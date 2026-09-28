विराट और गिल ने मिलकर तोड़े 7 बड़े रिकॉर्ड, पहले वनडे में रचा इतिहास

रविवार को भारत ने पहले वनडे मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया. पहले 20 ओवरों के भीतर वेस्टइंडीज ने पहले विकेट के लिए 135 रनों की साझेदारी कर दी थी, फिर भी वह 295 रन ही बना पाया. जवाब में टीम इंडिया ने 50 गेंद शेष रहते आसानी से टारगेट को चेज कर लिया. विराट कोहली 139 रन बनाकर नाबाद लौटे, वहीं शुभमन गिल ने भी सेंचुरी लगाई. दोनों बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है.

रोहित शर्मा 35 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन शुभमन गिल और विराट कोहली ने एक बार फिर वह कारनामा किया, जो तिरुवनंतपुरम के मैदान पर भारत और श्रीलंका के मैच में हुआ था. इसी मैदान पर साल 2023 में विराट और गिल ने शतक लगाकर टीम इंडिया की 317 रनों की जीत में बहुत बड़ा योगदान दिया था. वहीं रविवार के मुकाबले में गिल और विराट ने जानिए कौन से रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर डाले हैं.

विराट कोहली ने तोड़े 7 रिकॉर्ड

वनडे में सबसे तेज 15000 रन- सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली दुनिया के ऐसे केवल दूसरे बल्लेबाज बने हैं, जिन्होंने वनडे में 15000 रन पूरे किए. उन्होंने 303 पारियों में यह कारनामा किया, जबकि इतने रन बनाने के लिए तेंदुलकर ने 377 पारी खेली थीं.

एक टीम के खिलाफ 10 शतक (वनडे)- विराट कोहली दुनिया के ऐसे पहले बल्लेबाज हैं, जिन्होंने वनडे में किन्हीं 2 टीमों के खिलाफ 10 सेंचुरी लगाई हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज और श्रीलंका के खिलाफ 10 शतक लगाए हैं. अन्य कोई बल्लेबाज किसी भी टीम के खिलाफ 10 सेंचुरी नहीं लगा पाया है. इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर हैं, जिन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 9-9 शतक लगाए हैं.

लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक- विराट कोहली ने लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली है. दोनों के नाम अब लिस्ट-ए क्रिकेट में 60 शतक हैं. एक और सेंचुरी लगाते ही कोहली विश्व रिकॉर्ड बना देंगे.

भारत में खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक- भारत में खेलते हुए विराट कोहली ने अब तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 42 शतक लगाए हैं. सचिन तेंदुलकर ने भी भारतीय सरजमीं पर खेलते हुए इतने ही शतक लगाए थे.

एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के- 'किंग कोहली' ने एक व्यक्तिगत कीर्तिमान भी बनाया है. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में 9 सिक्स लगाए. यह विराट द्वारा किसी एक वनडे पारी में लगाए गए सबसे ज्यादा सिक्स हैं.

शुभमन गिल भी पीछे नहीं

2026 में सबसे ज्यादा रन- शुभमन गिल वनडे में साल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उनके अभी 9 पारियों में 671 रन हैं. उन्होंने जो रूट को पीछे छोड़ा, जो अभी तक 9 पारियों में 573 रन बना चुके हैं.

सबसे जल्दी 10 शतक- शुभमन गिल वनडे में सबसे तेजी से 10 शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने 67 पारियों में 10वां शतक लगाया है, जबकि शिखर धवन ने 77 और विराट कोहली ने 80 पारियों में ऐसा किया था.

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