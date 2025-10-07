हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीदिवाली आने से पहले ही धड़ाम से गिर गई iPhone 16 Pro Max की कीमत, खरीदने पर होगी इतनी जबरदस्त बचत

दिवाली आने से पहले ही धड़ाम से गिर गई iPhone 16 Pro Max की कीमत, खरीदने पर होगी इतनी जबरदस्त बचत

iPhone 16 Pro Max: दिवाली नज़दीक है और इस बार 20 अक्टूबर 2025 को रोशनी का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 07 Oct 2025 09:17 AM (IST)
iPhone 16 Pro Max: दिवाली नज़दीक है और इस बार 20 अक्टूबर 2025 को रोशनी का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा.

दिवाली नज़दीक है और इस बार 20 अक्टूबर 2025 को रोशनी का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा. इसी मौके पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स Amazon और Flipkart ने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर शानदार ऑफर्स शुरू कर दिए हैं. अगर आप लंबे समय से अपने पुराने स्मार्टफोन को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं या एंड्रॉयड से iPhone पर शिफ्ट करना चाहते हैं तो यह सबसे बेहतरीन मौका है. खास बात यह है कि इस सीजन में iPhone 16 Pro Max पर अब तक की सबसे बड़ी छूट देखने को मिल रही है.

1/8
iPhone 16 Pro Max (256GB वेरिएंट) की कीमत फिलहाल 1,34,999 रुपये की बजाय केवल ₹1,09,999 रखी गई है. यानी सीधे 25,000 रुपये की छूट. इसके अलावा, अगर आप HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो आपको 5,000 रुपये तक का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल सकता है. वहीं Flipkart Axis Bank कार्ड पर EMI के जरिए खरीदने पर 4,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है.
iPhone 16 Pro Max (256GB वेरिएंट) की कीमत फिलहाल 1,34,999 रुपये की बजाय केवल ₹1,09,999 रखी गई है. यानी सीधे 25,000 रुपये की छूट. इसके अलावा, अगर आप HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो आपको 5,000 रुपये तक का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल सकता है. वहीं Flipkart Axis Bank कार्ड पर EMI के जरिए खरीदने पर 4,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है.
2/8
इसके अलावा ग्राहक अपने पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करके 55,790 रुपये तक का फायदा उठा सकते हैं. फोन की कंडीशन और मॉडल के आधार पर यह मूल्य तय किया जाएगा. इन सभी ऑफर्स को मिलाकर खरीदार कुल मिलाकर 35,000 से 55,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं. ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये ऑफर सीमित समय के लिए ही उपलब्ध हैं.
इसके अलावा ग्राहक अपने पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करके 55,790 रुपये तक का फायदा उठा सकते हैं. फोन की कंडीशन और मॉडल के आधार पर यह मूल्य तय किया जाएगा. इन सभी ऑफर्स को मिलाकर खरीदार कुल मिलाकर 35,000 से 55,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं. ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये ऑफर सीमित समय के लिए ही उपलब्ध हैं.
3/8
iPhone 16 Pro Max अपने टाइटेनियम डिजाइन और Ceramic Shield फ्रंट पैनल की वजह से बेहद मजबूत और आकर्षक दिखता है. यह Black, White, Natural और Desert जैसे शानदार फिनिश में आता है. इसमें 256GB, 512GB और 1TB स्टोरेज वेरिएंट्स उपलब्ध हैं.
iPhone 16 Pro Max अपने टाइटेनियम डिजाइन और Ceramic Shield फ्रंट पैनल की वजह से बेहद मजबूत और आकर्षक दिखता है. यह Black, White, Natural और Desert जैसे शानदार फिनिश में आता है. इसमें 256GB, 512GB और 1TB स्टोरेज वेरिएंट्स उपलब्ध हैं.
4/8
फोन में 6.9-इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है जिसका रिज़ॉल्यूशन 2868×1320 पिक्सल है. यह डिस्प्ले Dynamic Island, Always-On Display, ProMotion 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR, और True Tone जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस है.
फोन में 6.9-इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है जिसका रिज़ॉल्यूशन 2868×1320 पिक्सल है. यह डिस्प्ले Dynamic Island, Always-On Display, ProMotion 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR, और True Tone जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस है.
5/8
iPhone 16 Pro Max को A18 Pro चिप से पावर मिली है जिसमें 6-core CPU, 6-core GPU, और 16-core Neural Engine शामिल हैं. यह फोन Apple Intelligence से लैस है, जो इसे और भी स्मार्ट बनाता है. परफॉर्मेंस, गेमिंग और AI प्रोसेसिंग के मामले में यह फोन अपने सेगमेंट में सबसे आगे है.
iPhone 16 Pro Max को A18 Pro चिप से पावर मिली है जिसमें 6-core CPU, 6-core GPU, और 16-core Neural Engine शामिल हैं. यह फोन Apple Intelligence से लैस है, जो इसे और भी स्मार्ट बनाता है. परफॉर्मेंस, गेमिंग और AI प्रोसेसिंग के मामले में यह फोन अपने सेगमेंट में सबसे आगे है.
6/8
कैमरा की बात करें तो इसमें 48MP Fusion, 48MP Ultra Wide, 12MP Telephoto और 5x Zoom Lens का सेटअप दिया गया है. यह Photonic Engine, Night Mode, Macro Photography और 4K Dolby Vision वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी एडवांस्ड सुविधाएं सपोर्ट करता है.
कैमरा की बात करें तो इसमें 48MP Fusion, 48MP Ultra Wide, 12MP Telephoto और 5x Zoom Lens का सेटअप दिया गया है. यह Photonic Engine, Night Mode, Macro Photography और 4K Dolby Vision वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी एडवांस्ड सुविधाएं सपोर्ट करता है.
7/8
iPhone 16 Pro Max में Face ID, Apple Pay, और Emergency SOS via Satellite जैसी सुरक्षा सुविधाएं दी गई हैं. साथ ही यह IP68 रेटिंग के साथ वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, Wi-Fi 7, Spatial Audio, और स्टेरियो रिकॉर्डिंग की सुविधा मौजूद है.
iPhone 16 Pro Max में Face ID, Apple Pay, और Emergency SOS via Satellite जैसी सुरक्षा सुविधाएं दी गई हैं. साथ ही यह IP68 रेटिंग के साथ वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, Wi-Fi 7, Spatial Audio, और स्टेरियो रिकॉर्डिंग की सुविधा मौजूद है.
8/8
अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन चाहते हैं जो पावरफुल परफॉर्मेंस, बेहतरीन कैमरा क्वालिटी, और प्रीमियम डिजाइन के साथ लंबे समय तक टिके तो iPhone 16 Pro Max इस दिवाली आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प हो सकता है. A18 Pro चिप, 6.9-इंच XDR डिस्प्ले और AI फीचर्स के साथ यह फोन एक स्मार्ट, स्टाइलिश और भविष्य के लिए तैयार डिवाइस साबित होता है.
अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन चाहते हैं जो पावरफुल परफॉर्मेंस, बेहतरीन कैमरा क्वालिटी, और प्रीमियम डिजाइन के साथ लंबे समय तक टिके तो iPhone 16 Pro Max इस दिवाली आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प हो सकता है. A18 Pro चिप, 6.9-इंच XDR डिस्प्ले और AI फीचर्स के साथ यह फोन एक स्मार्ट, स्टाइलिश और भविष्य के लिए तैयार डिवाइस साबित होता है.
Published at : 07 Oct 2025 09:16 AM (IST)
Tags :
IPhone 16 Pro Max TECH NEWS HINDI

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
विश्व
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Shilpa Shetty Fraud Case: शिल्पा शेट्टी से 60 करोड़ धोखाधड़ी मामले में पूछताछ | Breaking | ABP News
BJP Infighting: Azamgarh थाने में BJP के दो गुटों में मारपीट, Video वायरल!
Bihar Floods: पूर्वी चंपारण में बाढ़ का कहर, 2 दर्जन घर डूबे
Coal Mine Blast: CHHATTISGARH में COAL MINE में धमाका, 8 मजदूर घायल
Bihar Elections: Asaduddin Owaisi का Tejashwi Yadav पर बड़ा हमला, दी गंभीर चेतावनी

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
विश्व
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
साउथ सिनेमा
कैसे हुई थी नागा चैतन्य की शोभिता धुलिपाला से पहली मुलाकात? एक्टर ने बताया चौंकाने वाला किस्सा
कैसे हुई थी नागा चैतन्य की शोभिता धुलिपाला से पहली मुलाकात? हैरान कर देगा किस्सा
जनरल नॉलेज
कितनी जीत दर्ज करने के बाद किसी टीम को मिलता है टेस्ट मैच खेलने का मौका? जान लें ICC का नियम
कितनी जीत दर्ज करने के बाद किसी टीम को मिलता है टेस्ट मैच खेलने का मौका? जान लें ICC का नियम
यूटिलिटी
Care Business: भारत में तेजी से बढ़ रहे बुजुर्ग तो खुले ये बिजनेस ऑप्शंस, जानें कैसे पैसा कमा सकते हैं आप?
भारत में तेजी से बढ़ रहे बुजुर्ग तो खुले ये बिजनेस ऑप्शंस, जानें कैसे पैसा कमा सकते हैं आप?
ट्रैवल
बिंदी-चूड़ी, सूट से लेकर साड़ी तक... एक ही जगह पर मिलेगा करवाचौथ का सामान, ये हैं दिल्ली के बेस्ट मार्केट
बिंदी-चूड़ी, सूट से लेकर साड़ी तक... एक ही जगह पर मिलेगा करवाचौथ का सामान, ये हैं दिल्ली के बेस्ट मार्केट
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget