़े नेतन्याहू, जैसे ही हमास करेगा डन, वैसे ही...', सीजफायर पर ट्रंप का बड़ा ऐलान
महाराष्ट्र
PM मोदी-CM फडणवीस का नाम लेकर उद्धव ठाकरे बोले, 'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता लेकिन...'
'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता', PM मोदी-CM फडणवीस पर बोले उद्धव ठाकरे
जनरल नॉलेज
भारत में ही छपते हैं नोट तो ज्यादा नोट छापकर अमीर क्यों नहीं हो जाती सरकार, कैसे काम करता है करेंसी सिस्टम?
भारत में ही छपते हैं नोट तो ज्यादा नोट छापकर अमीर क्यों नहीं हो जाती सरकार, कैसे काम करता है करेंसी सिस्टम?
ट्रेंडिंग
दिवाली के रुझान आने शुरू! दीदी ने की ऐसी सफाई कि यूजर्स बोले- ये तो गोपी बहू की भी मां
दिवाली के रुझान आने शुरू! दीदी ने की ऐसी सफाई कि यूजर्स बोले- ये तो गोपी बहू की भी मां
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget