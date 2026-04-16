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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीडेटा खत्म होने से परेशान? बिना प्लान बदले ऐसे बचाएं Mobile Data, ये ट्रिक जानकर रह जाएंगे हैरान

डेटा खत्म होने से परेशान? बिना प्लान बदले ऐसे बचाएं Mobile Data, ये ट्रिक जानकर रह जाएंगे हैरान

How To Save Mobile Data: फोन में मौजूद Data Saver फीचर को ऑन करने से बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स का डेटा इस्तेमाल सीमित हो जाता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 16 Apr 2026 05:55 PM (IST)
How To Save Mobile Data: फोन में मौजूद Data Saver फीचर को ऑन करने से बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स का डेटा इस्तेमाल सीमित हो जाता है.

क्या आपका मोबाइल डेटा दिन खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कई ऐप्स बिना जानकारी के बैकग्राउंड में डेटा इस्तेमाल करते रहते हैं. इसके अलावा सिस्टम और ऐप अपडेट भी काफी डेटा खर्च कर देते हैं. अगर आप अपने डेटा को लंबे समय तक बचाना चाहते हैं तो ये आसान तरीके आपके काम आ सकते हैं.

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अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर मोबाइल नेटवर्क ऑप्शन खोलें. जब भी इंटरनेट की जरूरत न हो मोबाइल डेटा बंद कर दें. यह छोटी सी आदत आपके डेटा को काफी हद तक बचा सकती है. कई बार हम अनजाने में हॉटस्पॉट ऑन छोड़ देते हैं जिससे डेटा तेजी से खत्म होता है. इसलिए More Connections या हॉटस्पॉट सेटिंग्स में जाकर जांच लें कि यह बंद है या नहीं.
अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर मोबाइल नेटवर्क ऑप्शन खोलें. जब भी इंटरनेट की जरूरत न हो मोबाइल डेटा बंद कर दें. यह छोटी सी आदत आपके डेटा को काफी हद तक बचा सकती है. कई बार हम अनजाने में हॉटस्पॉट ऑन छोड़ देते हैं जिससे डेटा तेजी से खत्म होता है. इसलिए More Connections या हॉटस्पॉट सेटिंग्स में जाकर जांच लें कि यह बंद है या नहीं.
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फोन में मौजूद Data Saver फीचर को ऑन करने से बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स का डेटा इस्तेमाल सीमित हो जाता है. इससे बिना जरूरत डेटा खर्च होने से बचता है और आपका प्लान ज्यादा समय तक चलता है.
फोन में मौजूद Data Saver फीचर को ऑन करने से बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स का डेटा इस्तेमाल सीमित हो जाता है. इससे बिना जरूरत डेटा खर्च होने से बचता है और आपका प्लान ज्यादा समय तक चलता है.
Published at : 16 Apr 2026 05:55 PM (IST)
Tags :
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