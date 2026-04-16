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डेटा खत्म होने से परेशान? बिना प्लान बदले ऐसे बचाएं Mobile Data, ये ट्रिक जानकर रह जाएंगे हैरान
How To Save Mobile Data: फोन में मौजूद Data Saver फीचर को ऑन करने से बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स का डेटा इस्तेमाल सीमित हो जाता है.
क्या आपका मोबाइल डेटा दिन खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कई ऐप्स बिना जानकारी के बैकग्राउंड में डेटा इस्तेमाल करते रहते हैं. इसके अलावा सिस्टम और ऐप अपडेट भी काफी डेटा खर्च कर देते हैं. अगर आप अपने डेटा को लंबे समय तक बचाना चाहते हैं तो ये आसान तरीके आपके काम आ सकते हैं.
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Published at : 16 Apr 2026 05:55 PM (IST)
Tags :Tech Tips Mobile Data TECH NEWS HINDI
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प्रेम कुमारJournalist
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