सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि ड्रोन आप किस लिए ले रहे हैं क्योंकि भारत में ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है. लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं जैसे अगर ड्रोन 250 ग्राम से कम का है तो इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, लेकिन अगर ड्रोन का वजन 250 ग्राम से ज्यादा है तो आपको इसके लिए लाइसेंस चाहिए. यह छूट केवल तभी लागू होती है जब ड्रोन का उपयोग केवल मनोरंजन, शौक या व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया जा रहा हो.