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iPhone 18 Pro में स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना पड़ सकता है भारी! जान लें ये सच्चाई
iPhone 18 Pro में स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाने से पहले सावधान हो जाएं. जानें इससे फोन की स्क्रीन, टच रिस्पॉन्स और नए फीचर्स पर क्या असर पड़ सकता है.
अगर आपने नया iPhone 18 Pro या iPhone 18 Pro Max खरीदा है और उसकी स्क्रीन को सुरक्षित रखने के लिए स्क्रीन प्रोटेक्टर खरीद लिया है तो उसे तुरंत लगाने से पहले थोड़ा रुक जाइए. वजह फोन की स्क्रीन का साइज नहीं, बल्कि Apple का नया डिस्प्ले डिजाइन है. दरअसल, कुछ खास तरह के स्क्रीन प्रोटेक्टर फोन के Face ID के काम करने के तरीके को खराब कर सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसकी सच्चाई.
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Published at : 20 Sep 2026 10:54 AM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI IPhone 18 Pro
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