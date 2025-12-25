9 साल बाद शिल्पा शिंदे ने बताई 'भाबीजी घर पर हैं' छोड़ने की वजह

शिल्पा शिंदे ने 2016 में भाबीजी घर पर हैं को अलविदा कह दिया था. अब एक्ट्रेस ने 9 साल बाद शो में वापसी कर ली है. अब उन्होंने इस राज से पर्दा उठाया है कि आखिर 9 साल पहले उन्हें शो को क्यों छोड़ना पड़ा था.मालूम हो भाबीजी घर पर हैं कि जब शुरुआत हुई थी तो शिल्पा शिंदे ही अंगूरी भाभी के कैरेक्टर में नजर आई थीं.

अब एक बार फिर से शिल्पा ने अंगूरी भाभी बन छोटे पर्दे पर कमबैक किया है.मिड डे से बात करते हुए शिल्पा ने कहा,'चैनल में कुछ लोगों ने उनके किरदार का फायदा उठाने की कोशिश की थी. मुझ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आरोप लगा था.'

शिल्पा शिंदे ने किया बड़ा खुलासा

एक्ट्रेस ने इस बारे में बात करते हुए आगे कहा,'हमारे शो को छोड़कर उस वक्त सभी फ्लॉप थे.तो ये लोग हमारे शो पर कंट्रोल रखना चाहते थे. इन लोगों ने मेरे जरिए चैनल को पॉपुलैरिटी दिलाने की कोशिश की. इन लोगों ने मुझे टीवी अवॉर्ड सेरिमनी में मेरे किरदार के आउटफिट में भेजा. चाहे चैनल की ओर से हो या अन्य अधिकारियों की ओर से, वो लोग बस मुझे कंट्रोल करना चाहते थे.'

शिल्पा ने उस शो को क्यों छोड़ा इस बारे में बात करते हुए कहा,'एक साल शो को हर चीज देने के बाद भी, मुझे पूरी तरह से साइडलाइन किया गया था.बहुत सारी गलतफहमी हो गई थी.इस अनुभव को मैंने एक सीख की तरह देखा, इसने मुझे लोगों के असली नेचर को दिखाया. को-स्टार्स को लेकर मेरी कोई शिकायत नहीं थी. ऐसे दावे किए जा रहे थे कि मैंने दूसरे शो के लिए भाबीजी घर पर हैं को छोड़ा था. किसी को सच नहीं पता था'.

बता दें शिल्पा शिंदे ने जब इस शो को छोड़ा तो शुभांगी अत्रे ने उनकी जगह ले ली.9 साल तक शुभांगी अत्रे ने अंगूरी भाभी के किरदार को प्ले किया. अब शुभांगी अत्रे को शिल्पा शिंदे ने रिप्लेस किया है.शिल्पा की वापसी को लेकर फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं.

