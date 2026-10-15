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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2027 से पहले ऋषभ पंत समेत 4 खिलाड़ियों का ट्रेड कंफर्म, देखें लिस्ट

IPL 2027 से पहले ऋषभ पंत समेत 4 खिलाड़ियों का ट्रेड कंफर्म, देखें लिस्ट

IPL 2027 Confirmed Trades: अब तक आईपीएल 2027 के लिए 4 खिलाड़ियों का ट्रेड हो चुका है, जिनमें ऋषभ पंत और कुलदीप यादव भी शामिल हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 15 Oct 2026 12:06 PM (IST)
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IPL 2027 मिनी ऑक्शन पास आ रहा है, जो दिसंबर महीने में करवाया जाएगा. सभी 10 टीमों को 15 नवंबर तक अपनी-अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी करने के लिए कहा गया है. दरअसल ऑक्शन से एक सप्ताह पहले तक ट्रेड विंडो खुली रहेगी. अगले सीजन से पहले अब तक 4 खिलाड़ी ट्रेड हो चुके हैं, जिनमें ऋषभ पंत और टी नटराजन ने बहुत कम रकम लेकर भी दूसरी टीम को जॉइन कर लिया है.

आईपीएल की ट्रेड विंडो ऑक्शन से एक सप्ताह पहले तक खुली रहती है. फिर ऑक्शन के एक सप्ताह बाद विंडो दोबारा खुल जाती है, जो सीजन शुरू होने से लगभग एक महीने पहले तक खुली रहती है. हार्दिक पांड्या से लेकर अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल और सैम कर्रन के ट्रेड की अफवाहें सामने आई हैं. मगर अब तक सिर्फ 2 ही सफल ट्रेड देखने को मिले हैं, जिनके तहत 4 खिलाड़ियों की टीम बदल गई है.

ऋषभ पंत-कुलदीप यादव का ट्रेड

ऋषभ पंत 2 साल लखनऊ सुपरजायंट्स की कप्तानी करने के बाद दिल्ली कैपिटल्स में वापस लौट आए हैं. उनके बदले लखनऊ टीम ने कुलदीप यादव को अपनी टीम में बुलाया है. एक तरफ पंत ने अपनी सैलरी 27 करोड़ रुपये से घटा कर 15 करोड़ करते हुए दिल्ली में वापसी की है. जबकि कुलदीप को DC में 13.25 करोड़ रुपये मिल रहे थे, वहीं LSG से उन्हें 13.50 करोड़ रुपये मिलेंगे.

टी नटराजन-जीशान अंसारी का ट्रेड

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन 2 साल बाद सनराइजर्स हैदराबाद में वापसी कर रहे होंगे. उनकी जगह दिल्ली कैपिटल्स ने लेग स्पिनर जीशान अंसारी को अपनी टीम में शामिल किया है. ध्यान रहे कि चाइनामैन गेंदब्याज कुलदीप अब दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा नहीं हैं. टी नटराजन ने 10.75 करोड़ रुपये की सैलरी से नीचे आकर 5 करोड़ में SRH को जॉइन किया है. वहीं अंसारी को पिछले सीजन की तरह 40 लाख रुपये ही मिलेंगे.

अब तक इन्हीं 4 खिलाड़ियों का ट्रेड हुआ है. दोनों ट्रेड डील में दिल्ली कैपिटल्स शामिल रही है, जिसने कुल 15.40 करोड़ रुपये खर्च करके ऋषभ पंत और जीशान अंसारी को अपनी टीम में शामिल किया है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 15 Oct 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
T Natarajan RISHABH PANT IPL 2027
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