रोडवेज बस का टिकट खरीदते ही हो जाता है 7.5 लाख का बीमा, क्या ये नियम जानते हैं आप?

यह कोई अलग फॉर्म या एक्सट्रा चार्ज से जुड़ी सुविधा नहीं है. जैसे ही टिकट बनता है. वैसे ही यात्री साढ़े सात लाख रुपये तक के बीमा दायरे में आ जाता है. जो सफर के दौरान लागू रहता है. परिवहन निगम के अनुसार किसी भी दुर्घटना की स्थिति में इस बीमा योजना का लाभ सीधे यात्री या उनके परिवार को दिया जाता है.