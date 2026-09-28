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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'द वन' का ओपनिंग वीकेंड पर गदर, 'हैवान' से 'पेद्दी' तक साल की 26 फिल्मों की लाइफटाइम कमाई को दी मात

'द वन' का ओपनिंग वीकेंड पर गदर, 'हैवान' से 'पेद्दी' तक साल की 26 फिल्मों की लाइफटाइम कमाई को दी मात

The Vvaan Box Office Collection Day 3:सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'द वन' ने ओपनिंग वीकेंड पर धुआंधार परफॉर्म किया है. इसी के साथ इस फिल्म ने साल की कई फिल्मों की लाइफटाइम कमाई को मात दे दी है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 28 Sep 2026 07:20 AM (IST)
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सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया की फोक-हॉरर फैंटेसी थ्रिलर 'द वन फ़ोर्स ऑफ द फॉरेस्ट'  बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. अच्छी ओपनिंग के बाद इसने दूसरे दिन अपनी कमाई में खूब बढ़त दिखाई और डबल डिजिट में कमाई की. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को कितनी कमाई की है?

'द वन' ने कितने करोड़ से की ओपनिंग?
दीपक कुमार मिश्रा के डायरेक्शन में बनी पौराणिक लोक कथाओं पर बेस्ड 'द वन' ने दर्शकों का दिल छू लिया है. फिल्म में छठ पर्व दिखान के चलते बिहार से लेकर दिल्ली एनसीआर तक के लोगों में इसे लेकर काफी एक्साइमेंट है. इसी के साथ  शुक्रवार को अच्छी माउथ-पब्लिसिटी के साथ शुरुआत करने और शनिवार को लगातार बढ़त दिखाने के बाद, फिल्म ने तीसरे दिन यानी रविवाप को भी कमाई में तगड़ा उछाल दिखाते हुए मेकर्स को खुश कर दिया.

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  • फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'द वन' ने पहले दिन 8 करोड़ की कमाई के साथ ओपनिंग की थी.
  • इसके बाद दूसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शन में तेजी आई और इसने 11.25 करोड़ कमाए.
  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'द वन' ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को 14 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ 'द वन' की रिलीज के तीन दिनों की कुल नेट कमाई अब 33.25 करोड़ रुपये हो गई है.

'द वन' ने पेद्दी (हिंदी) के लाइफटाइम कलेक्शन को दी मात
'द वन' ने ओपनिंग वीकेंड पर कमाल कर दिया है. इस फिल्म ने 33.25 करोड़ की कमाई कर  साल 2026 की हैवान से लेकर पेद्दी (हिंदी) सहित 26  फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे दी है. यहां पूरी लिस्ट दी गई है. 

  1. वाइब- 13.4 करोड़
  2. दायरा- 7.78 करोड़
  3. हैवान- 9.92 करोड़
  4. ओह माय डॉग- 4.97 करोड़
  5. भाई तेरा स्टार है- 1.12 करोड़
  6. द इंडिया स्टोरी- 1.06 करोड़
  7. तेरा यार हूं मैं- 0.56 करोड़
  8. बेबी डू डाई डू- 7.45 करोड़
  9. हॉन्टेड 3 डी- 18.7 करोड़
  10. भारत भाग्य विधाता- 7.01 करोड़
  11. गवर्नर- 6.21 करोड़
  12. बंदर 4.18 करोड़
  13. पेद्दी (हिंदी)-22.46करोड़
  14. द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो- 1.79 करोड़
  15. चांद मेरा दिल- 31.14 करोड़
  16. आखिरी सवाल- 2.94 करोड़
  17. दादी की शादी- 7.58 करोड़
  18. कृष्णावतारम पार्ट 1- 39.18 करोड़
  19. एक दिन- 4.3 करोड़
  20. गिन्नी वेड्स सन्नी 2- 1.54 करोड़
  21. दो दीवाने सहर में- 7.98 करोड़
  22. अस्सी-11.42 करोड़
  23. तू या मैं- 7.2 करोड़
  24. भाबीजी घर पर हैं- 1.37 करोड़
  25. वध 2- 3.83 करोड़
  26. मायसबा- 0.85 करोड़

'द वन' के बारे में
'पंचायत' के लिए मशहूर डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा की फिल्म 'द वन' में लोककथाओं, फ़ैंटेसी, एडवेंचर, रहस्य और सुपरनैचुरल चीजों का मेल है. कहानी एक समझदार, शहर में पले-बढ़े आदमी की है, जिसकी सोच तब बदल जाती है जब वह अपने पुश्तैनी गांव से जुड़े एक वर्जित जंगल में जाता है. एक प्राचीन दैवीय शक्ति को छेड़ने के बाद, उसका सामना ऐसी ताकतों से होता है जो तर्क से परे हैं. आखिरकार, उसे अपने लोगों को एक बड़े खतरे से बचाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है. यह फिल्म बिहार की लोककथाओं और सांस्कृतिक परिवेश से काफी प्रेरित है और इसमें आस्था के महापर्व छठ पूजा  को भी शामिल किया गया है.

'द वन' स्टार कास्ट
'द वन' की स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया ने लीड रोल प्ले किया है. फिल्म के अन्य कलाकारों में सुनील ग्रोवर, अनूप सोनी, श्वेता तिवारी और मनीष पॉल शामिल हैं. 

 

Published at : 28 Sep 2026 07:01 AM (IST)
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