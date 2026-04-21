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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीDrone buying guide: ड्रोन खरीदना है लेकिन नहीं है जानकारी, जानिए किन चीजों को देखकर खरीदें कोई भी ड्रोन?

Drone buying guide: ड्रोन खरीदना है लेकिन नहीं है जानकारी, जानिए किन चीजों को देखकर खरीदें कोई भी ड्रोन?

Drone buying guide: खरीदना चाहते हो ड्रोन लेकिन समझ नहीं आ रहा आखिर कैसे ढूंढें सही ड्रोन, चलिए आपको बताते हैं

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Apr 2026 06:24 AM (IST)
Drone buying guide: खरीदना चाहते हो ड्रोन लेकिन समझ नहीं आ रहा आखिर कैसे ढूंढें सही ड्रोन, चलिए आपको बताते हैं

ड्रोन को देखकर आपका भी मन तो करता होगा कि काश आप भी इसे उड़ाने का आनंद ले पाएं, या आपके पास भी एक ड्रोन हो. कुछ लोग इसे मनोरंजन के लिए लेना चाहते हैं, तो कुछ को स्काई फोटोग्राफी करने का शौक होता है, कुछ लोगों को बस इसे एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करना होता है. लेकिन आखिर ड्रोन खरीदने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, चलिए जानते हैं.

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सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि ड्रोन आप किस लिए ले रहे हैं क्योंकि भारत में ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है. लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं जैसे अगर ड्रोन 250 ग्राम से कम का है तो इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, लेकिन अगर ड्रोन का वजन 250 ग्राम से ज्यादा है तो आपको इसके लिए लाइसेंस चाहिए. यह छूट केवल तभी लागू होती है जब ड्रोन का उपयोग केवल मनोरंजन, शौक या व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया जा रहा हो.
सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि ड्रोन आप किस लिए ले रहे हैं क्योंकि भारत में ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है. लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं जैसे अगर ड्रोन 250 ग्राम से कम का है तो इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, लेकिन अगर ड्रोन का वजन 250 ग्राम से ज्यादा है तो आपको इसके लिए लाइसेंस चाहिए. यह छूट केवल तभी लागू होती है जब ड्रोन का उपयोग केवल मनोरंजन, शौक या व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया जा रहा हो.
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दूसरी सबसे जरूरी बात है कि ड्रोन के उड़ने का समय, बजट में आने वाले ड्रोन्स 10 से 15 मिनट का बैकअप देते हैं, वहीं अच्छे और हाई बजट ड्रोन्स लगभग 30 से 35 मिनट का फ्लाइंग बैकअप देते हैं ऐसे में यह आपके काम और इस्तेमाल पर निर्भर करता है कि कितने बैकअप वाला ड्रोन आपके लिए बेहतरीन रहेगा.
दूसरी सबसे जरूरी बात है कि ड्रोन के उड़ने का समय, बजट में आने वाले ड्रोन्स 10 से 15 मिनट का बैकअप देते हैं, वहीं अच्छे और हाई बजट ड्रोन्स लगभग 30 से 35 मिनट का फ्लाइंग बैकअप देते हैं ऐसे में यह आपके काम और इस्तेमाल पर निर्भर करता है कि कितने बैकअप वाला ड्रोन आपके लिए बेहतरीन रहेगा.
Published at : 21 Apr 2026 06:24 AM (IST)
Tags :
Drone Rules And License Nano Drone Weight Buying A Drone Find The Right Drone

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