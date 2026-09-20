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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीiPhone 18 Pro में स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना पड़ सकता है भारी! जान लें ये सच्चाई

iPhone 18 Pro में स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना पड़ सकता है भारी! जान लें ये सच्चाई

iPhone 18 Pro में स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाने से पहले सावधान हो जाएं. जानें इससे फोन की स्क्रीन, टच रिस्पॉन्स और नए फीचर्स पर क्या असर पड़ सकता है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 20 Sep 2026 10:54 AM (IST)
iPhone 18 Pro में स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाने से पहले सावधान हो जाएं. जानें इससे फोन की स्क्रीन, टच रिस्पॉन्स और नए फीचर्स पर क्या असर पड़ सकता है.

अगर आपने नया iPhone 18 Pro या iPhone 18 Pro Max खरीदा है और उसकी स्क्रीन को सुरक्षित रखने के लिए स्क्रीन प्रोटेक्टर खरीद लिया है तो उसे तुरंत लगाने से पहले थोड़ा रुक जाइए. वजह फोन की स्क्रीन का साइज नहीं, बल्कि Apple का नया डिस्प्ले डिजाइन है. दरअसल, कुछ खास तरह के स्क्रीन प्रोटेक्टर फोन के Face ID के काम करने के तरीके को खराब कर सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसकी सच्चाई.

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जानकारी के अनुसार, iPhone 18 Pro सीरीज में Apple ने Face ID कैमरा सिस्टम को डिस्प्ले के नीचे शिफ्ट कर दिया है. इसके चलते कैमरा कटआउट पहले के मुकाबले में छोटा हो गया है. फोन की ऊंचाई और चौड़ाई पिछले मॉडल जैसी ही है इसलिए iPhone 17 Pro के कुछ स्क्रीन प्रोटेक्टर साइज के हिसाब से फिट हो सकते हैं. लेकिन असली समस्या उनकी Face ID के साथ कम्पैटिबिलिटी को लेकर है.
जानकारी के अनुसार, iPhone 18 Pro सीरीज में Apple ने Face ID कैमरा सिस्टम को डिस्प्ले के नीचे शिफ्ट कर दिया है. इसके चलते कैमरा कटआउट पहले के मुकाबले में छोटा हो गया है. फोन की ऊंचाई और चौड़ाई पिछले मॉडल जैसी ही है इसलिए iPhone 17 Pro के कुछ स्क्रीन प्रोटेक्टर साइज के हिसाब से फिट हो सकते हैं. लेकिन असली समस्या उनकी Face ID के साथ कम्पैटिबिलिटी को लेकर है.
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रिपोर्ट के मुताबिक, खास तौर पर मैट और प्राइवेसी स्क्रीन प्रोटेक्टर Face ID को प्रभावित कर सकते हैं. कुछ टेस्ट में ऐसे प्रोटेक्टर लगाने के बाद Face ID में परेशानी और देरी देखने को मिली.
रिपोर्ट के मुताबिक, खास तौर पर मैट और प्राइवेसी स्क्रीन प्रोटेक्टर Face ID को प्रभावित कर सकते हैं. कुछ टेस्ट में ऐसे प्रोटेक्टर लगाने के बाद Face ID में परेशानी और देरी देखने को मिली.
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iPhone 18 Pro में अंडर-डिस्प्ले कैमरा के लिए स्क्रीन के एक हिस्से में खास तरह की पिक्सल संरचना इस्तेमाल की गई है. इसमें जिगजैग पैटर्न और गैप दिए गए हैं जिससे जरूरी रोशनी सेंसर तक पहुंच सके.
iPhone 18 Pro में अंडर-डिस्प्ले कैमरा के लिए स्क्रीन के एक हिस्से में खास तरह की पिक्सल संरचना इस्तेमाल की गई है. इसमें जिगजैग पैटर्न और गैप दिए गए हैं जिससे जरूरी रोशनी सेंसर तक पहुंच सके.
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Face ID यूजर के चेहरे को पहचानने के लिए इंफ्रारेड डॉट्स का इस्तेमाल करता है. इसके लिए कैमरा और दूसरे सेंसर को काफी रोशनी चाहिए. जब स्क्रीन के ऊपर मैट या प्राइवेसी लेयर लगती है तो यह लाइट के रास्ते में एक्सट्रा लेयर जोड़ देती है. यही कारण है कि Face ID खराब हो सकता है.
Face ID यूजर के चेहरे को पहचानने के लिए इंफ्रारेड डॉट्स का इस्तेमाल करता है. इसके लिए कैमरा और दूसरे सेंसर को काफी रोशनी चाहिए. जब स्क्रीन के ऊपर मैट या प्राइवेसी लेयर लगती है तो यह लाइट के रास्ते में एक्सट्रा लेयर जोड़ देती है. यही कारण है कि Face ID खराब हो सकता है.
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अच्छी बात यह है कि समस्या खुद iPhone 18 Pro के Face ID सिस्टम में नहीं बताई गई है. दरअसल, YouTuber Dave2D के टेस्ट के मुताबिक, बिना स्क्रीन प्रोटेक्टर के Face ID का एक्सपीरिएंस पिछले मॉडल जैसा ही रहा है. यहां तक कि अंडर-डिस्प्ले कैमरा सिस्टम को माइक्रोस्कोप से देखने पर भी इसकी खास स्ट्रक्चर सामने आई है. यानी समस्या फोन के Face ID सिस्टम की बजाय स्क्रीन प्रोटेक्टर की एक्सट्रा लेयर से जुड़ी हुई है.
अच्छी बात यह है कि समस्या खुद iPhone 18 Pro के Face ID सिस्टम में नहीं बताई गई है. दरअसल, YouTuber Dave2D के टेस्ट के मुताबिक, बिना स्क्रीन प्रोटेक्टर के Face ID का एक्सपीरिएंस पिछले मॉडल जैसा ही रहा है. यहां तक कि अंडर-डिस्प्ले कैमरा सिस्टम को माइक्रोस्कोप से देखने पर भी इसकी खास स्ट्रक्चर सामने आई है. यानी समस्या फोन के Face ID सिस्टम की बजाय स्क्रीन प्रोटेक्टर की एक्सट्रा लेयर से जुड़ी हुई है.
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि iPhone 18 Pro में Ceramic Shield 2 दिया गया है जिसे पुराने iPhone मॉडल के मुकाबले में बेहतर स्क्रैच रेजिस्टेंस के लिए डिजाइन किया गया है. इसलिए कुछ यूजर्स बिना स्क्रीन प्रोटेक्टर के भी फोन इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि स्क्रीन पूरी तरह टूटने से सुरक्षित है. गिरने पर डिस्प्ले को नुकसान हो सकता है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि iPhone 18 Pro में Ceramic Shield 2 दिया गया है जिसे पुराने iPhone मॉडल के मुकाबले में बेहतर स्क्रैच रेजिस्टेंस के लिए डिजाइन किया गया है. इसलिए कुछ यूजर्स बिना स्क्रीन प्रोटेक्टर के भी फोन इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि स्क्रीन पूरी तरह टूटने से सुरक्षित है. गिरने पर डिस्प्ले को नुकसान हो सकता है.
Published at : 20 Sep 2026 10:54 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI IPhone 18 Pro

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