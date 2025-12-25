रोडवेज बस का टिकट खरीदते ही हो जाता है 7.5 लाख का बीमा, क्या ये नियम जानते हैं आप?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीरोडवेज बस का टिकट खरीदते ही हो जाता है 7.5 लाख का बीमा, क्या ये नियम जानते हैं आप?

UP Roadways Insurance Rule: रोडवेज बस का टिकट लेते ही यात्रियों को अपने आप साढ़े सात लाख रुपये तक का बीमा कवर मिल जाता है. पूरी यात्रा के दौरान लागू रहता है बीमा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 25 Dec 2025 10:21 AM (IST)
आज यूपी में लाखों लोग रोजाना सफर करते हैं और रोडवेज बसें उनकी जरूरत का अहम हिस्सा हैं. यूपी परिवहन निगम यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती यात्रा देने के लिए लगातार सुविधाएं बढ़ा रहा है. इसके बावजूद जानकारी की कमी के कारण कई लोग रोडवेज की बजाय प्राइवेट वाहनों से सफर करते हैं

प्राइवेट बसों में सफर करने वालों की सुरक्षा की कोई ठोस गारंटी नहीं होती. वहां कोई हादसा हो तो ऐसे में लोगों को कोई आर्थिक मदद भी नहीं मिलती. लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि रोडवेज बस का टिकट खरीदते ही यात्री को अपने आप बीमा कवर मिल जाता है.
यह कोई अलग फॉर्म या एक्सट्रा चार्ज से जुड़ी सुविधा नहीं है. जैसे ही टिकट बनता है. वैसे ही यात्री साढ़े सात लाख रुपये तक के बीमा दायरे में आ जाता है. जो सफर के दौरान लागू रहता है. परिवहन निगम के अनुसार किसी भी दुर्घटना की स्थिति में इस बीमा योजना का लाभ सीधे यात्री या उनके परिवार को दिया जाता है.
Published at : 25 Dec 2025 10:21 AM (IST)
