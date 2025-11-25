अगर आप भी ये राउटर करते हैं यूज तो हो सकता है बड़ा नुकसान, जानिए कैसे 10 मिनट में अपने आप को कर सकते हैं सेफ

सबसे पहली और जरूरी बात राउटर को नियमित रूप से अपडेट करना है. कई बार निर्माता कंपनी सुरक्षा से जुड़े पैच जारी करती है जिन्हें नजरअंदाज कर देना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है. इसके साथ ही नेटवर्क को अलग-अलग रखना भी बेहतर तरीका माना जाता है. एक नेटवर्क को अपने लैपटॉप, फोन और ज़रूरी डिवाइस के लिए रखें, जबकि IoT डिवाइस जैसे स्मार्ट बल्ब, कैमरा या फ्रिज—को अलग नेटवर्क में जोड़ें. इससे यदि किसी स्मार्ट डिवाइस में सुरक्षा खामी हो भी तो वह आपके मुख्य डिवाइस तक नहीं पहुंचेगी.