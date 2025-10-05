Fast Charging है खतरनाक? जानिए आपके स्मार्टफोन पर क्या होता है असर

बैटरी का सबसे बड़ा दुश्मन गर्मी होती है. जब बैटरी पर ज्यादा दबाव पड़ता है और वह लगातार ओवरहीट होती है तो उसकी लाइफ धीरे-धीरे कम होने लगती है. वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो हर लिथियम-आयन बैटरी की चार्जिंग-साइकिल होती है यानी कितनी बार वह चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती है. फास्ट चार्जिंग के कारण बैटरी ज्यादा गर्म होती है और यह चार्जिंग-साइकिल सामान्य से जल्दी पूरी हो जाती है. नतीजा यह निकलता है कि समय से पहले बैटरी की क्षमता घटने लगती है और फोन पहले जैसा बैकअप नहीं देता.