रोडवेज बस का टिकट खरीदते ही हो जाता है 7.5 लाख का बीमा, क्या ये नियम जानते हैं आप?
UP Roadways Insurance Rule: रोडवेज बस का टिकट लेते ही यात्रियों को अपने आप साढ़े सात लाख रुपये तक का बीमा कवर मिल जाता है. पूरी यात्रा के दौरान लागू रहता है बीमा.
आज यूपी में लाखों लोग रोजाना सफर करते हैं और रोडवेज बसें उनकी जरूरत का अहम हिस्सा हैं. यूपी परिवहन निगम यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती यात्रा देने के लिए लगातार सुविधाएं बढ़ा रहा है. इसके बावजूद जानकारी की कमी के कारण कई लोग रोडवेज की बजाय प्राइवेट वाहनों से सफर करते हैं
Published at : 25 Dec 2025 10:21 AM (IST)
