iPhone 18 Pro में स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना पड़ सकता है भारी! जान लें ये सच्चाई

अच्छी बात यह है कि समस्या खुद iPhone 18 Pro के Face ID सिस्टम में नहीं बताई गई है. दरअसल, YouTuber Dave2D के टेस्ट के मुताबिक, बिना स्क्रीन प्रोटेक्टर के Face ID का एक्सपीरिएंस पिछले मॉडल जैसा ही रहा है. यहां तक कि अंडर-डिस्प्ले कैमरा सिस्टम को माइक्रोस्कोप से देखने पर भी इसकी खास स्ट्रक्चर सामने आई है. यानी समस्या फोन के Face ID सिस्टम की बजाय स्क्रीन प्रोटेक्टर की एक्सट्रा लेयर से जुड़ी हुई है.