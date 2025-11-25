एक्सप्लोरर
अगर आप भी ये राउटर करते हैं यूज तो हो सकता है बड़ा नुकसान, जानिए कैसे 10 मिनट में अपने आप को कर सकते हैं सेफ
WiFi Router: हाल के दिनों में TP-Link राउटर को लेकर खूब चर्चा हो रही है. यह ब्रांड भारत में बेहद लोकप्रिय है लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं.
हाल के दिनों में TP-Link राउटर को लेकर खूब चर्चा हो रही है. यह ब्रांड भारत में बेहद लोकप्रिय है लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. अमेरिका में तो यह तक दावा किया जाने लगा कि चीनी कंपनियों के राउटर से वहां के नागरिकों की जासूसी हो सकती है. हालांकि, इन आरोपों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है फिर भी इस बहस ने दुनिया भर के यूज़र्स की चिंता बढ़ा दी है. भारत में भी बड़ी संख्या में लोग यही राउटर इस्तेमाल करते हैं ऐसे में यह स्वाभाविक है कि लोग अपनी डिजिटल प्राइवेसी को लेकर सतर्क होना चाहें.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 25 Nov 2025 02:18 PM (IST)
Tags :Wifi Router TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
5 Photos
अगर आप भी ये राउटर करते हैं यूज तो हो सकता है बड़ा नुकसान, जानिए कैसे 10 मिनट में अपने आप को कर सकते हैं सेफ
टेक्नोलॉजी
6 Photos
आपके शहर की हवा जहरीली है या नहीं! सिर्फ एक टैप में ऐसे चल जाएगा पता, जानिए क्या है तरीका
टेक्नोलॉजी
7 Photos
भारतीय महिलाओं पर साइबर गिरोह का हमला! पैसें उड़ाने की ऐसी चाल पहली बार आई सामने, जानिए कैसे बचें
टेक्नोलॉजी
6 Photos
लैपटॉप में Virus का बड़ा खतरा! ये 4 छुपे संकेत दिखते ही समझ लीजिए शुरू हो चुका है अटैक, बचने के लिए तुरंत करें ये काम
टेक्नोलॉजी
6 Photos
भारत का पहला डुअल सिम फोन कौन सा था? जानिए किसने किया करोड़ों यूजर्स का जीवन आसान
टेक्नोलॉजी
6 Photos
क्या Smart TV चुपके से सुन रहा है आपकी बातें? ये सेटिंग अभी बंद नहीं की तो पड़ सकता है पछताना
टेक्नोलॉजी
5 Photos
पुराना फोन खरीदने जा रहे हैं? जरा रुकिए! ये एक गलती कर सकती है आपका हजरों का नुकसान, फटाफट जानें क्या करें चेक
टेक्नोलॉजी
5 Photos
YouTube का धमाका! अब यूट्यूब से ही यूट्यूब पर शेयर होंगे वीडियो, नया फीचर बदलेगा पूरा गेम, जानिए कैसे करेगा काम
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आज से नए युग का शुभारंभ हुआ', राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
इंडिया
बाकी सब कॉपीकैट मुकदमे... कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में एक हिंदू पक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दूसरा, जानें क्या है पूरा मामला
स्पोर्ट्स
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
अगर आप भी ये राउटर करते हैं यूज तो हो सकता है बड़ा नुकसान, जानिए कैसे 10 मिनट में अपने आप को कर सकते हैं सेफ
टेक्नोलॉजी
6 Photos
आपके शहर की हवा जहरीली है या नहीं! सिर्फ एक टैप में ऐसे चल जाएगा पता, जानिए क्या है तरीका
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion