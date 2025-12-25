हाथों में नोट लेकर यूं थिरकी नन्ही-सी लाडली, वीडियो देख यूजर्स बोले- बेटी की नजर उतार लो

आजकल सोशल मीडिया पर छोटे बच्चों के मजेदार और क्यूट वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं. इनमें से एक वीडियो खास तौर पर लोगों के दिलों को छू गया है. यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट @anjali____official56 पर शेयर किया गया है और देखते ही देखते यह वायरल हो गया. सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है. नन्ही बच्ची का प्यारा अंदाज, कॉन्फिडेंस, और हाथों में नोट लेकर थिरकना यूजर्स के दिल को बहुत भा रहा है. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर बच्चे मासूमियत और खुशी फैलाने वाले पल को लोगों के बीच चर्चा का विषय बना दिया है.

क्या है वायरल वीडियो में

वीडियो में एक नन्ही सी बच्ची दिखाई देती है, जो बेहद प्यारी और मासूम लग रही है. बच्ची ने सुंदर पटियाला सूट पहना हुआ है और हाथों में नोट लेकर ढोल की थाप पर मस्त होकर नाच रही है. उसकी मासूमियत और कॉन्फिडेंस लोगों का ध्यान खींच रहा है. नन्ही बच्ची का यह अंदाज इतना अट्रैक्टिव है कि इसे देखकर हर कोई खुश हो जाता है.

View this post on Instagram A post shared by Anjali Kumari (@anjali____official56)

सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स

सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोग मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि बेटी की नजर उतार लो, इस नन्ही बच्ची की क्यूटनेस इतनी ज्यादा है कि लोग उसकी मासूमियत की तारीफ कर रहे हैं. इसके साथ ही लोग अपनी पसंद और प्यार भरे कमेंट्स भी दे रहे हैं.

इस वीडियो में बच्ची सिर्फ नाच ही नहीं रही है, बल्कि अपने छोटे हाथों में नोट पकड़कर बेहद मासूम अंदाज में थिरक रही है. यही मासूमियत और खुशनुमा अंदाज इसे इतना वायरल बना देता है. लोग बार-बार इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और इसे देखकर खुश हो रहे हैं.

यह भी पढ़ें आप बस बच्चे गिनिए, बस ड्राइवर ने छत पर बैठाए मासूम फिर लापरवाही से दौड़ाई गाड़ी- वीडियो वायरल