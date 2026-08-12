वॉशिंग मशीन में ज्यादा डिटर्जेंट डालते हैं? हो जाएगी खराब

Washing Machine Usage Tips : आजकल वॉशिंग मशीन ने कपड़े धोने का काम काफी आसान कर दिया है. कपड़े मशीन में डालिए, डिटर्जेंट डालिए और बस एक बटन दबाते ही काम शुरू, लेकिन इसी आसान प्रक्रिया में एक ऐसी गलती हो जाती है, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. बहुत से लोगों को लगता है कि ज्यादा डिटर्जेंट डालने से कपड़े ज्यादा साफ और चमकदार होंगे, लेकिन ज्यादा डिटर्जेंट का मतलब ज्यादा सफाई नहीं होती है. जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट कपड़ों पर अवशेष छोड़ने के साथ-साथ वॉशिंग मशीन की कार्यक्षमता को भी प्रभावित कर सकता है.

ज्यादा डिटर्जेंट डालने से क्या होता है?

वॉशिंग मशीन में जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट डालने पर बहुत ज्यादा झाग बन सकता है. यह झाग कपड़ों के रेशों के बीच फंस जाता है और कई बार पूरी तरह धुल नहीं पाता है. इसके कारण कपड़े धोने के बाद कड़क महसूस हो सकते हैं, उन पर सफेद निशान दिखाई दे सकते हैं और उनमें अजीब सी गंध भी आ सकती है. इतना ही नहीं, अतिरिक्त डिटर्जेंट धीरे-धीरे मशीन के ड्रम, पाइप, फिल्टर और दूसरे हिस्सों में जमा हो सकता है. इससे वॉटर ड्रेनेज प्रभावित हो सकती है और मशीन को सामान्य तरीके से काम करने में परेशानी आ सकती है.

वॉशिंग मशीन की उम्र भी हो सकती है कम

जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट का इस्तेमाल लंबे समय तक करने पर मशीन के अंदर अवशेष जमा होने लगते हैं. इससे ड्रेनेज सिस्टम जाम होने, झाग के ज्यादा बनने और मशीन की धुलाई क्षमता प्रभावित होने जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं. कुछ मामलों में मशीन के अंदर नमी के साथ फफूंद, काई और बैक्टीरिया भी पनप सकते हैं, खासकर रबर गैसकेट के आसपास, इससे मशीन से बदबू आने लग सकती है. ऐसे में हर बार ज्यादा डिटर्जेंट डालना मशीन के लिए फायदेमंद नहीं, बल्कि नुकसानदायक हो सकता है.

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कितना डिटर्जेंट डालना चाहिए?

डिटर्जेंट की सही मात्रा वॉशिंग मशीन के टाइप, कपड़ों की मात्रा, पानी और कपड़े कितने गंदे हैं, इन चीजों पर निर्भर करती है. फ्रंट-लोड मशीनें कम पानी इस्तेमाल करती हैं, इसलिए इनमें आमतौर पर कम डिटर्जेंट की जरूरत होती है. वहीं टॉप-लोड मशीनों में पानी ज्यादा इस्तेमाल होने के कारण मात्रा अलग हो सकती है. बहुत गंदे कपड़ों के लिए भी पहले उन्हें कुछ देर सादे पानी में भिगोने से कम डिटर्जेंट में बेहतर सफाई मिल सकती है.

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