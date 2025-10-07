दिवाली आने से पहले ही धड़ाम से गिर गई iPhone 16 Pro Max की कीमत, खरीदने पर होगी इतनी जबरदस्त बचत

iPhone 16 Pro Max (256GB वेरिएंट) की कीमत फिलहाल 1,34,999 रुपये की बजाय केवल ₹1,09,999 रखी गई है. यानी सीधे 25,000 रुपये की छूट. इसके अलावा, अगर आप HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो आपको 5,000 रुपये तक का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल सकता है. वहीं Flipkart Axis Bank कार्ड पर EMI के जरिए खरीदने पर 4,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है.