डेटा खत्म होने से परेशान? बिना प्लान बदले ऐसे बचाएं Mobile Data, ये ट्रिक जानकर रह जाएंगे हैरान

अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर मोबाइल नेटवर्क ऑप्शन खोलें. जब भी इंटरनेट की जरूरत न हो मोबाइल डेटा बंद कर दें. यह छोटी सी आदत आपके डेटा को काफी हद तक बचा सकती है. कई बार हम अनजाने में हॉटस्पॉट ऑन छोड़ देते हैं जिससे डेटा तेजी से खत्म होता है. इसलिए More Connections या हॉटस्पॉट सेटिंग्स में जाकर जांच लें कि यह बंद है या नहीं.