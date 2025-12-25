हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Rashtra Prerna Sthal Inauguration Live: अटल जयंती का भव्य आयोजन, यूपी में जुटेंगे ढाई लाख लोग, पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण

Rashtra Prerna Sthal Inauguration: पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ दौरे पर रहेंगे.

By : एबीपी लाइव डेस्क  | Updated at : 25 Dec 2025 08:54 AM (IST)

Background

Rashtra Prerna Sthal Inauguration: पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को लखनऊ के दौरे पर रहेंगे. इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री दोपहर करीब 2:30 बजे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद एक भव्य जनसभा को संबोधित भी करेंगे. इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को लेकर राजधानी लखनऊ में उत्साह और तैयारियां चरम पर हैं.

राष्ट्र प्रेरणा स्थल को एक भव्य राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित किया गया है. करीब 230 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह परिसर 65 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है. इसका उद्देश्य देश के महान नेताओं की विरासत को सहेजना और लोगों में नेतृत्व मूल्यों, राष्ट्र सेवा, सांस्कृतिक चेतना और सार्वजनिक प्रेरणा की भावना को मजबूत करना है. यह स्थल आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय धरोहर के रूप में देखा जा रहा है.

एलडीए ने पूरी की उद्घाटन की तैयारियां

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के सचिव विवेक श्रीवास्तव ने आईएएनएस को बताया कि ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ का विकास एलडीए द्वारा किया गया है और उद्घाटन समारोह की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. उन्होंने कहा कि यह स्थल न केवल लखनऊ बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है, जहां तीन महान नेताओं की स्मृति को एक साथ सम्मान दिया गया है.

स्थानीय लोगों में खास उत्साह

प्रधानमंत्री के दौरे और स्थल के उद्घाटन को लेकर स्थानीय लोगों में भी खास उत्साह देखने को मिल रहा है. लखनऊ की निवासी सरिता दीक्षित ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहर में आने से उन्हें गर्व महसूस हो रहा है. उन्होंने बताया कि पहले इस इलाके में लोग न तो फ्लैट लेना पसंद करते थे और न ही यहां आना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस क्षेत्र की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है. आज यह इलाका एक पॉश और वीआईपी क्षेत्र के रूप में पहचाना जाने लगा है, जहां बच्चे खेल सकते हैं और परिवार आराम से समय बिता सकता है. उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं और उनके कार्यकाल में सुरक्षा व्यवस्था भी काफी मजबूत और बेहतर हुई है. एक अन्य स्थानीय निवासी ने कहा कि यह लखनऊवासियों के लिए गर्व का क्षण है. अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व महान था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां आकर इस स्थल का उद्घाटन करना शहर के लिए सम्मान की बात है.

(भाषा इनपुट के साथ)

08:48 AM (IST)  •  25 Dec 2025

Rashtra Prerna Sthal Inauguration Live: कमल आकार का अत्याधुनिक संग्रहालय

परिसर में कमल के आकार में निर्मित अत्याधुनिक संग्रहालय भी लोगों को आकर्षित कर रहा है. करीब 98 हजार वर्ग फुट में फैले इस संग्रहालय में डिजिटल और इमर्सिव टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है. यहां भारत की राष्ट्रीय यात्रा के साथ-साथ इन दूरदर्शी नेताओं के जीवन, विचारों और योगदान को आधुनिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है, ताकि आम लोग, युवा और छात्र उनसे प्रेरणा ले सकें.

08:48 AM (IST)  •  25 Dec 2025

Rashtra Prerna Sthal Inauguration Live: 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं बनीं आकर्षण का केंद्र

इस परिसर की सबसे बड़ी विशेषता यहां स्थापित 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं हैं. इनमें डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमाएं शामिल हैं. ये प्रतिमाएं भारतीय राजनीति, विचारधारा और राष्ट्र निर्माण में इन महान नेताओं के योगदान का प्रतीक हैं.

